Зачем Минфину страница в терминале Bloomberg

Тарас Котович, старший финансовый аналитик ICU

На днях Министерство финансов Украины объявило об открытии своей страницы в терминале Bloomberg. Этот, казалось бы, небольшой шаг очень важен для повышения прозрачности украинского финансового рынка и его восприятия иностранными инвесторами.

Что он даст Минфину?

Клуб глобальных кредиторов

После реструктуризации внешнего долга в 2015 году Украина лишь один раз (осенью прошлого года) выходила на внешний рынок заимствований с выпуском еврооблигаций. Запланированный на этот год выпуск постоянно откладывается из-за неблагоприятной конъюнктуры рынка и сложных переговоров с МВФ по поводу реформ для получения очередного транша по программе расширенного финансирования.

Решение о предоставлении транша должно позитивно повлиять на оценку суверенного риска, а информационная прозрачность эмитента, ориентированная на профессионального потребителя информации, должна стать дополнительным плюсом при подготовке и осуществлении выпуска еврооблигаций.

Bloomberg - одна из наиболее распространенных информационно-трейдинговых платформ в мире. Теперь у международных инвесторов появится возможность оперативно и удобно получать большое количество информации об украинских ценных бумагах фактически из первых рук. Это и новости министерства, информация о будущих размещениях ОВГЗ, перечень и условия выпуска облигаций, которые находятся в обращении.

Все это непосредственно в терминале, то есть потенциальным покупателям украинских бумаг не нужно делать дополнительных движений - достаточно обратиться к уже привычному инструментарию.

Навстречу инвесторам

Естественно, украинский Минфин не стал первопроходцем, свою страницу в Bloomberg уже имеют многие другие страны. Среди наших ближайших соседей достаточно удобные страницы есть, например, у Министерства финансов Польши и Агентства по управлению долгом Венгрии. Чтобы сделать свою страницу более информативной и полезной для инвесторов, Минфину Украины не лишним будет обратиться к опыту этих стран.

Прозрачность и скорость предоставления информации очень важны для нас с учетом активизации иностранных инвесторов на рынке ОВГЗ. На протяжении второй половины 2017 года, а также в первой половине 2018 состоялся ряд выпусков кредитных нот (CLN) с ОВГЗ, как базовым активом. Эти бумаги составляют приблизительно 70% портфеля нерезидентов.

Инфографика: ICU

Из этого графика видно, что иностранные инвесторы предпочитают достаточно длинные, как для украинского рынка облигации, с погашением в 2020-2023 годах. Поэтому, для Министерства финансов эта категория покупателей в ближайшее время должна стать целевой аудиторией. Запуск страницы в Bloomberg в этом смысле очень важен, особенно если учесть, что государство внедряет институт номинального держателя и работает над установлением коресподентских счетов с Международным центральным депозитарием ценных бумаг Clearstream.

Без инфраструктуры и полноценного и качественного информирования инвесторов конкурировать с другими государствами-заемщиками очень сложно. Но позволит ли все это вместе увеличить интерес иностранных инвесторов ко внутреннему рынку (а значит с их помощью, существенно улучшить финансирование бюджета), покажет только время.

Сам факт запуска страницы Министерства в Bloomberg, безусловно, облегчит ему путь на рынок заимствований. Но для инвесторов важна не только инфраструктура, но и экономическое развитие страны, перспектива динамики курса гривни и соблюдение страной своих обязательств перед кредиторами.