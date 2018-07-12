НБУ ухудшил прогноз международных резервов в 2018 с $21,6 млрд до $20,7 млрд, в 2019 - с $19,1 млрд до $18,8 млрд

Национальный банк ухудшил прогноз международных резервов в 2018 году с 21,6 млрд долларов до 20,7 млрд, в 2019 - с 19,1 млрд долларов до 18,8 млрд долларов.

Об этом свидетельствуют данные НБУ, передают Українські Новини.

Прогноз роста международных резервов также ухудшен и на 2020 год: с 20 млрд долларов до 19,7 млрд долларов.

При этом прогноз сальдо сводного платежного баланса на текущий год ухудшен с 2,6 млрд долларов до 2,0 млрд долларов, на 2019 улучшен с -0,8 млрд долларов до -0,3 млрд долларов и на 2020 ухудшен с 0,0 млрд долларов до -0,1 млрд долларов.

При этом сальдо текущего счета платежного баланса в текущем году ожидается на уровне -2,0 млрд долларов, в следующем году - на уровне -2,6 млрд долларов и в 2020 году - на уровне -3,6 млрд долларов.

Как сообщали Українські Новини, НБУ сохранил прогноз роста ВВП и инфляции в 2018 году на 3,4% и 8,9% соответственно.



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