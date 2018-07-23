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НБУ продолжит повышение учетной ставки для снижения инфляции в случае появления новых рисков, - монетарный комитет НБУ
Монетарный комитет Национального банка считает, что Национальный банк продолжит повышение учетной ставки для снижения инфляции в случае появления новых рисков.
Об этом говорится в дискуссии комитета по монетарной политике (КМП) об уровне учетной ставки, передают Українські Новини.
"В случае дальнейшего роста вероятности реализации указанных рисков или появления новых рисков для снижения инфляции и для макрофинансовой стабильности Национальный банк может продолжить повышение учетной ставки до уровня, необходимого для возвращения инфляции к установленным целям в среднесрочной перспективе", - указано в документе.
Вместе с тем отмечается, что позиция членов комитета по размеру повышения учетной ставки не была единодушной.
Пять членов комитета разделяли мнение о целесообразности повышения учетной ставки на 100 п.п. до 18,0%.
Они заявили, что повышение учетной ставки на 100 п.п. будет достаточно существенным для нивелирования факторов инфляционного давления и возвращения инфляции в пределы целевого диапазона в 2019 году.
Три члена комитета выступили за повышение учетной ставки на 50 п.п. до 17,5%.
По их мнению, более умеренное повышение будет достаточным, поскольку трансмиссия предыдущих монетарных решений через финансовую систему еще продолжается.
Кроме того, по мнению одного из членов комитета, в случае дальнейшего усиления инфляционных рисков у Национального банка будет достаточно времени, чтобы среагировать с помощью учетной ставки в сентябре.
Отмечается, что один член КМП высказался в пользу неизменной учетной ставки.
В качестве аргументов относительно неизменности учетной ставки было отмечено, что инфляционный тренд пока нисходящий, а основные инфляционные факторы второй половины 2018 года, в частности повышение административно регулируемых цен и тарифов, лежат за пределами влияния монетарной политики.
Аргументируя свою позицию, этот член КМП также отметил, что влияние трудовой миграции, в частности на рост заработных плат, является долгосрочным структурным фактором.
Соответственно такие эффекты не должны корректироваться только за счет жесткой монетарной политики.
Как сообщали Українські Новини, 12 июля Национальный банк повысил учетную ставку на 0,5 п.п. до 17,5%.
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