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Украинские дороги сузят к евростандартам
13:06 22.06.2018 |
Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины вводит новую норму в ГБН по сужение ширины полос движения в городах и селах для внедрения европейских стандартов безопасности на дорогах. Эти изменения касаются проектирования новых и реконструкции существующих улиц и дорог. Об этом сообщает пресс-служба Минрегионстроя со ссылкой на заместителя министра ведомства Лева Парцхаладзе.
"Сегодня в Украине ширина полос движения на дорогах составляет 3,5-3,75 метров в зависимости от их назначения. Однако европейская практика показывает, что дороги с меньшей шириной полосы движения - около 3-3,25 метров - подсознательно побуждают водителей ехать с меньшей скоростью. Поэтому в новом ГБН мы решили пересмотреть и адаптировать эту норму к европейским, соответственно сузив ширину полос движения при их проектировании и строительстве", - сообщил он.
Такие изменения будут способствовать повышению безопасности дорожного движения, уменьшат аварийность, увеличат пропускную способность (что поспособствует уменьшению заторов), а также даст возможность развитию велосипедного движения и общественного транспорта за счет обустройства отдельных полос, поясняет Парцхаладзе.
Согласно новому ГБН, ширина полосы движения на магистральных улицах общегородского и районного значения составит 3 метра. На магистралях общегородского значения непрерывного движения - 3,5 метров. На местных жилых улицах и дорогах всех населенных пунктов - 2,75 метров.
Нововведения вступят в силу 1 сентября 2018 года, добавил замминистра.
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