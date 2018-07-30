Новий спосіб боротьби з ухиленням від оподаткування. Депутати проти?

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости   RSS подписка

Топ-новости   RSS подписка

Финансовые новости   RSS подписка

Финансы   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Банки и банковские технологии   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимость   RSS подписка

Новости экономики   RSS подписка

Экономика   RSS подписка

Топливно-энергетический комплекс   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Агропромышленный комплекс   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Право   RSS подписка

Статистика   RSS подписка

Зарубежные новости   RSS подписка

Мир   RSS подписка

Ближнее зарубежье   RSS подписка

Региональные новости   RSS подписка

Украина   RSS подписка

Киев   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Это интересно   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Криминал   RSS подписка

Транспорт   RSS подписка

Управление бизнесом   RSS подписка

Маркетинг и реклама   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Аналитика   RSS подписка

Финансовый рынок   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимостьRSS подписка

Экономика   RSS подписка

ТЭК (газ и электроэнергия)   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Агропромышленный рынок   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Международная аналитика   RSS подписка

Страны ближнего зарубежья   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Пресс-релизы

Новости компаний   RSS подписка

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанковском валютном рынке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанковского валютного рынка

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Новий спосіб боротьби з ухиленням від оподаткування. Депутати проти?

17:14 30.07.2018 |

Экономика

 Дар'я Гулінська / менеджер відділу оподаткування та юридичних послуг, "EY в Україні"

23 липня 2018 року відбулася довгоочікувана подія.

Україна приєдналася до багатосторонньої конвенції про виконання заходів, які стосуються угод оподаткування, з метою протидії розмиванню бази оподаткування та виведенню прибутку - Multilateral Instrument або MLI.

Багатосторонній інструмент може внести зміни до 77 угод про уникнення подвійного оподаткування, стороною яких є Україна.

Протокол про приєднання України до MLI з переліком застережень та повідомлень оприлюднено на сайті ОЕСР.

Що таке MLI

MLI - це багатостороння угода, яка дозволяє внести зміни одночасно до багатьох двосторонніх або багатосторонніх податкових конвенцій. MLI надає країнам змогу змінити одразу кілька податкових угод і не проводити тривалі двосторонні переговори з кожною державою-партнером.

Мета новацій - протидіяти застосуванню податкових конвенцій тими, хто користується ними за неналежних обставин.

MLI була розроблена спеціальною ad hoc групою ОЕСР, до якої увійшла в тому числі Україна. Текст багатостороннього інструменту ОЕСР схвалила 24 листопада 2016 року. Зараз підписантами цієї конвенції є 83 юрисдикції.

MLI як конвенція не є частиною плану BEPS. Звіт ОЕСР лише визначив юридичну конструкцію та принципи, за якими розроблялася багатостороння конвенція. Однак багатосторонній інструмент передбачає імплементацію окремих дій плану BEPS, що потребують внесення змін до двосторонніх податкових конвенцій.

Зокрема - дії 6 "Протидія неправомірному застосуванню податкових конвенцій", дії 14 "Підвищення ефективності процедури взаємного узгодження", дії 2 "Заходи з протидії використанню гібридних інструментів" та дії 7 "Запобігання штучному уникненню статусу постійного представництва".

MLI містить імперативні положення щодо виконання мінімальних стандартів плану BEPS. Не застосувати їх можна лише тоді, коли чинна конвенція містить необхідні правила, або якщо держава задекларує намір виконати мінімальний стандарт іншим чином, зокрема шляхом проведення двосторонніх переговорів.

Інші положення факультативні, їх можна не застосовувати, якщо зробити відповідне застереження. Якщо одна із сторін MLI зробить застереження про намір застосовувати факультативне положення, а інша сторона - ні, зміни у цій частині не будуть застосовуватися і положення конвенції залишаться незмінними.

Зміни, що вносяться MLI, набувають чинності для кожної окремої податкової конвенції залежно від того, як швидко держави-партнери ратифікують MLI.

Коли MLI почне застосовуватися

Оскільки MLI є міжнародним договором, для набуття чинності зміни повинні ратифікувати Верховна Рада та відповідні органи держав-партнерів. Підписавши MLI, Україна погодилася внести зміни, передбачені діями 6, 7 та 14 плану BEPS.

Зміни, що стосуються уточнення визначення постійного представництва та оподаткування доходів від відчуження часток, що отримують свою вартість від нерухомого майна, є факультативними.

Вони набудуть чинності лише тоді, коли держава-партнер України теж зробить застереження про намір застосувати ці положення у варіанті, обраному Україною.

На що варто звернути увагу

Важливе значення має включення до податкових конвенцій України так званого тесту основної мети - Principal Purpose Test або РРТ як умови надання переваг за конвенцією. Це означає, що пільгова ставка за конвенцією не може застосовуватися, якщо буде доведено, що основною метою створення певної структури або здійснення операції є отримання переваг за податковою конвенцією.

Відповідно, контрольні органи зможуть нараховувати податки недобросовісним платникам, виходячи з повних ставок, передбачених податковим кодексом.

"Тест основної мети" - це новий інструмент для податкових органів України, значно потужніший, ніж тест бенефіціарного власника, який наразі є основним способом протидії використанню штучних міжнародних структур для ДФС.

Податкові органи можуть застосувати РРТ, навіть якщо іноземна структура формально виконує всі вимоги для застосування конвенції, у тому числі якщо отримувач доходів є їхнім бенефіціарним власником.

За умов належного застосування контрольними органами "тесту основної мети" Україна отримає потужний інструмент боротьби з тими платниками податків, які успішно уникали та уникають сплати податку на доходи нерезидентів, використовуючи застарілі та агресивні стратегії податкового планування.

Водночас, украй важливо, щоб "тест основної мети" застосовувався податковими органами для забезпечення справедливої податкової конкуренції, аби ті, хто раніше уникали оподаткування, почали сплачувати "справедливу частку" податків, як це зараз роблять добросовісні платники податків.

Щоб "тест основної мети" не використовувався як інструмент тиску на добросовісний бізнес, критично важливо, аби технічна підготовка та мотивація податкових органів відповідала потужності нового інструменту.

Чи скористається Україна цим інструментом

Парадоксально, але, щойно отримавши такий потужний інструмент забезпечення податкової справедливості, Україна, здається, збирається його позбутися.

"Тест основної мети", який суттєво ускладнює уникнення сплати податку на доходи нерезидентів, може виявитися непотрібним, оскільки в Україні розглядається можливість скасування податку на доходи нерезидентів взагалі.

Зараз обговорюється зміна моделі корпоративного оподаткування (законопроект №8557), і частиною цих змін є скасування податку на доходи нерезидентів. Чинні правила кажуть, що податок на доходи нерезидентів сплачується у разі виплати підприємством-резидентом України певних видів доходів на користь нерезидента.

Конвенції містять низку механізмів, які обмежують можливості для недобросовісних платників ухилятися від оподаткування, що постійно вдосконалюються. "Тест основної мети" - одне з таких вдосконалень.

Як наслідок, Україна могла б отримати додаткові надходження від податку на доходи нерезидентів завдяки обмеженню доступу недобросовісних платників до переваг, передбачених податковими конвенціями.

Скасування податку на доходи нерезидентів зробить нерелевантним застосування конвенцій з їхніми механізмами запобігання ухиленню від сплати податків.
По материалам: Экономическая правда
 

ПО РУБРИКАМ

17:25 Депозитные ставки для физлиц 30.07.18

17:18 Курс доллара на межбанке 30 июля составил 26.7552 грн

15:49 Власти Южной Кореи могут лишить криптобиржи налоговых льгот

15:24 Курс доллара ускорил снижение 30 июля в ожидании новостей от мировых центробанков

15:21 Минфин Украины в I полугодии привлек 86,8 млрд грн новых долгов и погасил на 104,7 млрд грн

15:17 Остатки средств на корсчетах банков 30.07.18

15:14 ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 30.07.18

14:43 Большинство рынков акций Азии упали в понедельник

11:56 НБУ продал на межбанке $120,2 млн 23-27 июля путем использования Matching

11:21 Курс валют по карточным операциям на 30.08.18

11:03 Доходный модуль. Кто зарабатывает на оценке квартир по-новому

10:50 НБУ продал 27 июля банкам депозитные сертификаты на 19 161 млн гривен

10:47 Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и депозитам 27.07.18

10:47 На межбанке 27 июля объем торгов долларом уменьшился на $8,3 млн до $296,1 млн

08:43 Ernst & Young вооружилась инструментом для расчета налогов с криптовалютных транзакций

• дальше…

17:14 Новий спосіб боротьби з ухиленням від оподаткування. Депутати проти?

15:37 Украина вошла в тройку лидеров по логистике на постсоветском пространстве - Всемирный банк

15:21 Минфин Украины в I полугодии привлек 86,8 млрд грн новых долгов и погасил на 104,7 млрд грн

14:48 Цены на нефть перешли к росту, Brent у $74,6 за баррель

10:51 Украина увеличила запасы газа в ПХГ на 70,4% до 12,7 млрд куб. м с начала сезона закачки

09:37 Рынок металлопроката в Украине в I полугодии возрос на 5,6%

27.07 Госбюджет за I пол.-2018 выполнен с дефицитом 9,8 млрд грн - Госказначейство

27.07 В Украине с 20 июля по 27 июля 2018 г. отмечался рост розничных цен на сжиженный газ

27.07 Долг по зарплате в Украине в июне 2018г вырос на 6.3% - Госстат

27.07 Фирташ против Коболева. Кому выгоднее торговать газом втемную

• дальше…

17:41 Конституционный суд Грузии легализовал употребление марихуаны

15:49 Власти Южной Кореи могут лишить криптобиржи налоговых льгот

12:23 В России могут ввести налог на велосипед

10:43 США и Талибан ведут переговоры о перемирии в Афганистане

09:55 Эрдоган не пойдет на уступки США в связи с делом пастора

09:50 Трамп пригрозил приостановить работу правительства США

09:34 У американской экономики лучший показатель роста с 2014 года. Надолго ли?

09:18 Турция пригрозила США судом из-за истребителей

08:15 Новые санкции. Как Конгресс заставит Трампа кинуть Путина

27.07 Как Пентагон применил против России скандинавский метод борьбы с проституцией

27.07 Генсека ОДКБ обвиняют в свержении конституцинного строя Армении

27.07 Дуда подписал противоречивый закон о правосудие на фоне массовых протестов

27.07 Бывший адвокат Трампа готов дать против него показания по «российскому делу» - СМИ

27.07 Конгресс США поддержал выделение 250 млн долларов на помощь Украине в сфере безопасности

27.07 В Британии скоро легализуют употребление марихуаны в медицинских целях

• дальше…

15:37 Украина вошла в тройку лидеров по логистике на постсоветском пространстве - Всемирный банк

27.07 Омелян заявил, что радары на дороги пока возвращать не будут

25.07 Альтернатива хлору: як «Київводоканал» очищує воду

25.07 В Патрульной полиции анонсировали скорое возвращение радаров для измерения скорости

24.07 Как «крымская» вода напоила Херсонскую область

24.07 Родовид Банк продает землю на Оболони за 3,7 млрд грн

23.07 Оценка личного материального состояния украинцев в июне 2018г выросла, потребнастроения продолжают улучшаться

20.07 Багаті мало платять. Уряд хоче посилити контроль за статками заможних

19.07 Нафтогаз опровергает заявление КГГА об отказе судом признать Киевтеплоэнерго правопреемником долговых обязательств Киевэнерго

19.07 Суд отказался передать долги «Киевэнерго» КП «Киевтеплоэнерго»

18.07 КГГА утвердила проект строительства метро на Виноградарь

18.07 Кабмин упростил процедуру трудоустройства иностранцев в Украине и отменил 22 устаревших акта

18.07 Фукс хочет отсудить у киевского метро еще полмиллиарда

18.07 Кабмин готовится к проведению пробной переписи населения в декабре 2019 года

18.07 В Киеве и пригороде осенью подорожают новостройки — компании гонятся за нормативом

• дальше…

11:33 Новый Фирташ. Кто такой Павел Фукс и какие к нему вопросы у ГПУ

08:27 Как ВСУ используют временное затишье на Донбассе

08:15 Новые санкции. Как Конгресс заставит Трампа кинуть Путина

07:57 Медведчук, Рабинович і санкції. Як опоблок заганятимуть під Медведчука

27.07 Как РПЦ играет с Украиной в доброго и злого полицейского

27.07 Суд отменил штраф Коболеву на сумму 7 млрд гривен

27.07 Многоцелевая «Рапира». Артиллеристы ВСУ готовят новые инструменты для умерщвления «гибридов»

27.07 МВФ одобрил план Украины по Антикоррупционному суду

26.07 Три абзаца исторической важности: как повлияет на курс США «Крымская декларация»

26.07 Планы на лето. Чем кандидаты в президенты будут соблазнять избирателя на каникулах

26.07 Как в Украине советскую ПЗРК «Игла» прокачали почти до «Стингера»

25.07 Сетевая война. Как кремлевские пропагандисты снова попиарили Яроша

25.07 В пику Путину. Как США признали Украину своей исключительной зоной влияния

25.07 Каких провокаций ждать на 1030-летие крещения Украины

24.07 Как «крымская» вода напоила Херсонскую область

• дальше…

16:35 Google запретил майнинг на Android

27.07 Intel обескураживает: компания продвинется за 14 нм не раньше конца 2019 года, когда у AMD уже будут 7-нм процессоры

27.07 Марка Genesis стала лидером рейтинга удовлетворенности

27.07 Германия станет европейским центром по выпуску батарей для электромобилей

27.07 «Умный» кондиционер Xiaomi обойдётся в $320

26.07 Сделка Qualcomm и NXP на сумму $44 млрд сорвалась из-за позиции Китая

26.07 Наказание Google: за что Еврокомиссия выписала рекордный штраф

26.07 Электроконьки Segway поступят в продажу в августе за $400

26.07 В Samsung созданы «неубиваемые» OLED-дисплеи

26.07 Mercedes-Benz представил «короткий» седан A-Class

26.07 Ford: адаптивный круиз-контроль помогает бороться с «фантомными» пробками

25.07 Xiaomi выпустила массажное кресло с системой искусственного интеллекта

25.07 Компания Porsche представила обновленный кроссовер Macan

24.07 Умные колонки больше всего оценили люди старше 45 лет

24.07 lifecell намерен развернуть первую в Украине сеть Интернета вещей

• дальше…

24.07 Смогут ли женщины покорить Уолл-стрит?

23.07 Повелитель имейлов: 10 способов победить хаос в почтовом ящике

13.07 Как женщинам быстро создать сеть деловых контактов

11.07 HSBC назвал шесть банковских должностей будущего

03.07 Как не разочароваться в новой должности

03.07 Google AdWords и DoubleClick останутся в прошлом

25.06 Что делать с плохим начальником

23.06 Возрастным сотрудникам все труднее угнаться за молодежью

21.06 Робот впервые в истории уволил разработчика

11.06 10 профессий, востребованных в цифровой экономике

08.06 Как справиться с нехваткой мотивации на работе?

04.06 Как стать успешным независимым работником в новой экономике

29.05 Google страдает от плюрализма мнений сотрудников

24.05 Как BMW, Rio Tinto и Electrolux соблюдают первый закон робототехники

22.05 Ученые: эти шесть черт характера обеспечивают успех в жизни

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно