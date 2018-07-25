В Патрульной полиции анонсировали скорое возвращение радаров для измерения скорости

Денис Вергун / UBR.ua

В Патрульной полиции решили вернуть на украинские дороги радары для фиксации скорости. МВД уже запустило все необходимые организационные процедуры: согласовывает регламенты, сертификаты и пр. Так что нарушителей совсем скоро будут ловить при помощи этой техники.

Как рассказал первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий, на протяжении этой и следующей недели приборы пройдут поверку и калибровку, и после этого ими оснастят патрули по всей стране. Упор сделают на контроле скоростного режима на трассах. Реже радары должны использовать в городах.

«Визирей не будет. Это будут другие радары, Трукамы в том числе. Мобильные приборы для фиксации скорости смогут быть установлены как в самих патрульных автомобилях, так и вне их», - уточнил Белошицкий.

Одновременно правозащитники уверяют, что на дороги выедут анонсированные ранее «фантомные патрули» - оборудованные камерами полицейские автомобили, но без опознавательных знаков.

А юристы не исключают еще и возвращение системы «Гарпун», которая также сделана на основе Трукама. Обычно, их устанавливают в специальных антивандальных ящиках (поэтому часто сложно понять, спрятана ли в нем камера на самом деле, или это просто «профилактическая» бутафория).

«Зачастую, настраивался «Гарпун» на крайнюю левую полосу движения, где нарушителей скоростного режима больше всего. После обновления всех необходимых сертификатов, использование радаров вполне будет правомочным. Согласно правительственной стратегии на 2018 год, для полиции должны закупить еще порядка 300 камер для автоматической фиксации. Но юридически они смогут заработать только с сентября, когда вступит в силу принятый закон об автоматической фиксации правонарушений», - рассказал автоюрист Владимир Караваев.

Еще очень важным для начала работы автоматических приборов фиксации являются находящиеся сейчас на утверждении новые ГОСТы для дорожных видеокамер. По ожиданиям правозащитников, их должны принять в течении месяца. Так что с осени наших водителей могут ловить уже несколько видов камер.

Впрочем, не все из них будут собирать данные для реальных штрафов. Тысячи устройств смогут использоваться исключительно для мониторинга и сбора статистических данных. Для реальной борьбы с нарушениями можно привлекать лишь Трукамы: в отличии от Визирей, они работают сразу в двух диапазонах - аналоговом и лазерном (Визирь только на аналоговом). Только при совпадении данных с двух каналов водителя смогут привлекать к ответственности. А если возникнут расхождения - должны отпускать с миром.

«Возвращение радаров на украинские дороги происходит в авральном темпе. Поэтому не исключено, что юридические проблемы будут. По моему мнению, Трукамы на сегодня являются наиболее точными. В них принцип фиксации лазерный, а потому достаточно точный. Думаю, самым правильным посылом для водителей будет «не нарушайте, и вас не будут привлекать к ответственности». К тому же, ситуация с аварийностью, которая есть сегодня на дорогах требует реагирования», - подметил в беседе с автоюрист Богдан Глядик.

А процедуру оформления нарушений никто менять не собирается. Она останется такой же, как с Визирями и старой ГАИ: радар зафиксировал нарушение - полиция остановила - составила постановление. При желании ее потом можно обжаловать. Повод не согласиться с показаниями радаров всегда можно найти, говорят юристы.

«Во-первых, поверку должен пройти каждый прибор. Во-вторых, неясно как лазерный Трукам будет работать через лобовое стекло патрульного автомобиля, если его будут использовать внутри него. Но основная проблема - чисто юридическая. Есть постановление Конституционного суда 2015 года, в котором четко сказано, что выносить постановление на месте - нельзя. У водителя должен быть способ защитить себя, обратиться к адвокату, например. Поэтому любой штраф, выписанный на месте нарушает права водителя. То же самое касается автоматической фиксации, которую вводят с сентября - на это есть еще одно решение того же Конституционного суда, где говорится о персональной ответственности водителя. Иными словами, дистанционно штрафовать не имеют права», - заметил адвокат Вадим Володарский.