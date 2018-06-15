Какую транспортную инфраструктуру Кабмин намерен построить к 2030 году

Дмитрий Уляницкий / РБК-Украина

Кабинет министров задумался о долгосрочной перспективе развития украинской транспортной отрасли и инфраструктуры. Чиновники считают, что через 12 лет общественный транспорт в нашей стране будет полностью электрическим, через территорию Украины пройдет пять глобальных веток сверхскоростного Hyperloop, каждый второй украинец будет пользоваться авиационным транспортом, а аэропортов в стране будет как минимум пятьдесят. Это не считая заводов по строительству автобусов, самолетов и морских судов и магистральных платных дорог по всем направлениям. Правда на реализацию этих планов потребуется не менее пяти млрд долларов в год. От того, насколько успешно чиновники смогут найти эти средства и будет зависеть реализация их транспортных инициатив.

Стратегические амбиции

Кабмин одобрил Национальную транспортную стратегию Украины на период до 2030 года. В Министерстве инфраструктуры стратегию предпочитают называть Drive Ukraine 2030, обнародовав на основании документа презентацию с конкретными целями, которых чиновники хотят достичь к указанному сроку.

Несмотря на наличие большого количества декларативных намерений, документ все же содержит довольно конкретные планы. В частности, в дорожном хозяйстве Мининфраструктуры планирует построить до 2030 года десять автобанов. При этом приоритетными определены дороги из Сум, Харькова, Днепра, Луганска, Донецка, Одессы и Николаева в направлении стран ЕС. Кроме того, чиновники не забыли про свою идею построить в стране концессионные дорог. Первой такой трассой станет дорога Киев - Белая Церковь, к строительству которой приступят в 2019 году. Также в Кабмине обещают построить кольцевые дороги вокруг Киева и других больших городов.

Реализация этих планов, по мнению чиновников, позволит украинцам пересечь страну от границы до границы с юга на север и с востока на запад за десять часов. А для того, чтобы осуществлять эффективный контроль и не допускать проезда по дорогам перегруженного транспорта в стране заработают более 100 комплексов автоматического весового контроля.

Кроме того, в Мининфраструктуры рассчитывают, что к 2030 году в Украине более 50% продаж новых автомобилей будет приходиться на элетрокары. При этом общественный транспорт полностью станет электрическим. В Украине будут построены, как минимум, два завода, которые будут производить грузовики, автобусы, самолеты и пассажирские дроны, морские и речные суда на электрической тяге.

Не менее грандиозные планы у правительства касаются авиации. Чиновники утверждают, что до 2030 года в Украине будут работать 50 аэропортов - сейчас только 19. Как ожидается, среднее время на дорогу до ближайшего аэропорта будет составлять один час. При этом 50% населения смогут пользоваться авиационным транспортом по 350 направлениям из украинских аэропортов. В Кабмине уверены, что в 2030 году более 50% пассажиропотока в украинских аэропортах составит лоукост-сегмент. А услугами самого крупного украинского аэропорта "Борисполь" будут воспользуются 36 млн пассажиров - в 2017 году их было около 10,6 млн человек.

Существенные изменения могут произойти и в железнодорожной отрасли. В частности, Кабмин предлагает разрешить частному бизнесу пользоваться собственными локомотивами. Правда, железнодорожная инфраструктура и полотно останутся в собственности государства. При этом государство намерено до 2030 год на 100% обновить парк локомотивов и вагонов "Укрзалызницы". Произойдет это с помощью Крюковского вагоностроительного завода, а также иностранных компаний General Electric, Bombardier, Greenbrier. Новые поезда будет ездить со средней скоростью 150 км/час. Как ожидается, по направлениям Киев-Одесса, Киев-Львов, Киев-Харьков и Киев-Днепр будет проложена евроколея, а сама УЗ войдет в ТОР-5 железнодорожных компаний мира по финансовым показателям.

Кроме того, чиновники обещают создать условия для соединения областных центров между собой скоростными (от 160 до 200 км/час до 2025 года) и сверхскоростными (от 250 до 400 км/час до 2030 года) поездами. К тому же в Мининфраструктуры рассчитывают, что к 2030 году через Украину будут пролегать пять из 11 глобальных веток сверхскоростного Hyperloop.

В совокупности на реализацию всех этих планов планируется потратить из различных источников 60 млрд долларов. То есть, ежегодные затраты на выполнение пунктов стратегии составят 5 млрд долларов в год. Такие же средства Украина ежегодно тратит на обслуживание госдолга.

Планы требуют уточнения

По мнению транспортного эксперта Богдана Долинце, в Украине уже давно назрел вопрос обновления транспортной стратегии, поскольку предыдущий документ, который определял основы функционирования транспортной системы, был утвержден еще задолго до оккупации части территории Украины и начала военной агрессии на востоке.

"Новый документ уже учитывает особенности и ограничения, в которых работает транспортная система страны, - рассказал он РБК-Украина. - Примечательно, его разработка происходила не без сложностей, поскольку одним из главных разработчиков на ранних этапах была немецкая компания, которая до этого разрабатывала стратегические документы для российских транспортных компаний, а также стратегию финансового развития аэропорта "Симферополь" уже после оккупации Крыма. Но поскольку Украине все равно необходим был новый документ, определяющий стратегические приоритеты транспортной отрасли, Министерство инфраструктуры завершало его разработку собственными силами".

Но одной стратегии мало, считает Долинце. "Вместе с ней должны быть разработаны и приняты отраслевые транспортные стратегии и приведены в соответствие связанные государственные программы. Например, недавно уже была опубликована для общественного обсуждения Авиационная стратегия Украины до 2030, после принятия которой должна быть обновлена и Государственная целевая программа развития аэропортов", - считает эксперт.

Руководитель экспертного направления "Центра транспортных стратегий" Андрей Шкляр рассказал РБК-Украина, что стратегия хоть и фиксирует приоритеты, но не содержит четкой конкретики. "Но она будет подкреплена планами стратегических действий, которые будут разработаны для каждой отрасли, и которые будут содержать как конкретные планы, так и сроки их реализаций, - говорит он. - В планах будут три типа действий - институциональные, то есть, как необходимо изменить административную систему управления в отрасли, законодательные - какие еще необходимо принять законы и как гармонизировать законодательство в рамках ассоциации с ЕС, и третий блок - инфраструктурные проекты. Поэтому пока они не презентованы, трудно сказать, насколько они реалистичны".

Эксперт автодорожной отрасли, экс-советник председателя Укравтодора Андрей Мартенс считает, что строительство дорог по всем направлениям является логичным шагом, поскольку Украина находится на пересечении торговых путей. "Но реальность выполнения этих планов зависит от решения проблемы с оккупацией Донбасса. Ведь основные торговые пути с востока на запад проходят через Луганскую и Донецкую области, - говорит он. - Но тут возникает другая проблема - поиск финансирования. К сожалению, в Украине инвестиции в дорожное хозяйство цикличны. Перед "Евро-2012" в дороги было вложено много средств. Но вместе с чемпионатом по футболу закончилось и финансирование. Теперь ситуация вновь меняется. Я вижу, что государство начинает опять наращивать вложение средств в дороги".

Недавно Кабмин утвердил план развития дорожного хозяйства, который предполагает 330 миллиардов гривен инвестиций из различных источников в течение ближайших трех лет. "Я бы не хотел, чтобы очередной рост расходов на дороги был приурочен к президентским и парламентским выборам, то есть использовался как инструмент привлечения электората, а после выборов вновь пошел на спад", - говорит Мартенс.

По его мнению, ежегодно Украине необходимо вкладывать в развитие дорожного хозяйства 150-200 млрд гривен. "Правда, в этом году на них будет направлено 40 миллиардов гривен, - говорит он. - Но с учетом того, что сейчас в Государственный дорожный фонд направляется 50% от топливных акцизов, а через два года будет 100%, то все эти планы Кабмина – на ближайшие три года и до 2030 года - вполне реалистичны. Думаю, что в 2020 году в фонде будет примерно 100 миллиардов гривен. Кроме того, вполне возможно, что Украина получит дешевые кредиты от Европейского Союза".

Что касается инициатив по развитию железнодорожной отрасли, то, по словам Андрея Шкляра, их реализация будет зависеть от того, насколько быстро Верховная Рада примет закон "О железнодорожном транспорте". "Принятие этого закона повлияет и на то, сколько локомотивов, и в какие сроки необходимо будет обновить самой "Укрзализныце". Но в любом случае УЗ будет сложно самостоятельно обновить свой парк локомотивов, продолжает он. - Для этого ей придется сотрудничать с одной из иностранных компаний, которые производят эту технику, чтобы закупать ее, например, в лизинг. Обновить парк вагонов УЗ будет немного проще, поскольку это более простая техника".

Но остались вопросы, решение которых в принятой стратегии не предусмотрено. Один из них - создание Национальной комиссии по вопросам регулирования тарифов в транспорте по аналогии с такими же органами в ЕС, считает Богдан Долинце. "Наличие такого органа позволило бы устранить конфликт интересов министерства, как органа осуществляющего управление предприятиями, и одновременно осуществляющего тарифное регулирование и формирование политики в отрасли, - отмечает он. - Его отсутствие может вызвать проблемы при либерализации регулирования тарифообразования в аэропортах, которые являются естественными монополиями. Как следствие попытки выборочной имплементации норм европейского законодательства могут привести к разбалансировке системы регулирования рынка и негативно повлиять на развитие тех же авиаперевозок в целом".