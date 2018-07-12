НБУ повысил учетную ставку на 0,5 п.п. до 17,5%

Национальный банк Украины (НБУ) решил повысить учетную ставку на 0,5 процентных пункта (п.п.) - до 17,5% для приведения уровня инфляции в целевой диапазон в 2019 году.

Как сообщается на веб-сайте центробанка, соответствующее решение "О размере учетной ставки" №443-рш утвердило его правление 12 июля 2018 года.

"Во второй половине 2018 года и в 2019 году на уровень инфляции будет влиять ряд факторов, эффект от которых, в отличие от ожидаемого повышения административно регулируемых цен и тарифов, должен быть компенсирован с помощью инструментов монетарной политики", - указано в сообщении.

В числе таких факторов НБУ отмечает более высокий, чем ранее ожидался внутренний спрос, в том числе на фоне повышения заработных плат и роста переводов от трудовых мигрантов.

Помимо этого, влияние на уровень инфляции будет оказывать спад интереса инвесторов к украинским суверенным обязательствам вследствие глобальной тенденции выхода инвесторов из активов развивающихся стран, отсрочка получения финансирования по программе сотрудничества с Международным валютным фондом, а также растущие инфляционные ожидания, которые продолжают превышать инфляционные цели Национального банка.