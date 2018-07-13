Финансовые новости
- |
- 13.07.18
- |
- 10:03
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Американские лоббисты отчитались о полученных от Украины деньгах
08:13 13.07.2018 |
Украинская госкомпания «Нафтогаз» и ее дочерняя организация - Киевская организация работодателей нефтяной и газовой промышленности за последние полгода потратили почти $170 тыс. на лоббирование своих интересов в США, следует из полугодового отчета лоббистской компании Yorktown Solutions на сайте американского Минюста. Ранее в «Нафтогазе» сообщали о том, что лоббирование в США нацелено на противодействие проекту «Северный поток-2».
В ноябре 2017 года о заключении контракта «Нафтогаза» с американскими лоббистами сообщила пресс-служба компании. «Покупка услуг Yorktown Solutions связана с необходимостью реагировать на интенсификацию лоббистской кампании «Газпрома» по содействию строительству «Северного потока-2», - объясняли это решение в «Нафтогазе».
Документы, подтверждающие заключение контракта, согласно требованиям американского законодательства, были поданы лоббистом в Минюст США и опубликованы. В договоре среди целей, которые ставит «Нафтогаз», был указан пункт «Эффективное устранение угроз, которые представляет проект «Северный поток-2». Кроме того, средства должны были быть потрачены на поддержку интеграции украинского и европейского энергетических рынков.
В феврале 2018 года «Нафтогаз» заключил с Yorktown Solutions еще один договор - уже на сумму $465 тыс. По условиям договора американский лоббист, в частности, обязывался «готовить колонки, статьи и исследования, направленные против строительства «Северного потока-2». Схожие условия были включены и в договор с Киевской организацией работодателей нефтяной и газовой промышленности (Kyiv Post называет ее дочерней структурой «Нафтогаза»).
Согласно данным отчета, поданного Yorktown Solutions в Минюст США 2 июля, «Нафтогаз» за прошедшее полугодие перечислил американским лоббистам $8,4 тыс. Еще $161,5 тыс. Yorktown Solutions получила от дочерней структуры «Нафтогаза». Кроме того, в числе клиентов лоббистской компании указаны еще два украинских резидента - государственные компании «Укринмаш» и «Спецтехноэкспорт» (занимаются экспортом украинской военной продукции). В общей сложности Yorktown Solutions получила от киевских компаний $214,9 тыс.
Контракт с «Укринмаш» был заключен 21 марта, следует из опубликованной версии документа, и будет действовать до конца 2018 года. Согласно условиям соглашения, Yorktown Solutions в интересах украинской оборонной компании должна «взаимодействовать с конгрессом, сенатом и их комитетами, органами исполнительной и законодательной власти, департаментами обороны, торговли и администрацией президента США». Кроме того, Yorktown Solutions обязалась организовывать интервью, публиковать статьи в интересах «Укринмаша», «поддерживать и расширять отношения между оборонными организациями США и заказчиком». Стоимость контракта составила $7,5 тыс. в месяц.
С 2017 года в США «Северный поток-2» в интересах реализующего проект консорциума лоббировали четыре фирмы, которые получили от консорциума почти $2,1 млн, следует из данных сената США. Лоббистами проекта стали компании Capitol Counsel, Hawksbill Group, Roberti Global и SMW Partners.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Американские лоббисты отчитались о полученных от Украины деньгах
|Новая ставка Нацбанка не ударила по курсу доллара, но может
|Порошенко обсудил с Трампом «Северный поток-2» и его предстоящую встречу с Путиным 16 июля
|Рада постановила передать все подследственные дела Антикоррупционному суду после начала его работы
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ
|НБУ ухудшил прогноз международных резервов в 2018 с $21,6 млрд до $20,7 млрд, в 2019 - с $19,1 млрд до $18,8 млрд
|НБУ повысил учетную ставку на 0,5 п.п. до 17,5%
|Киевские застройщики отмечают сокращение темпов реализации жилья – UTG
|Волынь теряет популярность: как Польша отметила юбилей волынской трагедии
|Минздрав Украины упростил форму декларации с врачом
|Рада ратифицировала соглашение с Нидерландами о правовом сотрудничестве в деле о крушении самолета Malaysia Airlines в 2014
|НАТО официально требует от России вывести свои войска с территории Украины, Грузии и Молдавии
Это интересно
|В Google Pay появилась возможность переводов денег между пользователями
|MINI и Great Wall будут вместе выпускать электрокары
|The Pirate Bay предупредил пользователей о майнинге на их компьютерах
|Facebook оштрафовали на более $600 тыс. за скандал с Cambridge Analytica - СМИ
|Apple защитила iPhone от спецслужб. Защиту взломали за день
|Криштиану Роналду переходит в Ювентус
|Выпуск батарей для электромобилей в Германии наладят китайцы