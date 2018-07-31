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США поддерживают РФ в ВТО в деле блокирования украинского транзита - СМИ
09:24 31.07.2018 |
Администрация Дональда Трампа стала на сторону России в знаковом деле в Всемирной торговой организации в отношении украинского транзита.
Об этом сообщает Politico.
Как отмечает издание, решение панели ВТО, которое ожидается в этом году, может иметь последствия для ряда дел против США из-за применения Трампом пошлин на сталь и алюминий, ведь касается права организации выносить решение по делу ограничений, введенных из соображений национальной безопасности.
Дело против России касается совсем другого вопроса, а именно транзитных ограничений, которые Москва наложила на Киев в январе 2016 года, отрезав украинских экспортеров от ключевых рынков в центральной Азии и на Кавказе.
И хотя США поддерживают Украину в территориальном конфликте с РФ, и Вашингтон, и Москва настаивают, что ВТО не имеет права рассматривать украинское дело в отношении транзитных ограничений.
РФ заявляет, что ввела ограничения, руководствуясь статьей 21 Общего соглашения о тарифах и торговле, которое позволяет членам ВТО прибегать к действиям, которые нарушают их обязательства в организации, руководствуясь соображениями национальной безопасности.
Правительство США утверждает, что "спор, который касается безопасности, имеет политический характер и потому лежит за пределами компетенции ВТО".
Этот же аргумент администрация Трампа использует для оправдания введенных этой весной тарифов на сталь и алюминий.
Другие члены ВТО, в частности Канада, настаивают на том, что страны должны как минимум аргументировать, почему они применяют статью 21.
Как сообщалось, Всемирная торговая организация подтвердила проигрыш Украины в торговом споре с РФ.
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ВТО признал право Украины использовать принцип газовой корректировки, а значит, у страны есть возможность провести новое расследование и снова наложить ограничения на российский импорт.
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