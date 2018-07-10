Moody's повысило свой прогноз для украинской банковской системы со стабильного на позитивный

Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service улучшило прогноз по банковской системе Украины до "позитивного" со "стабильного" на фоне ожидания повышения кредитоспособности финучреждений в следующие 12-18 месяцев.

"Экономика Украины продолжит постепенно восстанавливаться, что будет стимулировать спрос на новые кредиты, повышать способность заемщиков обслуживать привлеченные займы. Кроме того, после того как банки признали большинство проблемных кредитов, отчисления в резервы должны снизиться, что способствует улучшению итогов деятельности финучреждений", - цитируется в обзоре Moody's заместитель вице-президента агентства Лев Дорф.

Moody's, в частности, ожидает, что в этом году рост экономики Украины ускорится до 3,5% с 2,5% на фоне восстановления инвестиций, что, в свою очередь, приведет к активизации кредитования: согласно прогнозам Moody's, рост объема кредитования повысится до 10% в течение следующих двух лет с 7% в 2017 году.

В свою очередь, качество активов улучшится за счет улучшения их обслуживания и сокращения объема проблемных кредитов до 47% к концу 2019 года за счет реструктуризации или списания необслуживаемой задолженности.

Как сообщалось, доля проблемных кредитов в банковской системе Украины по состоянию на 1 июня 2018 года составляла 56,09%, что на 0,1 процентных пункта меньше, чем месяцем ранее. Объем кредитного портфеля при этом возрос на 0,19% - до 1,121 трлн грн.

С начала 2018 года доля проблемных кредитов увеличилась на 1,55%, объем портфеля – на 2,75%.