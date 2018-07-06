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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

В Раде создалась антипорошенковская коалиция: Что дальше

19:34 05.07.2018 |

Политика

 Юрій Васильченко / Depo.ua

После того, как фракция "Блока Петра Порошенко", как и обещала, покинула сессионный зал парламента на вечернем голосовании, без нее депутаты поддержали проект закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения официальной публикации законов Украины и других нормативно-правовых актов Украины". После этого спикер Верховной Рады Андрей Парубий приостановил заседание консультаций между фракциями для достижения компромисса по законопроекту об обновлении состава ЦИК. Именно из-за нежелания голосовать за этот законопроект БПП и прибег к демаршу.

Закон без БПП поддержали 77 "фронтовиков", 31 внефракционный, 34 "оппоблоковца", 20 соратников Андрея Садового из "Самопомочи", 22 депутаты из "Видродження", 20 "радикалов", 17 - из "Батькивщины", 9 - из "Воли народа". Кнопку "за" нажали и десять "бепепешников", это преимущественно люди, которые давно находятся в оппозиции к решениям фракции, однако ее ряды не покидают: Антонищак, Барна, Лещенко, Залищук, Найем, Новак... Поэтому для Банковой все же есть хорошая новость: раскола в пропрезидентской фракции нет. Хотя сейчас во всех медиа будут настаивать именно на расколе в БПП.

Что показало это голосование? Во-первых, что сложилась ситуативная коалиция, которая является нежизнеспособной в перспективе. Это был своеобразный демарш на демарш. Видимо, коллегам из БПП решили показать, что на них свет клином не сошелся.

Во-вторых, зачинщиками того, что произошло, выступили "фронтовики". Относительно обновления Центризбиркома они заняли собственную позицию: мы это поддержим, но президент должен внести в парламент то количество кандидатур, да еще и с учетом представительства в комиссии всех фракции, которое необходимо. Сейчас, напомним, кандидатов больше. У других фракций свои претензии, в частности, они апеллируют к тому, что от БПП много людей в ЦИК, а во время голосования именно оппозиционных выдвиженцев могут "прокинуть". Проще говоря, все хотят гарантий.

А еще все хотят торговаться. И вот здесь для Банковой плохая новость: политсилы, которые при необходимости голосовали вместе с коалицией, решили повысить ставки в торгах. Выборы, ничего не поделаешь. Отсюда, очевидно, и голоса "радикалов" и "народовольцев". Таким образом они дают понять, что стоимость их голосов растет. А нет, так могут и зубы показать.

Относительно "Народного фронта", то сегодняшние выходки свидетельствуют не о расколе в существующей коалиции, а о том, что "НФ" желает равноправного партнерства. В частности, Банковой там дают понять, что есть законопроекты, которые БПП придется поддерживать. В частности, не просто так провал включения в повестку дня скандального законопроекта о внесудебном блокировании сайтов, который продвигал "НФ", совпал с провалом рейтингового голосования за законопроект об обновлении ЦИК, на котором настаивают в БПП.

В-третьих, в сегодняшних событиях не стоит усматривать и "руку Тимошенко". Ситуативная антипорошенковская коалиция не означает, что "Народный фронт" или другие сделали ставку на лидера "Батькивщины". Скорее речь идет о том, чтобы показать президенту - парламент как-то будет работать и без фракции БПП. К тому же, будут голосовать ренегаты из ее состава.

Сможет ли Рада в таком состоянии нормально работать? Нет, потому что интересы у всех кардинально разные. Но если сейчас не сесть за стол переговоров и не договориться по сложным вопросам, в частности, по кадровому составу ЦИК, то до парламентских каникул парламент точно будет бездействовать. Причем, вплоть до осени все будут качать тему политической смерти существующей коалиции и возможных досрочных выборов. А в сентябре, когда депутаты вернутся на свои рабочие места, уже войдет в активную фазу предвыборная кампания. Это означает, что парламентский зал и трибуну ВР будут использовать совсем не для законотворческой деятельности.
 

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