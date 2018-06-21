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Чего ждать Донецкой области от сменщика Жебривского
19:04 21.06.2018 |
Начатая с Кихтенко и Москаля традиция назначать в прифронтовые области Донбасса генерал-губернаторов, по-видимому, возобновляется, правда, в новом качестве.
"Это уже не секрет. Сегодня Кабмин утвердил генерала СБУ Александра Куця на должность. Думаю, что в ближайшее время президент рассмотрит и издаст указ. И тогда будет представлять в Донецкой области", - назвал 20 июня в эфире "5-го канал" имя своего преемника в кресле руководителя Донецкой областной военно-гражданской администрации главный ньюсмейкер недели Павел Жебривский.
Вряд ли новоназначенный президентский аудитор НАБУ, который ровно три последних года сам являлся донецким губернатором, делал бы такое заявление, не будучи уверенным в информации на все сто процентов. Так что традиция Петра Порошенко назначать в прифронтовые области Донбасса генерал-губернаторов, начатая им в 2014 г. с Александра Кихтенко и Геннадия Москаля, по-видимому, возобновляется, правда, в новом качестве. Ведь если Кихтенко с Москалем сделали свою генеральскую карьеру в структурах МВД, то Куць нигде, кроме СБУ, в своей жизни не отметился.
Более того, его работа в украинской спецслужбе наложила соответственный отпечаток - раздобыть официальную биографию Куця в открытых источниках пока нет никакой возможности, а неофициальная биографическая справка о нем очень скудна, с множеством пробелов и "белых пятен". О раннем периоде жизни 41-летнего генерал-майора СБУ, получившего это звание в 2016-м, известно лишь то, что родился он в Ростове-на-Дону и до середины 1990-х, то есть в детстве, отрочестве и юности, прожил в России. В Украине Куць впервые упоминается аж в марте 2014 г., когда по случаю 22-летия СБУ был награжден почетной грамотой Киевской ОГА как заместитель начальника Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области. СМИ также писали, что в столичном главке спецслужбы Куць работал минимум с 2009 г., являясь высокопоставленным сотрудником отдела "К" (по борьбе с коррупцией и организованной преступностью).
"Выход в люди" Куця уже стартовал в марте 2015-го, когда он был назначен руководителем Донецкого облуправления СБУ, центральный офис которого после российской оккупации Донецка разместился в прифронтовом Мариуполе. Но и здесь он не стал такой уж публичной фигурой - служба обязывала сохранять строгий режим секретности. Тем более что контрразведывательная деятельность по выявлению в рядах местных чиновников агентов российских спецслужб, откровенных предателей и всяческих шпионов в зоне АТО стала приоритетной и достаточно эффективной. За что, между прочим, поплатился своей жизнью подчиненный Куця, главный донецкий контрразведчик Александр Хараберюш, взорванный в марте 2017 г. российскими террористами в своей машине в самом центре Мариуполя.
После этого теракта было создано объединенное управление СБУ Донетчины и Луганщины, которое возглавил опять же Куць, перевезший свой главный офис в более спокойный Краматорск. То есть в городе, где расположена Донецкая ОВГА, он уже обжился, поэтому со скорым переездом в губернаторский кабинет особых проблем у него явно не будет. Можно с большой вероятностью прогнозировать, что в случае окончательного закрепления за Куцем статуса местного генерал-губернатора, слишком публичной его работа от этого не станет. Зато все донецкое чиновничество будет держаться в железном кулаке - "папочка" на каждого в СБУ точно имеется. В таком же ожидании не столько пряников, сколько кнутов, скорее всего, окажется новый формат взаимоотношений главы ОГА с местными элитами, многие представители которых, например, те же ахметовцы, хорошо ему знакомы по мариупольскому периоду жизнедеятельности.
Никогда не занимаясь политикой, Куць действительно равноудален от различных политических центров. В какой-то мере его губернаторством СБУ восстановит определенный баланс в регионе, немного пошатнувшийся после переформатирования АТО (как известно, данная операция официально проходила под началом именно СБУ) в операцию Объединенных сил ВСУ, когда в прифронтовых районах всю ответственность взяли на себя армейцы во главе с генерал-лейтенантом Сергеем Наевым. Правда, в формальном подчинении последнего Куць останется в любом случае - то ли как главный местный сбушник, то ли в качестве главы Донецкой ОВГА.
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