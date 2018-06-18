В схеме хищения средств из «Укрнафты» были задействованы 254 компании

За свою бурную историю группа "Приват" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова побывала в статусе крупнейшего игрока в нескольких сферах экономики: нефтяной, банковской, ферросплавной. Сегодня у группы появился еще один статус "крупнейшего", но уже иного рода - это крупнейший должник госбюджета.

Такой "результат" был обеспечен силами "нефтяного" крыла группы - "Укрнафтой" и розничной сетью компании, крупнейшей в стране.

История этого долга берет свое начало в 2014-м, и чем дальше, тем больше подробностей его возникновения (планомерного формирования?) открывается широкой аудитории. Чем больше проходит времени, тем меньше шансов на возврат этих средств.

В мае 2018-го налоговый долг "Укрнафты" отметил очередную круглую цифру - 15 млрд грн. Уже более трех лет нефтяная компания удерживает национальное "лидерство" по долгам перед государственным бюджетом.

Дорогой губернатор

В августе 2014 г., когда дела на Востоке страны начали принимать совсем трагический оборот, правительство провело через парламент увеличение ряда налогов, включая ренту на нефть и газ. "Уверен, наши олигархи с удовольствием заплатят новые налоги", - заявил тогда премьер (не Гройсман, Яценюк).

Но губернатор Днепропетровской области, а по совместительству куратор крупнейшей нефтедобывающей компании страны был иного мнения: начиная с августа 2014-го "Укрнафта" перестала платить в государственный бюджет ренту на добычу нефти и природного газа и ряд других налогов. В дальнейшем стало понятно, что долг растет ежемесячно ровно на 1 млрд грн. При этом нефть и газ продавались по рыночным, тогда еще весьма высоким ценам.

В октябре 2014-го долг составлял уже 2,2 млрд грн, и казалось, что пора принимать меры. Тем более что 50% + 1 акция ПАО "Укрнафта" принадлежат... государственной НАК "Нафтогаз Украины", которая в то время была всецело под Кабинетом министров.

Но прошедшее 10 октября собрание акционеров закончилось ничем: глава "Укрнафты" Питер Ванхеке сохранил свое место, а компания пообещала заплатить государству дивиденды в размере 1,8 млрд грн.

Очень скоро стало ясно, что находящийся на тот момент в зените славы Коломойский опять решил по-своему. Дивидендов государство так и не получило, а долг продолжил расти прежним темпом - примерно на 1 млрд в месяц.

Здесь весьма интересна позиция Государственной фискальной службы и главы наблюдательного совета "Укрнафты" (он же председатель правления НАК "Нафтогаз Украины") Андрея Коболева. Любой предприниматель в стране знает, что налоговики начнут "рвать" и за 1000 грн долга, а тут компании "прощали" прирост долга на миллиард в месяц? Самоустранился, скажем так, глава набсовета ПАО "Укрнафта" и от важных решений в этой компании, имеющих непосредственное отношение к интересам государства (госбюджету). С октября 2014-го по май 2015-го не собрал ни одного заседания наблюдательного совета ПАО "Укрнафта" как главного органа оперативного управления компанией. А долг перед госбюджетом за этот период вырос до 8 млрд грн.

Расходимся

В марте 2015-го президент Петр Порошенко в ходе краткосрочного приступа деолигархизации провел через парламент изменения в Закон "Об акционерных обществах", который сразу же прозвали "законом об "Укрнафте". Одним махом были сняты барьеры на пути единоличного управления компанией обладателем 50% акций - государством (то есть "Нафтогазом").

Политики пугали этими изменениями окопавшегося в "Укрнафте" Коломойского начиная со времен президентства Ющенко, и в 2015-м это стало реальностью. Губернатор тогда потерял самообладание, начал бросаться на журналистов и выдавать "мэмы" про кофе. Параллельно была дана отмашка готовиться к выходу.

Не прошло и недели со дня голосования по "закону об "Укрнафте", как из компании утекли первые 488 млн грн. Речь о нефтяных аукционах. Как выяснится позже, с марта по август 2015 г. "Укрнафта" отдавала свою нефть без оплаты. Суммарно пяти компаниям-"пустышкам" было отгружено 600 тыс. т нефти (чуть меньше половины годовой добычи) на сумму 7,7 млрд грн.

На днях председатель правления ПАО "Укрнафта" Марк Роллинс в интервью "Бизнес-Цензор" признал, что весь долг по оплате нефти полностью... просрочен.

Судьба этой нефти интересна. Четыре компании продали ее "Укртатнафте", а вырученные средства перевели в качестве финансовой помощи на четыре компании, в том числе ПТФ "Авиас" - головной компании в розничном бизнесе "Привата" по торговле нефтепродуктами.

"Авиас" фактически был основным звеном в этой схеме. Он оплачивал биржевые взносы для покупателей нефти, принимал от них финансовые ссуды и перераспределял в общей сложности около 10 млрд грн дальше по цепочке подконтрольных компаний, следует из материалов расследования НАБУ №42015000000000722.

Пятый покупатель нефти - компания "Котлас" - поступила более изощренно: нефть она переработала на "Укртатнафте" и продала нефтепродукты обратно "Укрнафте". Полугосударственная компания выдала "Котласу" за них аванс на 3,5 млрд грн и согласилась принять топливо через три года, до 31 декабря 2018 г.

А что же налоговый долг? К лету 2015-го "Укрнафта" аккумулировала на счетах оценочно 7,8 млрд грн - таков был ее долг на 30 июня. Именно эти деньги пошли "Котласу" в качестве аванса. И не только. Аналогичные договоры на 3,5 млрд грн были подписаны с 23 компаниям с поставкой до 2019 г. (см. рис.).

Вдумайтесь: 2015 год, в стране война, у компании "Укрнафта" крупнейший в стране налоговый долг в несколько миллиардов гривен, а она отдает нефть без оплаты и платит миллиарды гривен за топливо с поставкой через три года! И если с действующими лицами в "Укрнафте" все понятно, то позиция налоговиков и госакционера в лице главы набсовета попахивает саботажем.

Исповедимые пути

Куда ушли выведенные из "Укрнафты" деньги? Расследования силовиков показывают, что деньги были перераспределены между более чем 200 компаниями, в основном путем выдачи возвратных ссуд. В конечном счете часть из 14,7 млрд грн была выведена на счета нерезидентов - Stalmag, Mexirom Ventures Limited, Bersel Inc и Fiastra Trading Limited в качестве авансов за несостоявшиеся поставки доменного кокса, феррохрома и другого сырья.

Напомним, что аналогично были выведены деньги рефинансирования из Приватбанка: полученные от НБУ 1,9 млрд долл. ушли на множественные компании без роду-племени в качестве кредитов, а затем отправлены за рубеж как предоплата за нефть и металлургическую продукцию. Естественно, никто этого добра (то есть продукции) так и не увидел.

По данным НАБУ, в схеме хищения средств из "Укрнафты" (50% ее годового оборота) были задействованы 254 компании, 191 из них на сегодняшний день или находится в стадии банкротства, или уже ликвидирована. Это же подтвердила ГФС, заявив, что 90% дебиторки "Укрнафты" принадлежит компаниям-банкротам.

По задумке авторов схемы, банкротство должно было проходить как минимум в три волны, о чем свидетельствуют распечатки, изъятые в ходе обысков НАБУ в офисах харьковских юристов-ликвидаторов.

Обязанность обеспечивать юридическое сопровождение банкротства 182 из 191 компании возложена на двух юристов - Екатерину Бакрадзе, выступающую ликвидатором сразу в 121 компании, и Алексея Николайчука, курирующего 61 юрлицо.

Несмотря на то, что в ликвидацию ушли три четверти всех причастных компаний, ни один из первичных дебиторов "Укрнафты" не обанкрочен. При этом практически все компании, которым деньги "Укрнафты" переводились дальше по цепочке, прекратили работу, включая центральное звено - ПТФ "Авиас".

Возможно, это вселяет в Марка Роллинса оптимизм? "По ряду действующих контрактов мы получили гарантии исполнения. По части - нет. С аудиторами мы обсуждаем, как правильно отразить это в нашей отчетности", - заявил он в вышеупомянутом интервью.

При этом британец (глава правления ПАО "Укрнафта") всячески отказывается видеть в своих дебиторах миноритарного акционера. "Я слышал разные версии (кто стоит за компаниями-дебиторами. - Прим. авт.), но, насколько мне известно, официально такой информации нет", - говорил он осенью прошлого года.

Между тем этого не видит только слепой. По данным НАБУ, около 10 из 14,7 млрд грн "укрнафтовских" денег в августе 2015 г. находились на счетах "Производственно-технической фирмы "Авиас". Ирония судьбы в том, что та на своем официальном сайте прямо указывает, что торговала топливными талонами и картами через 1604 АЗС "Привата", включая 537 станций "Укрнафты".

Из 254 участников схемы 80 компаний в 2013-2015 гг. управляли в общей сложности 716 АЗС группы "Приват" под брендами ANP, "Авиас", Rubix, "Юкон", "Мавекс" в 21 области. Только с предприятиями "Привата" имели дело и упомянутые выше нерезиденты, получившие в итоге деньги "Укрнафты".

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За последних три года налоговый долг главной нефтяной компании страны вырос с 8 до 15 млрд грн. Из выведенных в 2015 г. 14,7 млрд грн возвращено... 51,7 млн грн, или 0,35%! Отметим, что это случилось лишь благодаря расследованию НАБУ.

Доходит до смешного: Бюро пытается вернуть деньги "Укрнафте", оспаривая в судах заключенные в 2015 г. договоры, а "Укрнафта" всячески препятствует этому. Юристы компании не только пытаются доказывать в судах законность миллиардных авансов, но и всячески мешают НАБУ, засыпая судей Соломенского райсуда жалобами на прокуроров и детективов Бюро, следует из открытых реестров. Это и неудивительно, учитывая, что те договоры сопровождал тот, кто сегодня их защищает, - вице-президент по правовым вопросам Вячеслав Карташов, бывший адвокат И.Коломойского. Юриста с открытым конфликтом интересов Роллинс считает ценным сотрудником.

Характерно, что долгами "Укрнафты" дело не ограничивается. По данным ГФС, из 254 компаний 190 имеют долги перед госбюджетом в общей сумме 1,92 млрд грн. Более половины этого долга приходится на уже обанкроченные компании.

Помимо "Укрнафты", ее филиала НГДУ "Полтаванефтегаз" и почти двух сотен ее дебиторов, долги по налогам имеют другие компании группы "Приват". Например, НПЗ "Нефтехимик Прикарпатья" должен казне 29,5 млн грн, "Компания Энергоальянс", занимавшаяся реализацией газа "Укрнафты" по договору комиссии, - с долгом 135 млн грн. С учетом всех этих компаний общие обязательства группы "Приват" по уплате налогов достигают 18,5 млрд грн, или 20% всех долгов по стране. Стране, которую Игорь Коломойский в одном из интервью назвал Великой землей.

Сергей Куюн Директор ООО «Консалтинговая группа А-95»,

Виталий Крижевский аналитик нефтегазового портала enkorr