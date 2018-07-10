Закон о НВК: новые налоговые ставки для бизнеса и банки на контроле каждой проводки

Елена Лысенко / UBR.ua

Любой документ, задевающий доходную часть бюджета, сейчас изучают с особым пристрастием. Массивный законопроект, текст которого был обнародован лишь 5 июля, достаточно быстро получил первую оценку юристов и бизнес-сообщества. Ведь он коренным образом меняет принципы работы бизнеса и модель их налогообложения.

Кого и как коснется

Согласно букве нового документа, плательщиками налога на выведенный капитал должны стать:

* резиденты, осуществляющие внешнеэкономическую деятельность;

* нерезиденты, осуществляющие деятельность на территории Украины;

* лица, которые хотят добровольно стать плательщиками.

«Неприбыльные организации и плательщики единого налога (за исключением единщиков, которые осуществляют с нерезидентами операции, являются объектом налогообложения НВК) не обязаны становиться плательщиками. Кроме того, для других субъектов хозяйствования, которые не осуществляют ВЭД и которые не хотят добровольно регистрироваться плательщиками НВК, сохраняется налог на прибыль практически в том же виде, что и сегодня», - заверил UBR.ua партнер юридического объединения ID Legal Group Олег Добровольский.

Но сразу допустил, что при нынешнем стирании границ в бизнесе чуть ли не половина украинских компаний захочет или будет вынуждена зарегистрироваться в качестве плательщика нового налога.

Главный его плюс - это снижение налогового бремени. Компаниям не нужно платить государству 20% от своей прибыли, эти деньги можно вложить в свое развитие. А для иностранцев налоговая ставка будет снижена с нынешних 25% до 15%.

«Также к плюсам данного законопроекта относят уменьшение административной нагрузки предприятий и налоговых органов. Вместо финансовых прибылей налоговой базой являются операционные доходы, что облегчает административную нагрузку», - сказала UBR.ua юрист юридической фирмы ICF Legal Service Нина Бец.

Налог на выведенный капитал будет применяться в нескольких направлениях, которые юристы уже сгруппировали по ставке:

* Операции, приравненные к выводу капитала: выплаты за пользование капиталом в пользу нерезидентов с низконалоговых юрисдикций, выплаты по договорам страхования с нерезидентами, финансовая помощь, бесплатная передача имущества или товаров, выплата роялти, взносы в уставный капитал неплательщика НВК, оплата товаров (работ, услуг) в пользу неплательщика НГК - 20%.

* Разница между суммой финансового результата, отраженного в финансовой отчетности и рассчитанным результатом с соблюдением принципа «вытянутой руки» - 20%.

* Выплата дивидендов, возврата доли капитала в сумме, превышающей номинал доли, осуществление инвестиции с участием расчетов за пределами таможенной территории Украины - 15%.

* Операции, приравненные к выводу капитала: выплаты за пользование капиталом в пользу нерезидентов, являющихся связанными лицами - 5%.

Все проводки будут контролировать банки.

«Внедряется механизм идентификации операций, которые станут объектом налогообложения НВК еще на этапе их проведения (выплаты) путем присвоения кода операции в расчетных документах. Это наталкивает на мысль, что администрирование налога на выведенный капитал планируется перевести в автоматический режим и привлекать финансовые учреждения в качестве субъектов опосредованного контроля. Построение такой системы контроля призвано свести к минимуму контакт с контролерами и соответствующую коррупционную составляющую», - считает Олег Добровольский.

Немало и других моментов, к которым будут привлекать финансистов.

«Законопроект также предусматривает изменение методологических подходов налогообложения процентов за пользование кредитом, которые приобретаются у нерезидентов - связанных лиц. Также он предусматривает применение переходных положений для банков, которые будут иметь право оставаться плательщиками налога на прибыль до 2020 года включительно», - объяснила Ольга Соловьева.

Кошмары ТЦО

То, что раньше было заботой транснациональных и просто больших корпораций станет бременем и среднего бизнеса.

«Меняются нормы по трансфертному ценообразованию (ТЦО), потенциально под контроль попадают небольшие компании», - подтвердила UBR.ua Анна Деревянко.

Большого резонанса юристы ждут из-за пересмотра размера контролируемых операций.

«С введением изменений не потребуется, чтобы годовой доход налогоплательщика превышал 150 млн гривен, достаточно будет объема расчетов с контролируемым контрагентом в 10 млн. грн. гривен (сейчас такая норма действует только для представительств иностранных предприятий)», - заметил Олег Добровольский.

В тоже время налогоплательщики с объемом доходов свыше 150 млн. грн продолжат готовить, по запросу ГФС, и 30 дней готовить всю документацию по ТЦО. У тех же, кто заработал 150 млн. грн. будет 60 дней на оформление документов, также по требованию фискалов.

«Из нашей практики - это слишком малое время, чтобы успеть подготовить качественную документацию с ТЦО», - заверил Добровольский.

Упрощенцев выжмут с рынка

Внедрение налога на выведенный капитал выписано так, чтобы сделать максимально невыгодным использование в Украине упрощенной системы налогообложения. Ее решили не отменять, чтобы не будоражить общество, а просто сделать неинтересной для бизнеса. По новым требованиям, плательщики НВК должны будут платить налоги с перечислений в пользу связанных с ними упрощенцами.

«То есть создаются предпосылки, при которых для упрощенцев доходы будут облагаться налогом по ставке единого налога 5% по-прежнему, но дополнительно будут подлежать налогообложению и выплаты на таких контрагентов. По нашему мнению, это может в корне изменить схемы работы многих отечественных компаний, которые привлекали упрощенную систему налогообложения для финансирования выплат по оплате труда, поскольку главным преимуществом упрощенной системы налогообложения была именно отсутствие контроля за направлением расходования средств», - подчеркнул Добровольский.

И привел пример с компанией, пользующейся услугами физлица-предпринимателя (ФЛП) для получения наличных в обращении. Сейчас она теряет на этом порядка 6% суммы: 5% единого налога и 1% на расчетно-кассовое обслуживание банка. А после вступления в силу нового закона цена налички достигнет 26% суммы:

* 5% единого налога;

* 20% налога на выведенный капитал;

* 1% за кассовое обслуживание.

Юристы допускают, что в такой ситуации многие предприятия перейду на легальную зарплату, заплатив за нее 22% пенсионного взноса, и положив подоходные налоги (18% НДФЛ и 1,5% военного сбора) на работника.

Методы обхода

Конечно же на любое действие украинский бизнес давно привык искать противодействие. И так может быть и в этот раз.

«Недобросовестные налогоплательщики, к сожалению, существуют. У них есть свои покровители и бенефициары. Находчивые компании будут, вероятнее всего пользоваться операциями с неплательщиками внутри страны, чтобы выводить средства без уплаты нового налога. Новые возможности для уклонения открываются также для тех, кто будет использовать нерыночное ценообразование. Конечно, этими схемами возможности для уклонения не исчерпываются, но мы не станем учить налогоплательщиков плохому, хотя в комментариях относительно законопроекта в адрес властей свои опасения отразим», - заметила UBR.ua Анна Деревянко.

Эксперты также признают, что методы обхода новых требований есть.

«Одним из возможных способов минимизации уплаты НВК может быть «перемещение» компаниями распределения прибыли плательщиками на необлагаемые операции, реинвестирования прибыли вместо выплаты дивидендов (отсрочка налога)», - сказал UBR.ua старший юрист KPMG Александр Руденко.

И это не единственный нюанс нового документа.

«Среди минусов законопроекта, в частности, будет риск двойного налогообложения операций в переходный период, налогообложение операций, которые проводятся на обычных рыночных условиях и ряд других», - подчеркнула Анна Деревянко.

И добавила, что все это лишь первая оценка эпохального законопроекта, и что бизнесу потребуется время на его детальную проработку и изучение. После чего наверняка потребуется доработка.

«Свою оценку мы обязательно сделаем и все свои замечания направим в Верховную Раду и Министерство финансов», - пообещала Деревянко.

Вероятность принятия революционного законопроекта Президента в 2018 году и вступление его в силу с 1 января 2019-го считают достаточно высокой, потому бизнес будет делать все, чтобы максимально отточить его нормы. И сделать максимально безболезненным для себя. Конечно, насколько это возможно. Ведь новый подход коренным образом перевернет систему налогообложения в Украине.