Чем рискует БПП, заблокировав работу парламента

Юрій Васильченко / Depo.ua

Рейтинговое голосование относительно готовности депутатов голосовать за новый состав ЦИК показало, что лишь 189 депутатов желают рассматривать этот вопрос. Такая ситуация не понравилась БПП. Там заявили, что фракция БПП не собирается голосовать ни за один из законопроектов, если не будет проголосован вопрос относительно нового состава ЦИК.

Без крупнейшей фракции работа ВР может быть парализована. А это означает, что до конца сессии парламент может не успеть рассмотреть ряд очень важных документов, среди которых поданный президентом на этой неделе проект закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налога на выведенный капитал, а также законопроект о создании Антикоррупционного суда, необходимый для запуска этого органа. Он был подан президентом как неотложный из-за того, что от него зависит в том числе и транш МВФ. Впрочем, в БПП заявили, что они проголосуют за Антикоррупционный суд даже если вопрос ЦИК так и не сдвинется с места. Поэтому здесь угроза, на первый взгляд, отпадает.

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С одной стороны, фракция БПП абсолютно права: обновление ЦИК - насущный вопрос, о выполнении этого обещания Украине неоднократно напоминали западные партнеры. Но при этом от демарша крупнейшей фракции могут пострадать другие важные законопроекты. Тут палка о двух концах. Центризбирком во главе с одиозным Михаилом Охендовским необходимо убрать, потому что проведение еще одной кампании этим составом комиссии делегитимизирует выборы. И понимают это все.

Но со стороны других парламентских фракций в сторону пропрезидентской силы звучат обвинения в сверхколичестве их кандидатов в ЦИК. Этот фактор стал ключевым в конфликте вокруг обновления избирательной комиссии. Другие фракции хотят пересмотреть список претендентов и уменьшить численность провластных фигур. О необходимости учитывать в новом Центризбиркоме представительство всех политсил Киеву указывают и западные партнеры. И вот случилось то, что, видимо, должно было произойти - важнейший вопрос, вокруг которого велись длительные политические торги, зашел в тупик. А вместе с ним и весь парламент.

Смогут ли депутаты до чего-то договориться? Существенная вероятность того, что до сентября из клинча они не выйдут, потому что он сейчас выгоден многим.

Во-первых, на самом деле, как бы это грустно не звучало, но Охендовский и компания в ЦИК для многих являются предохранителем от поражения на президентских выборах. Не потому, что эти ребята будут рисовать цифры, а потому, что из-за их сомнительной легитимности можно оспорить результаты выборов.

Во-вторых, пока не будет проголосован новый состав ЦИК, остаются возможности для торгов по отдельным законопроектам. Не исключено, что "Народный фронт" сделал демарш после того, как парламент не согласился внести в повестку дня скандальный законопроект "фронтовиков" №6688, которым предусмотрено внесудебное блокирование сайтов. Что же касается "Батькивщины", то поведение этой политсилы мотивируется исключительно предвыборной логикой. Поэтому она вряд ли вообще будет голосовать за что угодно. Глубокий парламентский кризис только на руку Тимошенко.

В то же время, как стало известно Depo.ua от своего источника в Верховной Раде, вариант выхода из патовой ситуации предложил спикер Андрей Парубий. Депутаты увольняют нынешних в ЦИК, для этого может найтись даже конституционное большинство. А уже после этого рейтинговым голосованием избирают новых членов. "В таком случае удастся разблокировать работу парламента, но только при условии, если подобный вариант поддержит фракция "Блока Петра Порошенко", - подчеркнул источник.

Вместе с тем, может возникнуть коллизия, когда старый состав комиссии уволят, а новый так и не назначат. "Как разрешить эту коллизию правовым способом, который бы устроил всех, пока неизвестно. У нас непрерывность власти, но, если выборы будут проводить Охендовский и компания в статусе и.о., их результаты можно будет оспорить в суде. Что является наихудшим сценарием для страны", добавил источник. Единственный способ - всем нужно уступить. Таким образом, отставка нынешнего состава ЦИК может стать стимулирующим фактором, ведь никто из потенциальных кандидатов в президенты не хочет быть полулегитимным президентом.

Предложенный вариант выхода из тупика возможен. Однако для этого нужны серьезные переговоры всех со всеми с подписанным документом-гарантией, потому что недоверие между субъектами парламента настолько велико, что вся конструкция разрушится при голосовании за первого же кандидата в Центризбирком.