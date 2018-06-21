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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Кабмин одобрил кандидатуру генерала СБУ Куця на должность донецкого губернатора

23:29 20.06.2018 |

Политика

 

Кабинет Министров одобрил кандидатуру генерала Службы безопасности Украины Александра Куця на должность председателя Донецкой областной военно-гражданской администрации.

Об этом сказал экс-председатель обладминистрации Павел Жебривский в интервью "5 каналу", передают Українськi Новини.


"Сегодня Кабмин утвердил генерала Александра Куця на эту должность. Я думаю, что в ближайшее время Президент выдаст указ и его будут уже представлять в Донецкой области", - сообщил он.

Куць является генерал-майором СБУ.

 

Он занимает должность начальника Главного управлния СБУ в Донецкой и Луганской областях.

Как сообщали Українськi Новини, 13 июня Президент Петр Порошенко уволил Жебривского с должности губернатора Донецкой области.

В августе 2017 года Порошенко назначил Куця на должность начальника Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях.
По материалам: Українські Новини
 

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