Банки ожидают роста среднемесячных объемов ипотеки на уровне 10% - опрос НБУ

Банки, предоставляющие ипотечное кредитование на покупку жилья, ожидают в течение года роста среднемесячных объемов ипотеки на уровне 10%, говорится в опросе Национального банка Украины, опубликованном в 5-ом Отчете о финансовой стабильности.

"Банки-респонденты в целом ожидают дальнейшего роста объемов жилищного кредитования. 13 банков (из 24 опрошенных – ИФ) прогнозировали, что в следующие 12 месяцев среднемесячные объемы (ипотеки - ИФ) будут расти более чем на 10%. Еще пять банков ожидали роста менее чем на 10%. Шесть банков прогнозировали неизменность или уменьшение объемов нового кредитования", - говорится в отчете.

В то же время, отмечают в НБУ, существующие объемы ипотеки не могут повлиять на рынок жилой недвижимости. Объемы кредитования по итогам первого квартала 2018 года выросли в 3,9 раза и составили 565 млн грн, однако выдача менее 3 тыс. кредитов в год не может повлиять на рынок: только в Киеве на вторичном рынке жилья ежегодно заключается более 30 тыс. договоров купли-продажи.

Согласно опросу, в 2017 году и в первом квартале 2018 покупка жилья на вторичном рынке преобладала по количеству договоров и объемом кредитования. В то же время постепенно растут объемы и количество кредитов, выданных в рамках партнерских программ банков с застройщиками.

По мнению банков, основным препятствием для возобновления ипотеки на жилье является дефицит платежеспособных заемщиков с официально подтвержденными доходами. Так, в I квартале 2018 средневзвешенный показатель Debt service-to-income (DSTI, соотношение стоимости выплат по кредиту к доходам заемщика) составил 45%, что на 3 процентные пункты меньше, чем годом ранее. В то же время, 18% объема предоставленных кредитов приходится на заемщиков, которые будут тратить на обслуживание долга более 70% дохода.

НБУ также отметил, что круг ипотечных кредиторов остается ограниченным. Новое кредитования сосредоточено в основном в государственных банках, а большинство крупных банков с иностранным капиталом, которые до кризиса работали в сегменте ипотеки, до сих пор не вернулись к этому виду деятельности.

По данным НБУ, новыми игроками на рынок ипотеки являются небольшие или средние банки с украинским капиталом, которые сотрудничают с застройщиками.