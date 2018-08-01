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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Убийство «Сармата»: В кого отрикошетят пули, выпущенные в АТОвца

08:02 01.08.2018 |

Политика

"Сармат" стримит у заваленных мусором контейнеров на улице Нагорной в Бердянске, потом появляется в кадре и обращается к чиновникам Бердянского горсовета: "В стопятисотый раз к вам обращаюсь, когда вы начнете вывозить мусор, убирать контейнеры". Подобные ролики бердянский активист Виталий Олешко, он же бывший боец батальона "Донбасс" с позывным "Сармат", делал постоянно. Других тоже призывал брать смартфоны и снимать "убитые" дороги, переполненные помойки, хамство чиновников и прочее. Но это видео особенное. "Сармат" снял его по дороге с заседания исполкома Бердянского горсовета, где традиционно наводил "шухер", домой за полчаса до того, как он был нагло убит.

Убийство потрясло и побратимов Олешко, и большинство тех, кто наблюдал за деятельностью активиста. Произошло это во дворе "Сармата", где расположены его дом и мини-гостиница. Бердянск - курортный город, Олешко еще до войны был предпринимателем. Двое нападавших (полиция сообщает лишь об одном - непосредственно убийце, которого и разыскивают) подъехали ко двору ветерана на темно-вишневой "Таврии", зашли во двор, один попал в "Сармата" со спины. Происходило это почти на глазах у семьи Олешко и его побратимов. Один из них, Андрей Маджаров, сообщил, что стреляли из ружья, попали в спину. По другим данным, один из выстрелов был, если можно так сказать, более профессиональным - в затылок. Олешко скончался на месте. Первое жуткое видео с места происшествия сейчас удалили из Facebook: там Виталий лежит лицом в землю, рядом с ним захлебывается криком жена.

Побратимы "Сармата" довольно быстро оправились, один выхватил травматический пистолет и выстрелил в нападавших, которые сели в машину и убегали. Попал ли, неизвестно. По крайней мере, на "Таврии", которую потом нашла полиция, остался след. Но убийцы скрылись. Их сейчас ищут в двух областях - Запорожской и Донецкой. Почему именно в Донецкой, полиция не объясняет. Возможно, из-за близости. Из Бердянска до границы с донецкой областью на машине меньше часа, на неконтролируемых территориях легко спрятаться. Правда, чтобы попасть туда, надо знать, как объехать блокпосты.

Первое видео с места убийства примечательно еще тем, что побратим "Сармата" Маджаров указывает на виновника - "Саша Перхоть". Так бердянские активисты из окружения Олешко называют нардепа Александра Пономарева, которому "Сармат" объявил настоящую войну. До недавнего времени война длилась может и не на равных, точно не по-джентльменски, но без крови и трупов. Теперь появилось и то, и другое.

О своей активной гражданской позиции Виталий Олешко (тогда еще не "Сармат") заявил еще во время событий первого Майдана 2004 года. Во время второго был активистом Автомайдана, некоторое время возглавлял бердянскую "Самооборону". Весной 2014-го добровольцем ушел на войну, воевал в батальоне "Донбасс", принимал участие в штурме Попасной и Лисичанска, в боях за Иловайск, попал в плен, в котором провел полгода и встретил свое 39-летие. "Сармата" обменяли в феврале 2015 года. После демобилизации Олешко вернулся к предпринимательской деятельности и общественной активности. Выступал вместе с побратимами против бывшего мэра Бердянска Алексея Бакая. Эта деятельность "Сармата" очень нравилась нардепу Александру Пономареву, ведь у него были свои планы относительно фигуры мэра. По крайней мере в бердянских СМИ, которые связывают с депутатом, радушно предоставляли Олешко слово, всячески подчеркивали, что против "беспредела" выступает боец "Донбасса". Впрочем, когда власть в городе поменялась, а беспредел никуда не делся, Олешко пришелся не ко двору.

Стоит отметить, что почва для общественной активности "Сармата" была удобрена именно Пономаревым, когда тот обеспечил такие местные выборы, которые по итогам очень походили на назначение - и городского председателя, и части депутатов. На этом фоне Олешко, который сначала преимущественно выступал за права АТОвцев, весной этого года переключился на общеполитическую борьбу, прежде всего в Бердянске - против местной власти и нардепа Пономарева. Немного с выходом в общеобластную плоскость. В частности, он устроил несколько акций в Запорожье, во время которых досталось и председателю ЗОГА Константину Брылю. Его "Сармат" прежде всего обвинял в поддержке Пономарева.

Пономаревская медиа-артиллерия отвечала потоками дерьма в адрес ветерана. Самым ужасным была запись какого-то бойца "Донбасса", который появился на некоторых "сливных бачках", где "Сармату" вменялось недостойное поведение в плену. Обвинения были отвратительными и глупыми. Терпение лопнуло даже у бойцов, которые никоим образом не поддерживали политическую деятельность Олешко. Фейсбук взорвался комментариями ветеранов, которые заявляли, что претензий к Виталию у них нет, а вот к автору грязи есть.

Весенние акции "Сармата" собирали немало участников и вызвали немало сочувствия у сторонников. Но имели вид фальстарта: если начинать борьбу, то пыл стоит сохранить ближе к выборам. Бердянцы считали, что Олешко будет баллотироваться в мэры Бердянска в 2020-м году. В любом случае, увеличение активности "Сармата" и его окружения ожидали осенью - с началом нового политического сезона. Выстрелы, прозвучавшие в Бердянске, поставили на этом крест.

Обвинения АТОвцев в сторону нардепа Пономарева вполне понятны, мало у кого есть сомнения, что и депутат, и немало бердянских чиновников мечтали, чтобы "Сармат" исчез. Но вряд ли таким ужасным образом.

Пули, выпущенные в бойца, без сомнений, отрикошетят в Пономарева, и в бердянскую "верхушку", и в губернатора Бриля, и в местных правоохранителей, которые могли бы ожидать подобного развития событий и предотвратить их. Даже, если у убийства "Сармата" и нет никакого отношения к его политической деятельности и руководства области. Это вполне может быть. Вот только кто поверит.
 

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