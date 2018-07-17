И «Приват» в придачу. Что Тимошенко пообещала Коломойскому

Юрий ВИШНЕВСКИЙ / Деловая столица

До президентских выборов еще более восьми месяцев, но переговоры между будущими кандидатами и их потенциальными спонсорами в самом разгаре. Наверное, самым многообещающим окажется союз Юлии Тимошенко и Игоря Коломойского. Тут обе стороны имеют очень много чего пообещать друг другу.

О состоявшихся в Варшаве переговорах Тимошенко и Коломойского сообщил 14 июля журналист Богдан Кузьмич. "Вчера один товарищ с Волынских краев вернулся из Польши. Там он часто бывает по своим делам. Да и в Киев заехал транзитом. Пообщались. Он рассказал, что, находясь в Варшаве, видел Юлию Тимошенко", - поведал журналист. По словам его товарища, он видел ее 12 июля в гостинице, в которой остановился переночевать: "Отель хороший, возле аэропорта. И здесь алярм! Сначала в гостинице появился Игорь Коломойский вместе с председателем Волынского облсовета Игорем Палицей. А минут через 15 в холле гостиницы появилась и Юлия Тимошенко. Не заметить ее всю в белом было невозможно". В подтверждение рассказа журналист опубликовал фото бизнесмена и лидера "Батьківщини" в холле отеля.

Напомним, что 12 июля, когда проходили эти переговоры, Верховная Рада с утра до вечера была занята принципиально важным законопроектом о внесении изменений в Закон "О судоустройстве и статусе судей" в связи с принятием Закона "О Высшем антикоррупционном суде". В конце концов депутаты приняли этот проект во втором чтении и в целом 254 голосами "за", но Тимошенко, как зафиксировано в таблице поименного голосования, в зале отсутствовала и за проект не голосовала. Видеозапись заседания также свидетельствует о том, что Тимошенко отсутствовала. "То есть именно в этот день лидер парламентской фракции прогуляла важное голосование в парламенте ради встречи с потенциальным клиентом антикоррупционного суда, подозреваемым в обворовывании государства на миллиарды долларов?" - ставит вопрос Богдан Кузьмич.

Интересными подробностями поделился бывший народный депутат, а теперь политолог Тарас Чорновил. По его сведениям, в Варшаву помимо Тимошенко прибыл еще один депутат из "Батьківщини", заместитель Тимошенко на посту главы партии Александр Абдуллин, и возвращался он в Киев из польской столицы вместе с Тимошенко. "Его участие в переговорах додает им изрядной конкретики. Давний медийщик, один из основателей отечественного телепиара, постановочных акций, художественных туров в поддержку... А еще - один из создателей черных технологий медиакиллерства", - характеризует Абдуллина Чорновил и подчеркивает, что Коломойский, в свою очередь, - собственник большой медиаимперии, включительно с каналом "1+1". "За дверьми стоит очередь желающих предложить себя к услугам олигарха на следующих выборах. Но собственной персоной аж в Варшаву он прилетел-таки на встречу с Тимошенко. А присутствие там еще и Абдуллина свидетельствует, что речь шла уже не о концептуальных вопросах "дружить - не дружить", а о вполне технической программе агитационных мероприятий".

Это как минимум третья тайная встреча Коломойского с лидером "Батьківщини" за последний год. В ноябре прошлого года тот же Тарас Чорновил сообщил, что Тимошенко отправилась через Варшаву в Женеву, где Коломойский традиционно назначает встречи всем недовольным властью. Вскоре пользователь Влад Томин выложил в Facebook видео с Тимошенко в аэропорту Женевы. Затем в марте Чорновил рассказал, ссылаясь на собственные источники, о прибытии Тимошенко в аэропорт им. Бен-Гуриона возле Тель-Авива. Коломойский "впервые предложил ей встречу не в Женеве, а в Израиле, - подчеркнул Чорновил. - Олигарх именно сюда переносит те переговоры, которые не просто "а поговорить" или устроить информационную атаку, а требуют консолидации ресурсов, участия советников, технологов и т. п.".

Примечательно, что о нынешней встрече двух союзников (по-видимому, их уже можно называть так) сообщила программа ТСН канала Коломойского "1+1". И заодно она напомнила о недавних словах Коломойского, заявившего, что он считает Тимошенко наиболее достойным кандидатом в президенты из опытных украинских политиков.

Этот союз имеет давнюю и весьма мощную, если мерять в деньгах, основу. Еще в январе 2010 г. СМИ разузнали, что под занавес своего второго премьерства "Тимошенко отдала "Укрнафту" Коломойскому", сделав практически невозможной смену руководства компании, лояльного группе "Приват". Через пять лет, в январе 2015-го, о том же рассказал народный депутат Сергей Лещенко. Он обнародовал акционерное соглашение, которое бессрочно фиксировало интересы Коломойского в управлении компанией, чей контрольный пакет принадлежит государству в лице "Нафтогаза України". Вскоре Верховная Рада приняла закон, позволивший сместить топ-менеджмент Коломойского в "Укрнафте", после чего связанные с Коломойским компании, являющиеся миноритариями "Укрнафты", обратились в Лондонский международный арбитражный суд с требованием обязать "Нафтогаз" придерживаться условий акционерного соглашения. В апреле 2018 г. суд вынес решение не в пользу Коломойского. "Арбитры пришли к выводу, что ключевые положения акционерного соглашения между "Нафтогазом" и компаниями Коломойского по корпоративному управлению "Укрнафтой" не подлежат выполнению, поскольку противоречат императивным нормам корпоративного законодательства Украины", - подчеркнул "Нафтогаз".

Но контроль над "Укрнафтой" - далеко не единственная утрата Коломойского. Еще более крупной потерей стал Приватбанк, за которым могут последовать связанные с Коломойским компании, являющиеся имущественными поручителями Приватбанка. В июне стало известно, что Нацбанк подал к этим компаниям 143 иска на общую сумму более 10 млрд грн. 3 июля правовую позицию Нацбанка поддержал Верховный суд.

Таким образом, интерес Коломойского измеряется в миллиардах гривень (или даже в миллиардах долларов), которые уже потеряны или могут быть потеряны в ближайшем будущем. Поэтому на финансирование президентской кампании Тимошенко могут быть направлены очень большие суммы. А расплачиваться за все предстоит госбюджету Украины, то есть пенсионерам, работникам бюджетной сферы, горнякам госшахт и прежде всего украинской армии, финансирование которой придется урезать в несколько раз. Но Тимошенко, конечно, обо всем этом не рассказывает.