НБУ констатирует улучшение инфляционных ожиданий бизнеса

Национальный банк констатирует, что инфляционные ожидания бизнеса улучшились, но все еще остаются на уровне выше от цели (9,6%).

Об этом свидетельствуют результаты очередного опроса руководителей предприятий, проведенного Национальным банком во 2-м квартале 2018 года, передают Українські Новини.

Индекс деловых ожиданий бизнеса на следующие 12 месяцев составляет 118,3%.

"Высокий уровень деловой активности респонденты прогнозируют шестой квартал подряд. Предприятия улучшают свои ожидания относительно роста объемов производства и реализации продукции", - указано в результатах опроса.

Отмечается, что высокие темпы роста экономической активности сохраняются, в основном, благодаря улучшению прогнозов относительно финансово-экономического состояния собственных предприятий и инвестиционных расходов на проведение строительных работ.

Респонденты продолжают положительно оценивать текущее финансово-экономическое состояние своих предприятий.

Как и в предыдущем квартале, 88% опрошенных считают его "удовлетворительным" или "хорошим".

В то же время, респонденты отмечают низкий уровень остатков готовой продукции и отсутствие собственных производственных мощностей для ответа на неожиданное увеличение спроса.

Ожидания по реализации собственной продукции в дальнейшем остаются на высоком уровне, как и ожидания относительно инвестиционных расходов на машины, оборудование и инвентарь.

При этом, предприятия несколько снизили свои ожидания относительно потребности в заемных средствах.

Доля респондентов, которые планируют брать банковские кредиты, составляет 37,1% (38,3% в 1-м квартале 2018 года).

Как и во всех предыдущих опросах, предприятия пока больше заинтересованы в гривневых заемных средствах.

В то же время, высокая стоимость кредитов, ужесточенные требования к залогу и сложная процедура оформления документов остаются главными факторами, которые сдерживают бизнес от привлечения новых займов.

Во втором квартале предприятия также улучшили свои ожидания относительно роста объемов производства товаров и услуг в Украине в следующие 12 месяцев - баланс ожиданий составляет 22,2% (в 1-м квартале 2018 года - 19,0%).

Положительная динамика продолжается уже девятый квартал подряд.

В частности, среди опрошенных предприятий почти 35% ожидают роста объемов производства, и более половины опрошенных уверены, что производство останется на текущем уровне.

Хотя инфляционные ожидания бизнеса на следующие 12 месяцев улучшились, они все еще остаются на уровне выше от цели - рост потребительских цен ожидается уровне 9,6% (в 1-м квартале 2018 года - 11,0%).

Среди наиболее значимых факторов влияния на уровень цен респонденты отмечают затраты на производство.

Ситуация на валютном рынке также остается здесь важным фактором, однако ожидания относительно его влияния существенно ослабли по сравнению с предыдущим опросом - 65,5% ответов (уменьшение на 15,6 п.п.).

По ожиданиям бизнеса, влияние на уровень цен также будут иметь уровень доходов населения, цены на мировых рынках и социальные расходы бюджета.



