Чем грозит украинскому экспорту новый регламент ЕС

Анжела Махинова, партнер ЮФ Sayenko Kharenko

Многие украинские предприятия, экспортирующие свою продукцию в ЕС, могут столкнуться с новыми проблемами на этом рынке. Впрочем, пострадают в первую очередь те, кто пользуется льготными условиями на внутреннем рынке.

В начале июня вступил в силу Регламент ЕС 2018/825, который предусматривает внесение изменений европейского законодательства в сфере мер торговой защиты европейских производителей от демпингового или субсидируемого импорта.

Преамбула Регламента ЕС 2018/825 объясняет необходимость его принятия достаточно коротко: действующие правила защиты внутреннего рынка в ЕС были приняты еще в далеком 1968 году и существенно менялись только в 1996 году. В дальнейшем законодательство менялось, но это был своего рода "косметический ремонт".

Как следствие, действующие механизмы не позволяют ЕС учитывать все потребности бизнеса, в частности эффективно его защищать.

Показательно, что в преамбуле указываются вызовы XXI века, с которыми планирует бороться ЕС. В частности, это вмешательство отдельных стран в торговлю сырьем с целью обеспечения особых/льготных условий доступа к такому сырью своих потребителей (downstream users). Это также значительные программы субсидирования, которые до сих пор существуют в разных странах, но все меньше применяются в ЕС, что ставит европейских производителей в неравные конкурентные условия.

Ну и конечно, Регламент ЕС 2018/825 направлен на большую открытость процедур и учет опыта, выработанного Европейской комиссией за годы проведения антидемпинговых и антисубсидарных расследований.

Попробуем разобраться, какие последствия новый регламент будет иметь для Украины?

Внимание на сырье

Как прямо указано в Регламенте ЕС 2018/825, на сегодняшний день многие страны де-факто или де-юре могут вмешиваться в регулирование рынков сырья и тем самым способствовать тому, что отечественные производители получают такое сырье на льготных условиях. Понятно, что производители из стран, где такого государственного вмешательства нет, покупают сырье по более высоким ценам, получают высокую себестоимость и не могут конкурировать на равных условиях с производителями, которым сырье достается на льготных условиях.

Среди такого государственного вмешательства Регламент ЕС 2018/825 рассматривает практику двойного ценообразования (dual pricing); экспортные пошлины; дополнительную экспортную пошлину; запрет экспорта; фискальные налоги на экспорт; лицензирование экспорта; минимальные экспортные цены; уменьшение возмещения НДС для экспорта; отзыв или ограничение пунктов таможенного оформления для экспортеров; квалификационные требования для экспортеров.

Стоит отметить, что сейчас Регламент ЕС 2018/825 предусматривает исчерпывающий перечень государственного вмешательства в регулирование рынков сырья. Однако предполагается, что позже этот перечень может быть изменен/дополнен путем принятия отдельного решения Европейской комиссией.

До этого времени законодательство ЕС, как и соглашение ВТО о применении ст. VI ГАТТ, как и законодательство большинства стран-членов ВТО, в том числе Украины, не предусматривало, что должна была делать Европейская комиссия в случае выявления указанных случаев государственного вмешательства. Регламент ЕС 2018/825 же подробно урегулировал данный пробел.

Теперь, если Европейская комиссия в ходе антидемпингового расследования установит, что есть доказательства наличия государственного вмешательства в регулирование рынка сырья; или регулируемый сырьевой компонент (неважно, обработанный или нет) составляет не менее 17% от себестоимости; или цена на такое сырье в исследуемой стране значительно ниже по сравнению с ценами на репрезентативных международных рынках - это приведет к тому, что не будет применяться lesser duty rate при расчете ставки антидемпинговой пошлины.

Напомним, в ЕС применяется правило меньшего размера пошлины (lesser duty rate), которое предусматривает, что предыдущие или окончательные антидемпинговые меры должны применяться в размере демпинговой маржи или в размере меньше такой ​​маржи, если такой меньший размер позволяет устранить вред.

Например, демпинговая маржа для определенного иностранного производителя составляет 80%, а маржа вреда европейской индустрии - 35%. Если применяется принцип lesser duty rate, антидемпинговая пошлина будет применяться в размере 35%, если же нет - в размере 80%.

Очевидно, что такой подход не выгоден иностранным производителям!

Также наличие государственного вмешательства в регулирование рынков сырья будет влиять и на другие моменты. Например, будет иметь значение для инициирования пересмотров в связи с истечением сроков применения антидемпинговых мер. В частности, Регламент ЕС 2018/825 прямо предусматривает, что вероятность продолжения или возобновления демпинга и ущерба теперь может быть доказана, помимо прочего, доказательствами дальнейшего применения государственного вмешательства в регулирование рынков сырья.

Принципиальный момент: в антисубсидарных расследованиях lesser duty rate будет применяться по другому принципу. В частности, согласно Регламенту ЕС 2018/825, по общему правилу данный принцип не будет применяться, кроме случаев, если Европейская комиссия установит, что это в интересах европейских производителей.

Как оценить ущерб для европейского бизнеса?

Напомним, что в случае, если все-таки будет применяться принцип lesser duty rate, важное значение для иностранных производителей имеет то, каким образом Европейская комиссия будет рассчитывать цену, которая не причиняет ущерб европейским производителям (target price), которая непосредственно влияет на уровень маржи ущерба.

Сейчас target price рассчитывается как себестоимость + разумная норма прибыли.

Регламент ЕС 2018/825 предусматривает значительные изменения в этой части.

Во-первых, теперь для целей расчета target price базовая норма прибыли должна определяться с учетом следующих факторов: уровень прибыли к росту импорта из страны, в отношении которого проводится расследование; уровень прибыли, который необходим для покрытия всех расходов и инвестиций, расходов на исследования (R&D) и инновации; а также норма прибыли, которая должна быть разумно ожидаема при нормальных условиях конкуренции.

Установлено, что минимальный фиксированный уровень нормы прибыли теперь не может быть менее 6%.

Во-вторых, при расчете себестоимости должны учитываться расходы, которые несут европейские производители в связи с выполнением международных обязательств ЕС в сфере охраны окружающей среды и Международной организации труда, причем не только реально понесенные расходы, но и те, которые будут понесены в течение всего периода применения мер.

Очевидно, что использование указанных подходов однозначно приведет к увеличению маржи ущерба и соответственно в дальнейшем - ставок пошлин. При этом такой подход будет применяться как в антидемпинговых, так и в антисубсидарных расследованиях.

И это далеко не все. Новый регламент предусматривает внесение изменений также и в другие положения, часть из которых идет на пользу иностранным производителям, а часть - нет.

Например, теперь все заинтересованные стороны расследования имеют право запросить у Европейской комиссии информацию о применении предварительных антидемпинговых/компенсационных мер. Комиссия должна будет за три недели до их применения предоставить информацию о потенциальной ставке пошлины, информацию о расчете демпинговой маржи/специфической субсидии и маржи, достаточной для того, чтобы устранить вред. Сторонам будет предоставлено три дня для комментариев.

Интересным нововведением является также то, что антидемпинговые/компенсационные меры теперь будут применяться, даже если поставки товара идут на острова континентального шельфа и в специальных экономических зонах, если это вредит европейским производителям. Правда, данные положения заработают только после принятия соответствующих имплементационных актов.

Если в период между раскрытием информации о применении мер и фактическом применением мер импорт существенно возрастет, Европейская комиссия сможет теперь учесть дополнительно данный фактор при исследовании вреда.

Из приятного для экспортеров: новый Регламент прямо предусматривает необходимость содействовать индустриям, которые в основном состоят из малых и средних предприятий, в части доступа к мерам торговой защиты. В частности, предполагается создание подробного Helpdesk, где будет проводиться разъяснительная работа, в том числе в части подготовки заявлений об инициировании расследования, заранее будут публиковаться вопросники и т.п.

Выводы для Украины

Очевидной целью принятия Регламента ЕС 2018/825 является эффективная защита европейских производителей от импорта.

Учитывая это, украинским производителям, которые экспортируют в Евросоюз, нужно готовиться к росту числа расследований в ЕС и к росту уровня антидемпинговых/компенсационных мер. Понятно, что были европейские индустрии, которые знали, что ожидается принятие соответствующих изменений, и просто ждали их, чтобы проводить расследования по новым правилам и достичь максимально положительных результатов.

Также не исключено, что расследования, начавшиеся раньше, но не завершившиеся до вступления в силу Регламента ЕС 2018/825, могут завершиться ничем, например отзывом жалобы национальной индустрией, только с одной целью - подать ее снова и принять меры уже по новым правилам в значительно большем размере.

Особенно внимательными нужно быть таким украинским индустриям, где есть очевидное вмешательство государства в регулирование рынка сырья в понимании Регламента ЕС 2018/825: металлургия с экспортной пошлиной на металлолом; подсолнечное масло с экспортной пошлиной на семена подсолнечника; производители ДВП, ДСП, мебели и других изделий из древесины с запретом на экспорт леса-кругляка...

С другой стороны, можно по-доброму позавидовать европейским производителям, инициирующим расследование, ведь они смогут рассчитывать на надежную защиту от импорта, причем даже от тех практик, по которым ранее было сложно доказать наличие недобросовестных действий (речь идет, в первую очередь, о неравных условиях доступа к сырью).

Опыт ЕС стоит взять на вооружение и Верховной раде, которая на данный момент рассматривает законопроекты, призванные кардинально изменить систему мер торговой защиты в Украине.