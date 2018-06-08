НБУ может в июне продлить действие нормы об обязательной продаже валютной выручки в размере 50% - банкиры

Национальный банк Украины (НБУ) продлит еще на полгода действие нормы об обязательной продаже валютной выручки в размере 50%, плановый пересмотр которой должен состояться в июне, считают банкиры, опрошенные агентством "Интерфакс-Украина".

"В текущих условиях маловероятно, что Национальный банк Украины изменит норму об обязательной продаже валютной выручки. Данная норма до сих пор остается центральным элементом конструкции валютного регулирования, для упразднения которого центральному банку необходимо удостовериться в отсутствии системных рисков для стабильности обменного курса, а значит, и для инфляции", - сказал главный экономист Альфа-Банка Украина Алексей Блинов.

При этом он добавил, что крупнейшим таким риском является неспособность Украины заручиться рефинансированием внешнего государственного долга на 2019-2020 годы, в том числе и за счет возобновления финансирования по программе Международного валютного фонда (МВФ).

Аналогичной точки зрения придерживается и директор казначейства банка "Кредит Днепр" Олег Куринной.

"Раз в полгода Нацбанк пересматривает процент обязательной продажи валютной выручки, руководствуясь макроэкономическими трендами и ценовыми перспективами мировых товарных рынков. Например, весной 2017 года объемы обязательных продаж были снижены с 65% до 50%, и с декабря 2017 года вплоть до сегодняшнего дня данная норма остается без изменений. НБУ в июне может продлить действие нормы об обязательной продаже валютной выручки в размере 50%", - сказал он.

Как отметил О.Куринной, дальнейшая либерализация валютного регулирования возможна при условии стабильного роста потока экспортной выручки и зарубежных инвестиций в Украину, а также предполагает стабилизацию политической обстановки и возобновление сотрудничества с МВФ.

"Нацбанк последовательно придерживается политики плавающего валютного курса, динамика которого определяется соотношением спроса и предложения. В существующих условиях все еще ограниченного притока внешних инвестиций экспортная выручка является главным источником стабильного притока валюты в страну. Ее частичная обязательная продажа - один из инструментов НБУ по регулированию предложения валюты на рынке", - добавил эксперт.

Директор департамента казначейства Идея Банка Ярослав Кабин считает, что только после предоставления Украине очередного транша МВФ НБУ может протестировать сценарий со снижением или полной отменой нормы обязательной продажи валюты.

"До 13 июня 2018 года действует норма об обязательной продаже экспортной выручки в размере 50%. В июне, скорее всего, центробанк продлит действие этой нормы еще на полгода. В случае предоставления Украине очередного транша со стороны МВФ, возможно, Нацбанк протестирует сценарий со снижением нормы обязательной продажи валюты до уровня 25% или полностью ее отменит на короткий период, до начала сезонной девальвации гривни", сказал он.

Председатель правления РВС Банка Владислав Кравец также полагает, что возобновление финансовой поддержки страны со стороны МВФ является предпосылкой для снижения нормы обязательной продажи валюты.

"Если в ближайшее время не будет достигнута договоренность о продолжении сотрудничества с МВФ, то НБУ еще на полгода продлит норму об обязательной продаже валюты, но может ее досрочно отметить, как только программа с МВФ возобновится", сказал он.

По оценке В.Кравца, в нынешних условиях норма об обязательной продаже валюты эффективна и дает возможность сделать регулярными поступления валюты на межбанковский валютный рынок, что особенно важно в период сезонной девальвации нацвалюты.

Директор департамента инвестиционного бизнеса ПУМБ Антон Стадник полагает, что норма об обязательной продаже валютной выручки в текущем году не будет отменена.

"В этом году, вероятнее всего, норма об обязательной продаже валютной выручки отменена не будет. Для ее изменения или отмены необходимо, чтобы Национальный банк вышел к той норме золотовалютных резервов, которые необходимы для выполнения требований перед МВФ. На этот фактор также будет иметь сильное влияние сальдо торгового баланса и значение общего финансового счета", - сказал А.Стадник.

