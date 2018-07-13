Американские лоббисты отчитались о полученных от Украины деньгах

Георгий Тадтаев, Иван Ткачёв, Тимофей Дзядко / РБК

Украинская госкомпания «Нафтогаз» и ее дочерняя организация - Киевская организация работодателей нефтяной и газовой промышленности за последние полгода потратили почти $170 тыс. на лоббирование своих интересов в США, следует из полугодового отчета лоббистской компании Yorktown Solutions на сайте американского Минюста. Ранее в «Нафтогазе» сообщали о том, что лоббирование в США нацелено на противодействие проекту «Северный поток-2».

В ноябре 2017 года о заключении контракта «Нафтогаза» с американскими лоббистами сообщила пресс-служба компании. «Покупка услуг Yorktown Solutions связана с необходимостью реагировать на интенсификацию лоббистской кампании «Газпрома» по содействию строительству «Северного потока-2», - объясняли это решение в «Нафтогазе».

Документы, подтверждающие заключение контракта, согласно требованиям американского законодательства, были поданы лоббистом в Минюст США и опубликованы. В договоре​ среди целей, которые ставит «Нафтогаз», был указан пункт «Эффективное устранение угроз, которые представляет проект «Северный поток-2». Кроме того, средства должны были быть потрачены на поддержку интеграции украинского и европейского энергетических рынков.

В феврале 2018 года «Нафтогаз» заключил с Yorktown Solutions еще один договор - уже на сумму $465 тыс. По условиям договора американский лоббист, в частности, обязывался «готовить колонки, статьи и исследования, направленные против строительства «Северного потока-2». Схожие условия были включены и в договор с Киевской организацией работодателей нефтяной и газовой промышленности (Kyiv Post называет ее дочерней структурой «Нафтогаза»).

Согласно данным отчета, поданного Yorktown Solutions в Минюст США 2 июля, «Нафтогаз» за прошедшее полугодие перечислил американским лоббистам $8,4 тыс. Еще $161,5 тыс. Yorktown Solutions получила от дочерней структуры «Нафтогаза». Кроме того, в числе клиентов лоббистской компании указаны еще два украинских резидента - государственные компании «Укринмаш» и «Спецтехноэкспорт» (занимаются экспортом украинской военной продукции). В общей сложности Yorktown Solutions получила от киевских компаний $214,9 тыс.

Контракт с «Укринмаш» был заключен 21 марта, следует из опубликованной версии документа, и будет действовать до конца 2018 года. Согласно условиям соглашения, Yorktown Solutions в интересах украинской оборонной компании должна «взаимодействовать с конгрессом, сенатом и их комитетами, органами исполнительной и законодательной власти, департаментами обороны, торговли и администрацией президента США». Кроме того, Yorktown Solutions обязалась организовывать интервью, публиковать статьи в интересах «Укринмаша», «поддерживать и расширять отношения между оборонными организациями США и заказчиком». Стоимость контракта составила $7,5 тыс. в месяц.

С 2017 года в США «Северный поток-2» в интересах реализующего проект консорциума лоббировали четыре фирмы, которые получили от консорциума почти $2,1 млн, следует из данных сената США. Лоббистами проекта стали компании Capitol Counsel, Hawksbill Group, Roberti Global и SMW Partners.