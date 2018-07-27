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Омелян заявил, что радары на дороги пока возвращать не будут
17:31 27.07.2018 |
Правительство Украины пока не рассматривает введение ручной фиксации скорости на автодорогах страны.
Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян, отвечая на вопрос журналистов о введении ручных радаров.
«Не будет. Это не рассматривается сейчас. Я понимаю, что было много дискуссий в общественной среде. Мы решили не торпедировать этот вопрос. Возможно, это и правильно», - сказал он.
Омелян отметил, что в августе будет проведено совместное совещание и разработан единый пакет решений, который будет представлен Кабинету министров.
Как сообщал УНИАН, после 20 июля, когда в авариях на дорогах Украины погибли 22 человека, Омелян сообщил, что Кабмин рассмотрит постановление о разрешении использования ручной фиксации скорости с 27 июля.
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Возвращение радаров на украинские дороги происходит в авральном темпе. Поэтому не исключено, что юридические проблемы будут.
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