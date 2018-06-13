Денежная масса в Украине в мае возросла на 0,5% - НБУ





Денежная масса в Украине в мае 2018 года возросла на 0,5% - до 1 трлн 197,638 млрд грн, соответствующие предварительные данные денежно-кредитной статистики обнародованы на веб-сайте Национального банка Украины (НБУ).

По данным центробанка, такая динамика обусловлена как ростом остатка по депозитам - на 0,5%, до 864,233 млрд грн, так и объема наличных средств в обращении вне банков - на 0,9%, до 333 196 млрд грн.

В целом с начала 2018 года объем денежной массы сократился на 0,9%.

НБУ уточняет, что депозитный портфель банков в национальной валюте в мае возрос на 1,1% - до 507 180 млрд грн, тогда как в иностранной сократился на 0,4% - до 357,052 млрд грн.

В целом с начала года депозитный портфель банков сократился на 1,3%, в том числе в инвалюте – на 7,4%. В нацвалюте депозитный портфель возрос на 3,4%.

Доходность депозитных продуктов в национальной валюте для бизнеса за прошлый месяц возросла на 0,1 процентных пункта (п.п.) – до 11,4% годовых, в инвалюте - на 0,2 п.п., до 2,3% годовых.

В целом за январь-май 2018 года ставка по гривневым депозитам для бизнеса повысилась на 2,7 п.п., тогда как по валютным - снизилась на 0,5 п.п.

Процентная ставка по депозитам в нацвалюте для населения по итогам мая снизилась на 0,2 п.п. – до 10,8% годовых, в инвалюте - на 0,1 п.п., до 2,2% годовых.

С начала текущего года ставка по депозитам для населения в нацвалюте повысилась на 0,3 п.п., тогда как в инвалюте снизилась на 0,5 п.п.

Кредитный портфель банков в мае возрос на 0,4% - до 1 трлн 35,391 млрд грн. При этом объем кредитов в национальной валюте увеличился на 1% - до 594,021 млрд грн, тогда как в иностранной сократился на 0,4% - до 441,370 млрд грн.

С начала года кредитный портфель банков возрос на 1,9%, в том числе в национальной валюте - на 4,3%, в иностранной сократился на 1%.

По данным НБУ, стоимость гривневых кредитов для бизнеса в прошлом месяце повысилась на 0,3 п.п. - до 17% годовых, валютных снизилась на 0,3 п.п. – до 6,5% годовых.

В целом за первые пять месяцев года стоимость кредитов для корпоративных заемщиков в гривне повысилась на 2,7 п.п., в инвалюте снизилась на 1 п.п.

Стоимость гривневых кредитов для населения по итогам мая снизилась на 0,3 п.п. - до 31,2% годовых, в инвалюте повысилась на 0,5 п.п. - до 8,1% годовых.

С начала 2018 года стоимость заимствования для населения в нацвалюте возросла на 2,5 п.п., в инвалюте снизилась на 0,3 п.п.

Денежная база в мае сократилась на 1,2% - до 407,233 млрд грн. Рост за первые пять месяцев года составил 2%.

Чистые международные резервы в мае возросли на 3,8% - до $6,955 млрд, задолженность банков по кредитам рефинансирования сократилась на 1,4% - до 59,129 млрд грн.

В целом с начала 2018 года чистые валютные резервы возросли на 4,2%, задолженность банков по кредитам рефинансирования сократилась на 13,9%.