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Команда «Нафтогаза» приглашала Тимошенко свидетельствовать в Стокгольмском арбитраже, но не дождалась ее ответа – Витренко
08:44 20.06.2018 |
Команда "Нафтогаза Украины" приглашала Юлию Тимошенко свидетельствовать в Стокгольмском арбитраже, но так и не дождалась ее ответа, сообщил главный коммерческий директор компании Юрий Витренко.
"В арбитраже Тимошенко не принимала никакого участия ... К Тимошенко обращались с просьбой выступить свидетелем. Но так и не получили в определенный промежуток времени необходимых заверений о согласии выступить свидетелем на украинской стороне. Рассчитывать на помощь Тимошенко не приходилось", - написал он в Facebook.
Ю.Витренко добавил, что в ходе разбирательства в качестве свидетеля выступал экс-замглавы "Нафтогаза" Игорь Диденко - его же заслугой он считает внесение Стокгольмского, а не Московского арбитража в условия контрактов между "Нафтогазом" и "Газпромом" в 2009 году.
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