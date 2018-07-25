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Банки ожидают дальнейшего роста спроса на все виды кредитов для бизнеса, - опрос НБУ
Крупные украинские банки во втором квартале несколько снизили стандарты ипотечного и потребительского кредитования на фоне активизации в этом направлении небанковских финансовых учреждений, сообщается в отчете "Опрос об условиях кредитования", обнародованном на сайте Национального банка Украины (НБУ).
Более того, 22% опрошенных банков планируют в третьем квартале и далее снижать стандарты кредитования.
Вместе с тем респонденты отметили, что спрос населения на кредиты во втором квартале был умеренным.
"Треть банков сообщила о повышении спроса на потребительские кредиты, четверть - на ипотеку", - констатирует НБУ.
По мнению опрошенных банков, спрос на ипотеку возрос, в первую очередь, под влиянием ожиданий повышения цен на недвижимость. В потребительском сегменте увеличению спроса способствовало снижение кредитных ставок, улучшение потребительских настроений и сокращение сбережений домохозяйств.
Отдельные банки отметили, что для ряда их клиентов весомым фактором стало снижение возможности получить кредит в других банках.
Во втором квартале уровень одобрения заявок на ипотеку не изменился, однако заметно возросла доля одобренных заявок на потребительские кредиты (об этом сообщили 22% респондентов).
В третьем квартале банки ожидают, что спрос на потребительские кредиты и далее будет расти, на ипотечные - не изменится.
Опрошенные банки (48% респондентов) также отметили растущий спрос на кредиты со стороны малого и среднего бизнеса (МСБ).
"Банки зафиксировали увеличение спроса на все виды корпоративных кредитов, кроме спроса со стороны крупных предприятий. Главными факторами спроса банки считают потребности бизнеса в оборотном капитале и инвестициях, которые стало труднее финансировать за собственные средства", - отмечает НБУ.
Банки также отмечают увеличение частоты одобрения заявок на кредиты МСБ и постепенное смягчение стандартов кредитования таких предприятий.
В третьем квартале банки ожидают дальнейший рост спроса на все виды кредитов бизнеса. Оптимистичные ожидания касаются кредитов МСП.
Банки также сохраняют позитивные ожидания относительно прироста депозитов, как населения (57% респондентов), так и бизнеса (68%).
Банки отметили, что во втором квартале увеличился кредитный риск. В то же время, крупные финучреждения сообщили об уменьшении процентного и операционного рисков, малые и средние банки - об увеличении риска ликвидности.
В третьем квартале крупные банки ожидают одновременный рост кредитного, процентного, валютного рисков, и риска ликвидности.
Опрос проводился в период с 20 июня по 10 июля среди кредитных менеджеров 63 банков, на которые приходится 98% активов банковской системы.
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