10 схем на таможне, которые хочет убить Гройсман

Виталий ДЯЧЕНКО / Деловая столица

Правительство предложило программу освобождения Украины от контрабанды.

Совместные усилия правоохранительных и фискальных органов остановят нелегальные товарные потоки в страну. Это защитит интересы национальных производителей и наполнит бюджет.

Речи идет о представленной 21 июня программе "Украина без контрабанды", которая продлится до 1 января 2019 г.

Масштабная государственная кампания по борьбе с контрабандой не должна ущемлять интересы легальных субъектов внешнеэкономической деятельности - никаких временных задержек в растаможке грузов и неправомерных обысков. В конце концов результат такой кампании принесет позитив всем предприятиям, работающим по-белому: государство восстановит честную конкуренцию и защитит потребителей от риска приобрести товар сомнительного качества.

Должны быть ликвидированные распространенные схемы нелегального ввоза товаров.

1. Фейковые "пустышки". Они не проедут дальше таможни

Сейчас нелегалы, чтобы скрыть контрабанду, оформляют транспорт с грузом (в т. ч. микроавтобусы) как пустой. Чтобы сломать эту схему, уже с завтрашнего дня на таможне будут осматриваться все коммерческие транспортные средства, которые более пяти раз в течение месяца пересекали границу как будто без товаров.

2. "Пиджаки" больше не помогут контрабандистам

Благодаря правительственной инициативе был принят закон, который перекрывает серый импорт с использованием жителей приграничных сел, когда фуры с импортным товаром разгружались вблизи границы, а товар распределяется между физлицами. Далее уже товар перевозился через границу якобы для собственных нужд, а затем без уплаты налогов. Чтобы положить конец этой практике, законодательно прописано следующее: украинцы и дальше могут провозить товары общей стоимостью до 500 евро (в аэропортах - до 1000 евро) и весом до 50 кг. Но такое правило действует только для тех, кто отсутствовал в стране более 24 часов и въезжает в Украину не чаще одного раза в 72 часа. Если не соблюдать эти правила, ввезти товары в Украине можно на сумму до 50 евро. С 21 июня усилится контроль за соблюдением этих ограничений.

3. На границе проверят, не перегружался ли товар

Сейчас на границе грузы практически не осматриваются. Даже если таможенникам известно про потенциальные риски уклонения от уплаты налогов. Все таможенные процедуры начинаются уже на внутренних таможнях, что должно ускорить таможенные процедуры. Но этим нагло пользуются нелегалы. После того как грузовик заехал на территорию страны, ценный груз заменяется на что-либо дешевое. Соответственно при таможенном оформлении на внутренней таможне уплачиваются минимальные налоги. Чтобы избежать этого, все рисковые грузы будут осматриваться и на границе, и на внутренней таможне, чтобы выявить факты замены товаров.

4. Заменить в документах дорогой товар на дешевый не получится

Чтобы уменьшить для себя налоги, отдельные импортеры декларируют в товаросопроводительных документах ложные сведения относительно цены, происхождения, торговой марки и количества товаров. Например, крупная партия ценного товара декларируется как мелкая. Чтобы прекратить эту практику, будут разработаны новые профили рисков для случаев, когда дорогие товары перевозятся вместе с дешевыми. Также в ближайшее время правительство предложит на рассмотрение парламента законопроект о криминализации контрабанды, чтобы как к коррумпированных таможенникам, так и к контрабандистам можно было применять законодательство об оперативно-розыскной деятельности и наказывать их как организованные группы.

5. Манипуляции с определением таможенной стоимости будут остановлены

Существует схема необоснованного использования шестого (резервного) метода определения таможенной стоимости товаров: "другое". Таким образом декларанты скрывают фактическую стоимость импортируемого товара, что позволяет минимизировать налоговые и таможенные платежи. Для борьбы с ней усиливается контроль за необоснованным применением резервного (шестого) метода определения таможенной стоимости товаров. Также будет разработана новая подробная методология определения таможенной стоимости товаров.

6. Таможни зачистят от коррупционеров в погонах

Чтобы исключить сговор контрабандистов и нечестных таможенников, будут введены новые процедуры таможенного досмотра. В частности, документирования таможенного досмотра, усиление удельного веса таможенного досмотра на границе, уменьшение случаев единоличного таможенного досмотра, установление новых детализированных процедур.

7. Усилится контроль за трансфертным ценообразованием

Не менее распространенная схема нелегального импорта - составление административного протокола на отправителя товара (обычно в офшорную компанию), что в дальнейшем позволяет нарушителю вернуть товар по решению суда. Для ее ликвидации усиливается контроль за трансфертным ценообразованием, поскольку в таких случаях офшорный отправитель и местный получатель - связанные компании. Также будут проводиться служебные расследования в отношении тех сотрудников, которые сознательно будут составлять протоколы с нарушением, чтобы потом их можно было обжаловать в судах.

8. "Серый" импорт горючего перекроют

На таможне бывает и уменьшение количественных показателей импортируемого топлива, ввоз запрещенных и дешевых марок топлива под видом "Евро 4" и другие похожие злоупотребления. Правительство поручило ДФС и Минфину определить единые нормативы использования измерительных средств горючего и программу обеспечения их работы. В помощь - международные стандарты измерения и значительного ограничения пороговых разногласий от предварительно задекларированных объемов не более 1%.

9. Завоз топлива через порты возьмут под особый контроль

МВД, Мининфраструктуры, ДФС и пограничникам поручено обеспечить контроль за ввозом горючего при выгрузке и загрузке судов, а именно:

• определение их количественных показателей

• размещение на складах хранения, ввоза дешевых и запрещенных марок топлива

• контроль за ввозом реактивного топлива.

10. Завоз машин по запчастям будет разоблачен

Чтобы уменьшить сумму обязательных платежей, автотранспорт нередко декларируется с заниженной таможенной стоимостью. Кроме того, распространены случаи ввоза формально разукомплектованных транспортных средств. Государственная фискальная служба проведет анализ ценовой информации в базах данных на предмет занижения таможенной стоимости и унифицирует региональные базы данных, также будет обеспечен доступ инспекторов к базам данных других территориальных подразделений таможенных органов.