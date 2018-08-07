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В Украине ежемесячно выдается около 30 новых лицензий на право оказания медицинских услуг
17:31 06.08.2018 |
В Украине с каждым годом становится все больше частных клиник и медкабинетов. Это подтверждается статистикой МОЗ: ежемесячно в стране выдается около 30 новых лицензий на право оказания медицинских услуг. Это и большие медицинские центры, и обычные СПД с одним врачом, и просто стоматологические кабинеты. Рынок растет как на дрожжах.
И подогревается не только украинцами, желающими получать качественные медуслуги, но и иностранцами (в том числе, русскоязычными жителями Европы). Они едут к нам за качественными услугами и низкими, по их меркам, ценами.
Наибольшим спросом у приезжих пользуются:
* Стоматология.
* Дерматология.
* Репродукция.
«За последние пару лет спрос со стороны иностранцев к нашей частной медицине увеличился процентов на 20 точно. Иностранцы приезжают из арабских стран, Африки и Европы лечить зубы. В Украине есть узкие спецы по гинекологии, хирургии, кардиохирургии, онкологии. Популярна хирургия одного дня, когда пациента выписывают в день проведения операции, или на следующий. А вот, к примеру, пластическая хирургия в нашей стране развита средне, в отличии, скажем, от Турции. В целом, мы очень даже конкуренты с заграничными клиниками, но иногда отстаем в технологическом плане», - рассказал сооснователь сети клиник «Доступный доктор», директор Агентства медицинского маркетинга Юрий Чертков.
Несмотря на рост цен в частном секторе, стоимость медуслуг для иностранцев, в совокупности с высоким уровнем сервиса, остается привлекательной.
«Все, кто пользовался медицинской помощью в частных заведениях почувствовали изменения цены. Где-то это было на 10%, а в некоторых случаях увеличение на 30%. Трудно сказать, чего ждать дальше, расценки и так не малые. Не хотелось бы, чтобы необходимость получения медицинской помощи становилась финансовой катастрофой для человека. Но каждое учреждение будет принимать решение самостоятельно», - подметил глава правления Ассоциации частных медучреждений Украины, исполнительный директор Медцентра Св. Параскевы Дмитрий Левченко.
Причины подорожания в отечественной медицине такие же, как и во всем:
1. Девальвация гривны: к курсу доллара и евро привязана стоимость препаратов и расходных материалов.
2. Повышение зарплат персоналу, который норовит ускользнуть работать за границу.
3. Увеличение коммунальных тарифов.
4. Рост цен на топливо (скорая помощь и вызов врача на дом).
Тем не менее, из-за отсутствия качественного бесплатного медобслуживания в государственных больницах, наши люди просто вынуждены платить. Чаще всего обращаются к:
* гинекологам,
* дерматологам,
* отоларингологам.
«К тому же украинцы после получения безвиза стали чаще ездить лечиться в Европу, проходить чекапы (современный формат диагностики). То есть наша медицина стала конкурировать с европейской. Тем не менее у украинского рынка частных медуслуг огромный потенциал. Есть очень узкие и высоко конкурентные ниши, такие как стоматология, например. Но есть и практические пустые. Скажем, пересадка волос и компактные семейные клиники высокого уровня сервиса», - прокомментировала ситуацию куратор Medical Business Forum Лия Смекун.
Зачем едут иностранцы
К нашим врачам также активно едут. По ряду направлений украинские цены на медуслуги заметно уступают иностранным. Например, в Киеве ринопластика стоит до $2 тыс., в то время как в Германии - 3 тыс. евро, а в РФ - минимум в $3,5 тыс. И это интересно приезжим пациентам.
Прельщают иностранцев и расценки на нашу стоматологию. А вот к кому у нас почти не ездят - это к онкологам. Здесь все наоборот: украинцы все чаще отправляются заграницу, чтобы получить качественное лечение.
«Очень часто иностранцы приезжают к нам на отдых по типу санатория в Трускавец, Мукачево, и там же параллельно проходят стоматологическое лечение. Если говорить об онкологии, то в основном наши люди ездят заграницу. Хотя в Украине есть клиники, у которых есть кибер-нож, и врачи берутся за онкологических пациентов 4 стадии, когда метастазы по всему телу», - рассказали специалисты сервиса поиска врачей Doc.ua.
Конечно, иностранцам подходит далеко не каждая украинская клиника. Они смотрят на то, чтобы у частного медцентра, во-первых, была международная сертификация (она есть далеко не всех). И, во-вторых, чтобы он соответствовал международным стандартам - иначе иностранная страховая компания просто не направит своего клиента туда на лечение (большинство иностранцев проходит лечение за средства страховщиков).
«JSI (Joint Commission International) сертификацию получить сложней всего - там порядка тысячи пунктов, которым клиника должна соответствовать. Со всеми подготовками, аудитами и пр. на это может уйти от 1,5 лет и $80-100 тыс.», - подметил замдиректора компании «МедЭксперт», заместитель гендиректора по стратегическому планированию родильного дома «Лелека» Вадим Зукин.
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