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Производство с нуля. Получат ли ВСУ рекордное число броневиков
08:39 26.06.2018 |
В Украине уже давно освоено производство "с нуля" БТР. Речь идет об отечественных машинах БТР-3/4 и их модификациях, которые на голову превосходят российские аналоги БТР-80.
В этой связи крайне интересным выглядит недавнее заявление ГК "Укроборонпром", что на четырех заводах концерна освоено корпусное производство и они готовы выполнить вероятный заказ на не менее, чем 100 БТР в 2019 г.
Тут стоит вспомнить, что за все время войны (вернее за 2014, 2016 и 2017 гг.) военпром смог выдать в войска всего 114 БТР-3/4: 32 в 20014 г., 36 в 2016 г. и 46 - в 2017 г. То есть ныне - после налаживания производства корпусов на Киевском бронетанковом заводе, Харьковском КБ машиностроения имени А.А. Морозова, Заводе имени В.А. Малышева и
Житомирском бронетанковом заводе - оружейники готовы в год выдать больше, чем за предыдущие три.
Причем, по всей видимости, упор будет сделан на самую современную модификацию БТР-4 - БТР-4МВ1, представленный в Киеве на прошлогодней выставке "Зброя та безпека - 2017".
Основным отличием от предыдущих модификаций является абсолютно новый корпус - вместо архаичного носового узла с бронестеклами и дверьми был поставлен новый со значительным углом наклона и с размещением механика-водителя и командира в отдельных люках.
Кроме того, в кормовой части для выхода десанта размещена откидная аппарель (в которой имеется дополнительная дверь), а броневая защита корпуса была ощутимо повышена с уровня STANAG 4569 Level 2 до уровня Level 3 (хотя и это явно недостаточно по современным меркам).
Правда, остается вопрос с оснащением БТР двигателем - с одной стороны представители ГК "Укроборонпром" говорят о расширении производства дизельных двигателей 3ТД на Заводе имени Малышева, с другой стороны - последние модификации того же БТР-4 отличались установкой немецкого дизельного двигателя Deutz BF6M1015CP мощностью 450 л.с. Что в итоге будет стоять на отечественных машинах - большой вопрос.
Не совсем понятно, как прошло импортозамещение российских деталей. Так, в БТР-4 образца 2014 г. количество деталей из РФ составляло 45%, еще 45% были украинскими, а еще 10% импортировались с других стран. И хотя к 2017 году Украина начала самостоятельно производить уже 88% агрегатов и узлов для БТР- 4, однако как заявляли разные официальные лица "Укроборонпрома", 12% все же оставались импортными - в том числе и российскими.
Вообще ситуация с бронетранспортерами в нашей армии складывается катастрофическая. Парк БТР-80 - основной машины армии - за четыре года войны уменьшился как минимум на 115 машин (из примерно 400). БТР-70, которые стали массово ставить в строй, так и не смогли полноценно заменить более современные машины. Хотя отечественные фирмы массово и предлагают варианты модернизации, однако ни один из них не принят на вооружение. Хотя бронетранспортеры по-прежнему составляют основу механизированных бригад.
В итоге те же части НГУ по большей части вооружены еще более древними БТР-60. Не все понятно и с отечественными БТРами. Так, десантники (или правильнее десантно-штурмовые войска) фактически "забраковали" БТР-4, оставив на вооружение только разные модификации БТР-3. Поставленные в 25-ю бригаду "четверки" передали на вооружение 92-й отдельной механизированной бригады. Опять-таки не пришлись ко двору 25-ке и новейшие БТР-70ДИ от "Николаевского ремонтно-механического завода".
В любом случае если отечественные предприятия получат серьезный контракт на поставку в ВСУ БТР-3 и 4, то это станет серьезным стимулом и для экспорта. Ведь машины по-прежнему пользуются стабильным спросом.
Так, в 2017 г. Индонезия купила пять плавающих БТР-4М для оценки возможностей перевооружения своего Корпуса морской пехоты. Пока о закупке крупной партии речи не идет, но индонезийские военные крайне положительно оценили качества нашего бронетранспортера.
Буквально недавно (с 13 по 16 июня) в Украине находилась делегация Министерства обороны Королевства Таиланд во главе с заместителем министра обороны Чайчаном Чангмонгколом. В числе прочего обсуждалась и возможность совместного производства бронетранспортеров нашими двумя странами.
Конечно, в условиях войны поставлять технику за рубеж не очень правильно, однако не стоит забывать, что в начальный период войны именно с помощью денег с зарубежных контрактов наши бронетанковые заводы смогли закрыть значительные бреши в оснащении ВСУ бронетехникой, занимаясь снятием с хранения техники советского производства.
В любом случае, покупка отечественной техники гораздо привлекательнее в наших условиях по соотношению "цена-качество", чем даже закупка техники за рубежом.
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