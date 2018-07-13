Почему Украина опередила Россию в мировом рейтинге инноваций

Алексей ШЕВНИН / Деловая столица

В 2018 году Global Innovating Index (GII) охватил 126 стран и территорий, которые в сумме производят до 98% мирового ВВП. Этот рейтинг, составляемый с 2007 года по методике французской Школы бизнеса INSEAD, учитывает 80 показателей. Одни касаются ресурсов и условий для инноваций и объединены в пять групп: институты, человеческий капитал, инфраструктура, развитие рынка и бизнеса. Другие показатели дают представление о результативности технологий и экономики знаний, а также креативной деятельности, то есть о том, что инновационного в стране уже сделано. Кстати, в Украине то, что "на выходе", в целом гораздо лучше, чем то, что "на входе".

Итак, наша страна поднялась на самую высокую для себя 43 строчку в индексе инноваций, оказавшись между Грецией и Таиландом. Примечательно, что впервые мы обогнали Россию, которая откатилась на 46 место - на одну ступеньку ниже, чем в прошлом году, и почти дотянулись до Польши, Литвы и Хорватии, которые расположились чуть выше - с 39 по 41 строчку.

Такой успех Украины, на первый взгляд, удивителен, ведь инновационность страны в общественном сознании соотносится с ее благосостоянием. Но это не четкая корреляция. Лишь половина государств из первой десятки GII также входят в топ-10 стран по доходу на душу населения: это Швейцария, восьмой год подряд возглавляющая инновационный рейтинг, США, Сингапур, Дания и Ирландия. С другой стороны, Катар, занимающий шестую позицию по доходу на человека, оказался только на 51 месте по инновационности. Последний случай, назовем его "парадокс Катара", объясняется в первую очередь тем, что объем ВВП и развитие не одно и то же: при соизмеримых уровнях благосостояния швейцарцы совершенствуется в создании новых знаний и бизнес-моделей, а катарцы качают нефть.

А есть еще "парадокс Украины". Перед нами в GII-2018 только более богатые страны - и это нормально, однако удивительно, что после нас немало государств с намного более высокими доходами: кроме России, Тайланда и того же Катара - это, к примеру, Турция, Чили, Румыния, ЮАР, Кувейт и Саудовская Аравия. Почему же такой разрыв между доходами и инновационностью? Чтобы понять, присмотримся к нашей стране.

Безусловный результат

Сначала о ресурсах и условиях для инноваций. Традиционно плохие позиции у нас по качеству институтов - начиная от политической стабильности и заканчивая оформлением банкротства. К сожалению, в этой группе показателей Украина, по сравнению с прошлым годом, просела со 101 на 107 место, в первую очередь из-за того, что начать свое дело стало сложнее. Во второй части рейтинга наша страна оказалась по развитию инфраструктуры, зато с человеческим капиталом (в основном характеристиками образования, учебного процесса) и научными исследованиями у нас все значительно лучше: по большинству соответствующих показателей входим в топ-50. К сожалению, намного печальнее в Украине с развитием рынка: ситуация с кредитованием, конкуренцией и особенно инвестициями остается хуже, чем в большинстве рассмотренных стран, зато те стороны украинского бизнеса, что касаются знаний работников, научных исследований и платы за интеллектуальную собственность, оценены чуть выше среднего. А по занятости женщин с высшим образованием Украина уже второй год на третьем месте в мире. В целом по инновационному потенциалу мы оказались только на 75 строчке глобального рейтинга.

Но по результатам инновационной деятельности Украина выходит 35 место. Так, наша страна на 1 месте по количеству заявок на полезные модели (26,8), поданных резидентами (в пересчете на $1 млрд ВВП по паритету покупательной способности), на 19 - по патентным заявкам (6,3) на изобретения (на $1 млрд ВВП по ППС). Неплохие результаты - 15 место - по экспорту IT-услуг (4,8% от общей торговли). Хорошие результаты показывают украинцы и по созданию нематериальных активов. 130 заявок на товарные знаки, выданные резидентам (на $1 млрд ВВП по ППС) - 5 позиция и 15,3 заявки, содержащие образцы промышленного дизайна (на $1 млрд ВВП по ППС), - 7 строчка в мировом рейтинге. Еще одно достижение - 19 место по созданию мобильных приложений.

При этом на дно рейтинга Украину тянут такие показатели, как создание бизнес-моделей на основе информационно-коммуникационных технологий и приток иностранных инвестиций. Кроме того, мы не попадаем и в первую сотню стран по произведенным кинолентам, хотя здесь составители индекса оперируют данными за 2015 год, после которого украинского кино начало возрождаться.

Выделим еще два показателя. Прирост ВВП по ППС на одного работника в 3,4% выводит Украину на 15 место в мире - это прыжок с 90 строчки в прошлом году. Здесь, однако, стоит отметить, что в прошлом рейтинге соответствующие данные были за 2015 г., а в текущем - за 2016 г., так что изменения связаны с первым годом роста украинской экономики после падения 2014-2015 года. Стоит обратить внимание и на новые бизнесы: в пересчете на тысячу жителей в Украине в 2016 году регистрировались 1,5 фирмы, это средний показатель.

Поскольку результаты инновационной деятельности у нас значительно лучше, чем условия для нее, Украина входит в топ-5 стран по эффективности использования своего инновационного потенциала, пропустив вперед только Швейцарию, Люксембург, Китай и Нидерланды.

Соседство представительное, правда, сразу же за нами едет Молдова, а за ней - африканская Мальта.

Россия с плохим выхлопом

Именно благодаря результативности инноваций мы и обогнали Россию. Хотя, по мнению составителей индекса, там лучше работают институты, особенно в бизнеса-среде, более высокие показатели по научным исследованиям, в целом лучше инфраструктура, намного масштабнее внутренний рынок (6 место в мире), чуть привлекательнее инвестиционный климат, больше наукоемкая занятость, а трудоустройство женщин с высшим образованием вообще самое высокое. Но в России гораздо слабее, чем у нас, "выхлоп" от этого потенциала: и если по полезным и патентам она тоже в лидерах (9 и 16 место), то, к примеру, нематериальных активов в виде торговых марок и образцов промышленного дизайна у россиян в разы меньше в пересчете на каждые $1 млрд ВВП по ППС. Так что, согласно GII-2018, Россия откатывается лишь на 77 место по эффективности использования инновационного потенциала.

Гордость малым

Остался вопрос, почему уверенное приближение Украины к первой трети стран в GII не приводит к процветанию. Как мы увидели, инновационный потенциал страны в исследовании понимается очень широко - от эффективности институтов до количества занятых женщин. Однако не все рассмотренные здесь переменные в одинаковой мере способствуют экономическому росту. К сожалению, Украина занимает позиции ближе к хвосту рейтинга по самым важным из них - относительно инвестиций, кредитования и конкуренции.

Еще важнее, что в оценке результатов инновационной деятельности принимаются во внимание в основном полезные изобретения и новые знания "в чистом виде", то что можно показать миру, сказав: "Это моя идея и мое ноу-хау". Но все они - мизерная часть в производстве, которому часто не хватает банальных отработанных технологий, не рассматриваемых в рейтинге инноваций.

Не стоит также забывать, что многие переменные, по которым Украина вырвалась в лидеры, рассчитаны с учетом ВВП: чем он меньше - тем выше показатель. Скажем, в нашей стране больше всего заявок на полезные модели не вообще, а на каждый $1 млрд ВВП по ППС. В этом и ключ к разгадке "украинского парадокса". Несмотря на немалое количество инноваций, их влияние на отечественную экономику минимально. Гораздо больший эффект можно получить, заменяя устаревшее оборудование и технологии на те, что давно испробованы в развитых странах и потому не стали бы называться инновациями в Global Innovating Index, однако повысили бы продуктивность труда и благосостояние.