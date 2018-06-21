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Кабмин одобрил кандидатуру генерала СБУ Куця на должность донецкого губернатора
23:29 20.06.2018 |
Кабинет Министров одобрил кандидатуру генерала Службы безопасности Украины Александра Куця на должность председателя Донецкой областной военно-гражданской администрации.
Об этом сказал экс-председатель обладминистрации Павел Жебривский в интервью "5 каналу", передают Українськi Новини.
"Сегодня Кабмин утвердил генерала Александра Куця на эту должность. Я думаю, что в ближайшее время Президент выдаст указ и его будут уже представлять в Донецкой области", - сообщил он.
Куць является генерал-майором СБУ.
Он занимает должность начальника Главного управлния СБУ в Донецкой и Луганской областях.
Как сообщали Українськi Новини, 13 июня Президент Петр Порошенко уволил Жебривского с должности губернатора Донецкой области.
В августе 2017 года Порошенко назначил Куця на должность начальника Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях.
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