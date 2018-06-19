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Английский суд разрешил заморозить активы Газпрома по ходатайству Нафтогаза
16:33 19.06.2018 |
Коммерческий суд Лондона во вторник разрешил "заморозку" активов ПАО "Газпром" (РФ) на территории Великобритании по ходатайству НАК "Нафтогаз Украины", сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в компании.
В НАК напомнили, что это необходимо для обеспечения решения Стокгольмского арбитража по выплате российской компанией $2,6 млрд.
В соответствии с решением английского суда, "Газпром" в течение 48 часов после получения решения должен предоставить "Нафтогазу" список всех своих активов стоимостью более $50 тыс., расположенных в Англии или Уэльсе.
При этом "Нафтогаз" уже уведомил лондонские офисы 17 банков, занимающихся бизнесом с "Газпромом", что они не могут способствовать сокращению активов "Газпрома" на территории Великобритании.
Как сообщалось, Стокгольмский арбитраж присудил выплату "Газпромом" "Нафтогазу Украины" штрафа в размере $4,7 млрд по транзитному контракту. "Газпром" направил в апелляционный суд округа Свеа заявление о полной отмене решения. По итогам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" обязан выплатить НАК $2,56 млрд.
В конце мая - начале июня "Нафтогаз" сообщил, что предпринимает на территории Швейцарии и Нидерландов действия по принудительному исполнению решения Стокгольмского арбитража по разбирательству по транзитному контракту.
Апелляционный суд Швеции 13 июня издал приказ о приостановке процедуры исполнения решения Стокгольмского арбитража по ходатайству "Газпрома". "Нафтогаз Украины" выразил надежду на отмену этого приказа после подачи своих контраргументов, поскольку решение было принято судом без учета пояснений и аргументов украинской компании.
В НАК отмечают, что приказ Апелляционного суда означает лишь временную приостановку дальнейших действий "Нафтогаза" по процедуре взыскания $2,6 млрд с "Газпрома". В то же время он не приводит к отмене решений арбитража и не дает "Газпрому" возможности требовать от "Нафтогаза" возврата $2,1 млрд, уже зачтенных решением арбитра в качестве компенсации НАК.
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