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Мировое соглашение с Газпромом возможно только по недавно поданным жалобам на сумму свыше $12 млрд, - Юрий Витренко
13:21 20.07.2018 |
"Мировое соглашение" "Нафтогаза Украины" с "Газпромом" возможно только по недавно поданным жалобам в Стокгольмский арбитраж и его условием является внесудебная уплата российским монополистом свыше $12 млрд компенсации, заявил коммерческий директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.
"Как мы сказали "Газпрому" на трехсторонней встрече, мировое соглашение в отношении уже принятых арбитражем решений не представляется возможным", - написал он на своей странице в Facebook в пятницу.
Ю.Витренко отметил, что кроме арбитражных процессов, по которым окончательное решение было принято, у НАК с "Газпромом" есть новые арбитражные процессы: российская компания требует расторгнуть или изменить текущие договоры, а "Нафтогаз" - компенсировать убытки из-за невыполнения "Газпромом" своих обязательств по контракту, в том числе с учетом решения арбитража.
Коммерческий директор НАК пояснил, что "Газпром" отказывается поставлять газ и пересматривать транзитный тариф, а также нарушает обязательства по поддержке определенного давление в газотранспортной системе на выходе в Украину.
"Сумма компенсации, которую мы требуем от "Газпрома" по новым арбитражным процессам уже превышает $12 млрд. Наши требования являются обоснованными, мы уверены в нашей юридической позиции. Если Газпром хочет "мировое соглашение" по этим новым арбитражным процессам, он может во внесудебном порядке уплатить нам эту компенсацию", - написал Ю.Витренко.
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