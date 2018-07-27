Омелян заявил, что радары на дороги пока возвращать не будут

Правительство Украины пока не рассматривает введение ручной фиксации скорости на автодорогах страны.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян, отвечая на вопрос журналистов о введении ручных радаров.

«Не будет. Это не рассматривается сейчас. Я понимаю, что было много дискуссий в общественной среде. Мы решили не торпедировать этот вопрос. Возможно, это и правильно», - сказал он.

Омелян отметил, что в августе будет проведено совместное совещание и разработан единый пакет решений, который будет представлен Кабинету министров.

Как сообщал УНИАН, после 20 июля, когда в авариях на дорогах Украины погибли 22 человека, Омелян сообщил, что Кабмин рассмотрит постановление о разрешении использования ручной фиксации скорости с 27 июля.

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