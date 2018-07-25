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Нафтогаз сообщил, когда заработает оператор украинской ГТС
23:25 24.07.2018 |
Наблюдательные советы Национальной акционерной компании "Нафтогаз" и новой компании-оператора газотранспортной системы (ГТС) - акционерного общества "Магистральные газопроводы Украины" (МГУ) согласовали дорожную карту сотрудничества с целью выделения функции оператора ГТС Украины в начале 2020 года.
Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза" в микроблоге Twitter.
"Наблюдательный совет "Нафтогаза" достиг согласия с наблюдательным советом "Магистральных газопроводов Украины" по дорожной карте сотрудничества с целью полного и прозрачного отделения функции оператора ГТС в Украине", - говорится в сообщении.
Глава набсовета "Нафтогаза" Клэр Споттисвуд отметила, что это очень важная веха, которая обеспечит выполнение Украиной регуляторных требований ЕС, гарантируя при этом энергетическую безопасность и экономическое процветание нашей страны.
Также в сообщении указано, что в соответствии с согласованным меморандумом о взаимопонимании, процесс отделения функции оператора ГТС (анбандлинга) должен быть завершен в начале 2020 года, после того, как закончится действие действующего контракта на транзит газа с "Газпромом".
Как сообщал УНИАН, в начале ноября 2016 года Кабмин принял решение о создании новой компании-оператора ГТС - акционерного общества "Магистральные газопроводы Украины". В то же время, менеджмент Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" создал в структуре действующей госкомпании "Укртрансгаз" новый филиал - "Оператор ГТС Украины".
Также "Нафтогаз" привлек в качестве менеджера проекта по анбандлингу польское подразделение компании PwC.
В "Нафтогазе" считают, что отделение ГТС в новое юрлицо и привлечение европейского партнера к ее управлению необходимо для того, чтобы европейские компании смогли в будущем покупать газ на восточной границе Украины, а затем транзитом передавать его на европейский рынок, таким образом сохранив объемы транзита после завершения действующего контракта с "Газпромом".
28 февраля "Нафтогаз" получил окончательное решение Стокгольмского арбитража по иску украинской компании к российскому газовому монополисту "Газпром", согласно которому арбитраж обязал "Газпром" выплатить "Нафтогазу" 4,63 миллиарда долларов. По итогу рассмотрения двух дел российский "Газпром" остался должен украинской компании 2,56 миллиарда долларов.
При этом Стокгольмский арбитраж оставил "Нафтогаз Украины" в качестве контрагента российского газового монополиста "Газпром" в контракте на транзит российского газа.
Вопрос передачи транзитного контракта к новому оператору был важен для проведения реформы разделения "Нафтогаза" и создания нового независимого оператора газотранспортной системы.
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