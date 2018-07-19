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Нафтогаз начал новый арбитражный процесс против Газпрома
17:55 18.07.2018 |
Только применение европейских правил создаст настоящий баланс во взаимоотношениях между Национальной акционерной компанией «Нафтогаз Украины» и российским «Газпромом», заявил главный коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко на своей странице в Facebook.
«Мы будем настаивать на применении европейских правил, которые являются справедливым балансом в отношениях. Также мы будем продолжать принудительное взыскание уже 2,62 млрд долл. по решению предыдущего арбитража. И начинаем новый арбитражный процесс с требованием компенсации от занижения тарифа в 2018-2019 годах на 11,6 млрд долл. Восстанавливаем настоящий баланс в отношениях с Газпромом!», - написал он.
По его словам, «баланс» в понимании руководства России и «Газпрома» - это необоснованные убытки для Украины в пользу России.
«Их «баланс в отношениях» - это убытки Украины в пользу России. Это - неоколониализм. Такое «счастье» нам не нужно. Украина уже доказала, что может успешно бороться против такой колониальной политики России, что может побеждать. И возвращаться назад, «восстанавливать баланс», мы не будем», - отметил Витренко.
«На графике багровая линия - это сколько Газпром получать денег от Нафтогаза по решению арбитража. А зеленая линия - сколько Газпром платит Нафтогазу за транзит. Как видим, Газпром сейчас должен получать за газ в разы меньше, чем платит за транзит.»
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