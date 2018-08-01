Виталий Олешко

Нардеп фракции "Народный фронт", член коллегии МВД Украины Антон Геращенко подтвердил информацию, что убийца участника антитеррористической операции и самообороны г.Бердянск Запорожской области Виталия Олешко (позывной "Сармат") был бывшим снайпером из отряда милиции особого назначения "Торнадо" и также участвовал в АТО.

Отвечая на вопрос ведущего в эфире телеканала "112. Украина", правдива ли соответствующая информация, появившаяся в ряде СМИ, он ответил: "Да, это правда". "К сожалению, очень многие из тех ребят, которые пошли защищать Украину, вернувшись, не нашли себе места нормальной работы или не захотели делать этого. Они пошли работать в услужение разного рода криминальным группировкам. Это не первый такой случай и, к сожалению, думаю, не последний", - сказал А.Геращенко.





Он подчеркнул, убийство имело заказной характер, а его исполнителя ждет "жесткая ответственность". "Я думаю, что это может быть вплоть до пожизненного заключения за такое заказное убийство. Пособники также получат длительные сроки тюремного заключения", - сказал А.Геращенко.

Советник главы МВД рассказал, что остальные четверо задержанных вместе с киллером являются его сообщниками, спортсменами из Днепра и области: "Молодые ребята, спортсмены, в основном они живут в Днепре, в Днепропетровской области и приехали оттуда на убийство".

На вопрос, признали ли они свою вину, А.Геращенко рассказал: "Они пока молчат, надеются, я так понимаю, что заказчики будут их выручать. В данном случае шансов у них на это нет".

Как сообщалось, неизвестный во вторник около 12:30 застрелил в Бердянске местного жителя, участника АТО. От полученного ранения потерпевший скончался. В соцсетях появились сообщения, что убитый - доброволец батальона Нацгвардии "Донбасс", участник самообороны Бердянска Виталий Олешко (позывной "Сармат"). На его странице в Фейсбуке появились соболезнования, а также видео другого пользователя соцсети с места убийства.

Первый замглавы Национальной полиции - начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин на следующий день утром сообщил, что правоохранители задержали пятерых подозреваемых в убийстве В.Олешко - четверых в г.Васильевка Запорожской области, еще одного в Бердянске.

Досудебное расследование уголовного производства, открытого по признакам ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины, проходит под процессуальным руководством прокуратуры. Выясняются обстоятельства и мотивы убийства.

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