На украинских дорогах станут обязательными велодорожки

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства вводит обязательное проектирование велосипедных дорожек и полос при новом строительстве и реконструкции дорог.

Об этом сообщил заместитель министра Лев Парцхаладзе.

По словам чиновника, соответствующая норма содержится в новом ГСН В.2.3-5:2018 "Улицы и дороги населенных пунктов".

"Во всех цивилизованных странах Европы и мира велосипеды являются отличной альтернативой общественному транспорту или авто... У нас возможно тоже многие хотели бы так ездить на работу, но из-за отсутствия организованного велосипедного движения, отдельных велодорожек и полос, это не только неудобно, но и опасно", - написал он.

"Поэтому в новом ГСН по улицам и дорогам мы ввели обязательное проектирование велодорожек и полос на дорогах и прописали четкие требования по их обустройству и параметрам", - сообщил Парцхаладзе.

Так, согласно новым ГСН, велосипедные дорожки и велосипедные полосы следует обустраивать на территориях жилых и промышленных районов, коммунально-складских зон, на магистральных улицах непрерывного и регулируемого движения, улицах местного значения, поселковых и сельских дорогах, обеспечивающих подъезд велосипедистов к жилым, общественным зданиям, промышленным предприятиям, объектам массового посещения, открытых автостоянкам и гаражам.

При этом велополосы должны проектироваться только для одностороннего движения, велодорожки должны быть преимущественно односторонними с обеих сторон улицы.

При наличии застройки с одной стороны улицы следует обустраивать велодорожку двустороннего движения на застроенной стороне.

При наличии велодвижения на улицах с односторонним движением его следует предусматривать в обоих направлениях, в том числе, с использованием встречной велополосы.

В зависимости от категорий улиц и дорог определяются соответствующие формы организации велосипедного движения в населенных пунктах, а также определяется минимальная ширина велосипедных полос и дорожек при новом строительстве или реконструкции (от 1,5 до 3 метров).

Обновленная ГСН уже опубликована и вступит в силу с 1 сентября 2018 года.

Ранее сообщалось, что Минрегионстрой вводит новую норму в Государственные строительные нормы относительно ширины полос движения в городах и селах с целью внедрения европейских стандартов безопасности на дорогах.