Раде хватило голосов за принятие законопроекта при почти полном отсутствии в зале фракции БПП

В Верховной Раде нашлось достаточное количество голосов для принятия в первом чтении законопроекта, несмотря на бойкот пленарного заседания фракцией "Блок Петра Порошенко".

Народные депутаты поддержали в первом чтении законопроект (№6518) о внесении изменений в некоторые законы относительно обеспечения официальной публикации законов Украины и других нормативно-правовых актов - за документ в первом чтении отдали голоса 240 парламентариев.

Успешное голосование вызвало бурные эмоции и овации народных депутатов в сессионном зале. На пленарном заседании почти в полном составе отсутствует фракция "Блок Петра Порошенко".

При рассмотрении данного законопроекта некоторые нардепы, выступая с трибуны, в частности лидер фракции Радикальной партии Олег Ляшко, призывали принять какое-либо решение парламента с тем, чтобы продемонстрировать коллегам из фракции "Блок Петра Порошенко", что сессионный зал способен и без их помощи принимать решения.

После результативного голосования спикер парламента Андрей Парубий сообщил, что фракции "Народный фронт " и Радикальная партия подали заявку на объявление перерыва в пленарном заседании. Он пригласил руководителей фракций и групп на консультации и объявил перерыв в заседании до 17:30.

