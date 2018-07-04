Генпрокуратура открыла уголовное производство по факту выплаты премии руководству Нафтогаза за победу в Стокгольмском арбитраже

Генеральная прокуратура открыла уголовное производство по факту выплаты премии руководству Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" за победу в Стокгольмском арбитраже над российской компанией "Газпром".

Об этом Українським Новинам сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко.

"Да, начали (уголовное производство). Вопрос в том, уполномочен ли набсовет принимать такие решения. И есть ли у них право назначать премии сверх финансового права сверх финансового плана", - сказал он.

Генпрокурор затруднился ответить, на каком основании было открыто уголовное производство, но допускает, что на основании обращения депутатов Верховной Рады.

Как сообщали Українськi Новини, премьер-министр Владимир Гройсман просит наблюдательный совет "Нафтогаза" пересмотреть решение по премированию правления за победу в Стокгольмском арбитраже над российской компанией "Газпром".

По информации СМИ, в конце мая наблюдательный совет "Нафтогаза" проголосовал за выплату бонусов правлению компании в связи с победой в Стокгольмском арбитраже над "Газпромом".

Такое решение принято за выигрыш второй части судебного противостояния – так называемого транзитного контракта.

Утвержденный размер бонусов составляет 1% от суммы выигрыша.



