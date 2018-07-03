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В Нафтогазе рассказали, на каком этапе арест активов Газпрома в Нидерландах
07:57 03.07.2018 |
Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» ожидает, что до 13 июля суд Голландии примет решение с требованием к «Газпрому» выполнить ранее выданные распоряжения голландских исполнительных органов и предоставить информацию о своих активах в Нидерландах.
Об этом сообщает пресс-служба «Нафтогаза».
«В пятницу, 29 июня, в Амстердаме (Нидерланды) прошло слушание касательно попыток «Газпрома» уклониться от выплат по решению Стокгольмского арбитража в деле по транзиту газа. «Нафтогаз Украины» ожидает, что суд потребует от «Газпрома» выполнить ранее выданные распоряжения голландских исполнительных органов и предоставить информацию о своих активах в Нидерландах. Суд должен принять решение до 13 июля», - сказано в сообщении.
В пресс-службе напомнили, что в конце мая «Нафтогаз» получил от голландского судьи разрешение на арест долей «Газпрома» в его голландских дочерних компаниях и задолженности этих дочерних компаний.
Однако шесть из семи дочерних компаний «Газпрома» в Голландии отказались сотрудничать с судебными исполнителями и предоставить информацию о доле «Газпрома» в их акционерном капитале. Отмечается, что этот отказ никак не влияет на действенность ареста.
Как сообщал УНИАН, в конце февраля 2018 года российский монополист «Газпром» проиграл судебную тяжбу с «Нафтогазом» в Стокгольмском арбитраже по транзитному контракту, по решению которого российская компания должна выплатить украинской стороне 4,6 млрд долл.
При этом с учетом решения арбитража по контракту на поставки газа окончательная сумма расчетов между компаниями составляет 2,6 млрд долл. в пользу «Нафтогаза».
На фоне проигрыша «Газпром» заявил о намерении расторгнуть контракт на поставку и транзит газа с Украиной в судебном порядке. В 20-х числах марта «Газпром» официально уведомил «Нафтогаз» о том, что он отказывается выполнять решение арбитража.
В конце мая «Нафтогаз Украины» начал процесс принудительного взыскания с «Газпрома» долга в 2,6 млрд долл. в зарубежных судах. Процессы по взысканию уже начались в Англии, Швейцарии и Нидерландах. Среди интересующих украинскую сторону активов - акции компаний-операторов газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2».
В середине июня «Газпром» заявил, что суд Швеции приостановил исполнение решения Стокгольмского арбитража в споре о контракте на транзит газа на территории страны. Сейчас «Нафтогаз» оспаривает данное решение суда.
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