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Убийцей участника АТО Олешко в Бердянске является экс-"торнадовец" – А.Геращенко
11:25 01.08.2018 |
Нардеп фракции "Народный фронт", член коллегии МВД Украины Антон Геращенко подтвердил информацию, что убийца участника антитеррористической операции и самообороны г.Бердянск Запорожской области Виталия Олешко (позывной "Сармат") был бывшим снайпером из отряда милиции особого назначения "Торнадо" и также участвовал в АТО.
Отвечая на вопрос ведущего в эфире телеканала "112. Украина", правдива ли соответствующая информация, появившаяся в ряде СМИ, он ответил: "Да, это правда". "К сожалению, очень многие из тех ребят, которые пошли защищать Украину, вернувшись, не нашли себе места нормальной работы или не захотели делать этого. Они пошли работать в услужение разного рода криминальным группировкам. Это не первый такой случай и, к сожалению, думаю, не последний", - сказал А.Геращенко.
Он подчеркнул, убийство имело заказной характер, а его исполнителя ждет "жесткая ответственность". "Я думаю, что это может быть вплоть до пожизненного заключения за такое заказное убийство. Пособники также получат длительные сроки тюремного заключения", - сказал А.Геращенко.
Советник главы МВД рассказал, что остальные четверо задержанных вместе с киллером являются его сообщниками, спортсменами из Днепра и области: "Молодые ребята, спортсмены, в основном они живут в Днепре, в Днепропетровской области и приехали оттуда на убийство".
На вопрос, признали ли они свою вину, А.Геращенко рассказал: "Они пока молчат, надеются, я так понимаю, что заказчики будут их выручать. В данном случае шансов у них на это нет".
Как сообщалось, неизвестный во вторник около 12:30 застрелил в Бердянске местного жителя, участника АТО. От полученного ранения потерпевший скончался. В соцсетях появились сообщения, что убитый - доброволец батальона Нацгвардии "Донбасс", участник самообороны Бердянска Виталий Олешко (позывной "Сармат"). На его странице в Фейсбуке появились соболезнования, а также видео другого пользователя соцсети с места убийства.
Первый замглавы Национальной полиции - начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин на следующий день утром сообщил, что правоохранители задержали пятерых подозреваемых в убийстве В.Олешко - четверых в г.Васильевка Запорожской области, еще одного в Бердянске.
Досудебное расследование уголовного производства, открытого по признакам ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины, проходит под процессуальным руководством прокуратуры. Выясняются обстоятельства и мотивы убийства.
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Побратимы убитого в Бердянске ветерана АТО Виталия Олешко с позывным «Сармат» уже назвали главного виновника убийства.
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