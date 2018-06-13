Украинский бизнес хотят отвязать от кассовых аппаратов соратников Януковича

Алексей СЕРГИЕНКО / Деловая столица

Кабинет Министров Владимира Гройсмана сделал еще один шаг к детенизации бизнеса и облегчению нагрузки на малый и средний бизнес, попутно осложнив жизнь некоторым экс-«регионалам».

На этой неделе правительство запустило пилотный проект, который может стать небольшой революцией для бизнеса. Речь идет о постановлении "Про реализацию экспериментального проекта о регистрации и эксплуатации новейших моделей программных и/или программно-технических комплексов, предназначенных для реализации расчетных операций". За этим несколько заковыристым названием стоит достаточно простая идея. Теперь предприятия получат возможность вместо кассового аппарата устанавливать компьютер со специальным софтом или оборудованием, при помощи которого регистрировать расчетные операции. Причем это может быть не только настольный компьютер, но и планшет или даже смартфон.

Чем это полезно бизнесу

На сегодняшний день все предприниматели обязаны приобретать и регистрировать так называемые РРО, то есть регистраторы расчетных операций или по простому - кассовые аппараты. Стоят они от 5 до 20 тыс. грн. К тому же регистрация требует времени до пяти рабочих дней, усилий и денег. Нужно не только писать соответствующие заявления и осуществлять визиты к чиновникам Государственной фискальной службы, но и прилагать к заявлению целый пакет документов. Новая же система предполагает не только возможность использования бытовой компьютерной техники, но и онлайн- регистрацию без предоставления контролирующим органам любых бумажных документов.

Кроме того, кассовые аппараты недешевы в обслуживании. Каждый аппарат требует оплаты услуг информационных эквайеров на сумму не меньше 200 грн в месяц. Не говоря об техобслуживании и ремонте. В то же время новая система будет бесплатной для пользователей и не будет требовать абонплаты.

"Действующая сегодня система отвращает предпринимателей от того, чтобы использовать кассовые аппараты, - большие штрафы, высокая стоимость РРО и их обслуживания. Продажа и обслуживание кассовых аппаратов - это всегда была монополия. Мы поставим точку в этой истории. Система, которую предлагаем мы, дает возможность освободиться от "кассово-аппаратного рабства". Для предпринимателей это шаг вперед", - прокомментировал нововведение премьер-министр Владимир Гройсман.

Как быть тем, кто имеет кассовые аппараты

Внедрение новой системы не предусматривает обязательной замены кассовых аппаратов на новые системы. У предпринимателей будет выбор - либо и дальше работать по-старому, либо переходить на новые стандарты. В Кабмине уверены, что раньше или позже бизнес сделает выбор в пользу новых систем, которые не только дешевле и удобнее, но и позволяют получать дополнительные цифровые услуги.

Новая система будет интегрирована с электронным кабинетом продавца, покупателями и Государственной фискальной службой, бухгалтерскими программами, что заметно оптимизирует администрирование, сокращает время на налоговую отчетность и так далее.

Также нужно отметить, что пилотный проект не расширяет круг предпринимателей, которым необходимо регистрировать кассовые аппараты. На сегодняшний день, напомним, в Украине зарегистрировано около 283 тыс. регистраторов расчетных операций. По закону физические лица-предприниматели, которые платят единый налог и чей годовой доход не превышает 1 млн грн, от необходимости устанавливать и регистрировать кассовые аппараты освобождены. Все это будет также справедливо и по отношению к новой системе РРО.

Чем новая система выгодна государству

Не секрет, что теневая экономика и низкая предпринимательская активность населения не слишком способствуют наполнению государственного бюджета, а любое уменьшение фискальной нагрузки и упрощение администрирования налогов - это, во-первых, выход бизнеса из тени, а во-вторых, стимул для частного предпринимательства. По словам премьера, при переходе на новую систему бизнес сможет сэкономить около 2 млрд грн. Это почти $77 млн, которые уйдут не производителям кассовых аппаратов и тем, кто их обслуживает, зарегистрированным в офшорах, а позволят больше вкладывать в бизнес и получать, соответственно, большую прибыль и платить больше налогов в бюджет.

Кто потеряет от новой системы

Разумеется, новая система не понравится тем, кто контролирует рынок обязательных к приобретению для предпринимателей кассовых аппаратов. Список фирм, которым разрешено продавать сертифицированные кассовые аппараты, ограничен приблизительно двумя десятками компаний. У многих из этих компаний конечные бенефициары зарегистрированы в офшорах.

В свое время в СМИ было достаточно расследований того, кто стоит за этими компаниями и, соответственно, получает максимальную материальную выгоду от обязательного приобретения бизнесом кассовых аппаратов. При этом журналисты называли достаточно известные в Украине фамилии. Так, компании "Юнісістем" и "Фіскальні системи" связывают с экс-"регионалом", а сейчас нардепом из группы "Возрождение" Виталием Хомутынником, а предприятие "Універсальні інформаційні технології" с министром топлива и энергетики времен президентства Виктора Януковича Эдуардом Ставицким. Последний из-за коррупционных уголовных производств уже давно скрывается за границей.

Верны ли предположения расследователей или нет, мы сможем узнать достаточно скоро, ведь выгодополучатели "кассового бизнеса" вряд ли будут мириться с нововведением Кабмина и будут вынуждены организовывать свое лобби и проявить себя.