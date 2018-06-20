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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Почему затягивается пенсионная реформа

09:16 20.06.2018 |

Экономика

 Сергей Шевчук / LIGA.net

Депутаты и Нацкомиссия по ценным бумагам спорят, каким будет второй уровень пенсионной реформы. Цена вопроса - 70 млрд грн в год.

Пенсионная реформа может не вложиться в определенные законом сроки. Второй - накопительный - уровень системы должен заработать с 1 января 2019 года, но у законодателей, регуляторов и участников рынка до сих пор нет единого понимания модели его работы.

Конкурирующие законопроекты - зарегистрированный в Раде проект №6677 и концепция Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР). Ее версия закона уже готова, публичное обсуждение документа состоится 21 июня, сообщил LIGA.net собеседник в комиссии. Законопроект №6677 еще в феврале поддержали члены комитета Рады по соцполитике, но до рассмотрения в парламенте дело так и не дошло.

Ключевое расхождение двух концепций: кто будет управлять пенсионными накоплениями граждан. Депутаты предлагают отдать их негосударственным фондам, работающим сейчас на третьем уровне пенсионной реформы. НКЦБФР настаивает на создании еще одного централизованного фонда под надзором самого ведомства и предлагает принять два сопутствующих законопроекта, расширяющих ее полномочия.

Реформа, которой нет

Классическая трехуровневая пенсионная система состоит из солидарной (Пенсионный фонд, который наполняется за счет единого соцвзноса), обязательной накопительной (параллельно с ЕСВ работающее население делает отчисления, как правило, в негосударственные пенсионные фонды) и добровольной накопительной (те же НПФ, но только по желанию отдельных граждан) частей.

Традиционная функция НПФ - сохранять и приумножать средства вкладчиков. Последние две задачи решают компании по управлению активами (КУА), которые инвестируют пенсионные накопления (например, покупают ОВГЗ или кладут их на депозит в банке) для получения максимального дохода.

Учет счетов клиентов пенсионных фондов ведут администраторы НПФ. Деньги лежат в банках-хранителях - сейчас в Украине этим занимаются 13 финучреждений.

КУА находятся под надзором Нацкомиссии по ценным бумагам, НПФ и администраторы - в поле зрения Нацкомфинуслуг.

С 2002 года в Украине работает первый и третий уровни системы. Пенсионная реформа должна запустить второй уровень.

Верховная Рада формально начала процесс в октябре 2017 года. Премьер Владимир Гройсман после голосования в парламенте назвал решение депутатов "историческим". Первый этап предполагал "осовременивание" существующих выплат пенсионерам и повышение с 15 до 25 лет минимального страхового стажа (период отчислений ЕСВ в Пенсионный фонд) для выхода на пенсию в 60 лет.

Второй - собственно сама реформа - подразумевал создание с 1 января 2019 года законодательной базы для обязательных отчислений в один из накопительных пенсионных фондов (деталей текст закона о "реформе" не описывал) всех работающих граждан.

Фактически из-за расхождений между депутатами и чиновниками Нацкомиссии реформа до сих пор так и не состоялась.

Кому отдать пенсии

Ключевая особенность проекта Нацкомиссии - создание отдельного накопительного фонда, в котором будут аккумулированы все обязательные пенсионные отчисления граждан. Размер взносов на первом этапе - 2% от зарплаты работника. «Фонд будет отдельным юрлицом с налоговым статусом «не прибыльная организация», - говорится в концепции Комиссии.

По расчетам НКЦБФР, к 2020 году на втором уровне будет аккумулировано 69,3 млрд грн накоплений граждан.

Негосударственные пенсионные фонды, по плану комиссии, не будут участвовать во втором уровне системы. Управлять деньгами из общего фонда будут рыночные компании по управлению активами, их отбором, согласно десяти критериям, займется Пенсионный фонд. Еще одни участники второго уровня с рынка - банки-хранители, предполагает Нацкомиссия.

Альтернативный депутатский законопроект №6677 (подан от имени 53 нардепов) предусматривает вовлечение населения в уже сформировавшийся рынок, который сейчас работает с добровольными отчислениями на третьем уровне системы. Украинцы должны будут самостоятельно выбрать НПФ из числа сертифицированных на втором уровне, говорится в законопроекте.

«Ключевой вопрос к такому формату: какая часть граждан не станет проявлять инициативу с выбором фонда, - говорит глава бюджетного комитета общественного совета при Минфине Тарас Козак. - Это так называемые молчуны, их, скорее всего, будет большинство».

Комиссия предлагает решить проблему автоматическим распределением средств среди отобранных КУА. У вкладчиков будет право выбора компании-управляющего, но, по оценкам НКЦБФР, воспользуется им только 2% участников системы.

«Это создает риски нечестной конкуренции и коррупции, - считает Козак. - Речь идет о десятках миллиардов гривень. Чтобы получить право управлять ими, компании могут использовать админресурс».

На коррупционные риски указывали и депутаты. По словам секретаря комитета Рады по вопросам соцполитики Наталии Веселовой, законопроект депутатов специально избегает варианта, при котором государство контролирует пенсионные накопления. Два принципиально разных проекта реформы значительно снижают шансы того, что второй уровень появится до 1 января 2019 года, говорит Веселова. По ее мнению, инициатива комиссии блокирует прогресс пенсионной реформы.

У НКЦБФР - свои аргументы. По словам главы комиссии Тимура Хромаева, существующий рынок НПФ слишком несовершенен для того, чтобы принять и эффективно распорядиться более 60 млрд грн накоплений граждан.

"Посредники, на которых основана «децентрализованная» модель второго уровня, будут стоить участникам системы в год около 5% от объема накопленных средств, - написал Хромаев в своем Facebook. - В Европе стоимость работы накопительной системы - в среднем около 0,5%. Кроме этого, существующая в Украине система финансовых посредников и близко не соответствует мировым стандартам ответственности и подотчетности инвесторам».

Накопительные пенсии по-украински

По данным Нацкомфинуслуг, в конце 2017 года на третьем уровне пенсионной системы Украины работало 62 негосударственных пенсионных фонда. Сейчас их количество сократилось до 60 - два НПФ были поглощены другими участниками рынка, отмечает глава подразделения по управлению локальными активами ICU Григорий Овчаренко.

«Наиболее активно работает лишь 15-20 НПФ - это те фонды, у которых увеличилось количество вкладчиков и участников за последний год, - рассказывает директор Национальной ассоциации НПФ Татьяна Шевкун. - Остальные либо вообще не привлекают новых вкладчиков, либо работают только со старыми клиентами».

Почему затягивается пенсионная реформа

 

В совокупности НПФ обслуживают 841 000 человек, их суммарные активы - 2,5 млрд грн, констатирует директор крупнейшего в Украине администратора пенсионных фондов АЦПО Юрий Бурков.

Статистику существенно искажают корпоративные и профсоюзные фонды, закрытые для большей части граждан: на НПФ Нацбанка приходится почти половина активов системы - 1,2 млрд грн, НПФ железнодорожников «Магистраль» собрал больше трети всех участников - 327 000 членов, добавляет Бурков.

Сейчас на рынке работает 12 корпоративных или профессиональных фондов, уточняет руководитель департамента маркетинга и продаж КУА ОТП Капитал Виталий Дышловой.

Топ-двадцатка фондов обслуживает 97% активов системы и 95% счетов участников, говорит Бурков. "Шестнадцать фондов имеют активы до 10 млн грн, оставшиеся 26 - менее 1 млн грн, - отмечает он. - Большая часть из них ожидает запуска второго уровня или приемлемых предложений по поглощению, многие небольшие фонды законсервированы».

Перекрыть инфляцию

По данным Овчаренко из ICU, в числе самых доходных НПФ - три мелких фонда с активами менее 500 000 грн. Два из них в прошлом году превысили планку в 20%. Лидер «рейтинга» доходности - Украинский пенсионный контракт - обслуживает всего 46 клиентов, говорит Овчаренко.

Почему затягивается пенсионная реформа

 

«Маленьким фондам тяжело работать в рознице, развитие такого НПФ возможно только при наличии «якорного» вкладчика, - поясняет Бурков из АЦПО. - В этом качестве, как правило, выступает учредитель фонда или связанные с ним лица».

Фонды, по закону, не могут обещать клиенту определенный уровень доходности, обычно они ориентируются на показатель инфляции, стараясь перекрыть его своими результатами, рассказывает директор Украинской ассоциации инвестиционного бизнеса Андрей Рыбальченко. Свои инвестиционные пожелания фонды конкретизируют в обязательных инвестдекларациях, уточняет директор департамента пенсионных фондов компании Кинто Ирина Васильева.

Превысить темпы роста цен в прошлом году (13,7%) удалось только 20 фондам из 60, отмечает Овчаренко. Их основной инструмент сейчас - ОВГЗ, в которых КУА разрешено держать не более 50% активов НПФ. Другой востребованный вариант - депозит в банке, включая вклад в банковских металлах, добавляет Васильева. Не более 20% можно вложить в активы иностранных эмитентов, говорит Рыбальченко.

Некоторые фонды работают исключительно с валютными активами, рассказывает Овчаренко. «В годы девальвации гривни их доходность превышала 50% годовых, - поясняет он. - Сейчас курс укрепляется, поэтому они рискуют уйти в «минус».

На похожую схему инвестирования для КУА ориентирует в своем законопроекте и НКЦБФР: не более 50% в ОВГЗ и других «денежных» ценных бумагах (векселя, казначейские обязательства, депсертификаты и пр.), до 40% - в акциях и корпоративных облигациях, 10% - максимум для ценных бумаг иностранных эмитентов.

Крупнейшие участники рынка управления - 17 КУА, которые суммарно работают не менее чем с 20 млн грн активов НПФ, говорит Овчаренко. Десять больших компаний контролируют 88% рынка.

Почему затягивается пенсионная реформа

 

Психологический порог

Третий уровень пенсионной системы пока не особо привлекает украинских вкладчиков: в среднем количество участников НПФ увеличивается на 2-3 тыс. человек в год, говорит Овчаренко из ICU.

Основной массив вкладов формируют юрлица - работодатели, которые централизованно делают пенсионные отчисления за своих сотрудников, отмечает Козак из группы Универ. На один корпоративный контракт может приходиться несколько тысяч участников, уточняет Дышловой из ОТП Капитал. По словам Овчаренко, с НПФ активно сотрудничает 1785 юрлиц.

По данным Нацкомфинуслуг, типичный клиент негосударственного фонда - мужчина в возрасте от 25 до 50 лет. По опыту Васильевой из Кинто (управляет фондом Социальный стандарт), 30% участников - это люди старше пятидесяти. В ОТП Капитал отмечают, что вкладчиков-женщин у них больше - 63%.

«По объемам взносов в нашем фонде лидируют Киевская (вместе с Киевом), Днепропетровская, Харьковская, Одесская, Николаевская области, - рассказывает Васильева. - По пенсионным контрактам, заключенным за последние полгода, - Львов, Сумы, Полтава, Хмельницкий, Херсон, Житомирская, Днепропетровская области».

Основная причина, из-за которой практика добровольных пенсионных накоплений в Украине остается немассовой, - граждане пока не готовы доверить свои деньги НПФ на срок 10-15 лет, отмечает Козак.

Это касается и самой финансово грамотной части населения. Из семи финансовых аналитиков и банкиров, которых опросила LIGA.net, услугами НПФ не пользуется никто. К примеру, исполнительный директор Независимой ассоциации банков Елена Коробкова не видит смысла вкладываться в НПФ, пока в стране не появится второй уровень пенсионной системы.

«Нужен второй уровень - это залог доверия, что способно дать толчок и добровольной системе накоплений, - говорит Козак. - Если он не появится в Украине с начала 2019 года, придется менять закон о пенсионной реформе - иначе все компании, которые не делают отчислений в НПФ, будут нарушителями».
 

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