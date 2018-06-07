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Маркарова назначена и.о. министра финансов
Оксана Маркарова назначена исполняющей обязанности министра финансов с 8 июня, сообщает "Правительственный портал".
"Исполнение обязанностей министра финансов возложено на первого заместителя министра финансов Оксану Маркарову. Соответствующее решение единогласно одобрено на внеочередном заседании правительства", - говорится в сообщении.
О.Маркарова с марта 2015 года занимала должность заместителя министра - руководителя аппарата.
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Украинские государственные финансы в ближайшее время окажутся в руках первого заместителя министра финансов Оксаны Маркаровой.
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