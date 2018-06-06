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Кто возглавит Минфин после Данилюка
Сегодня премьер-министр Владимир Гройсман подписал официальное представление на увольнение Александра Данилюка с должности министра финансов Украины, попросив народных депутатов поддержать его инициативу, причем сделать это безотлагательно.
Так что отставка Данилюка, о которой так много говорили в последние дни, обрела реальные очертания. В этой связи стоит напомнить, что в случае отставки министра его обязанности автоматически возлагаются на первого заместителя и тот будет "работать министром" до момента назначения нового главы министерства.
Таким образом, украинские государственные финансы в ближайшее время окажутся в руках первого заместителя министра финансов Оксаны Маркаровой. Оксана Сергеевна - личность не слишком публичная, и рядовым украинцам ее имя мало о чем скажет, в тоже время в финансовых кругах ее знают достаточно хорошо.
Оксана Маркарова родилась 1 января 1970 г., а с 1998-го работает в финансовом секторе, то есть всю свою сознательную жизнь. С 1998 по 2003 г. она работала в американском инвестфонде Western NIS Enterprise, президентом и главным исполнительным директором которого в то время была будущий министр финансов Украины Наталия Яресько. После этого и до 2015 г., когда пришла на работу в возглавляемое Яресько Министерство финансов, Маркарова возглавляла компанию ПрАТ "ІТТ-инвест", входящую в бизнес-группу ITT, принадлежашую в том числе и мужу Маркаровой бизнесмену Данилу Волынцу. "ІТТ-инвест" Маркарова реорганизовала в группу компаний, диверсифицировав портфель услуг ІТТ и увеличив долю компании на рынке Украины.
В марте 2015 г. Маркарова была назначена заместителем министра финансов Украины - руководителем аппарата, а в 2016-м была переведена на должность первого заместителя министра финансов. Учитывая опыт работы в инвест-компании, неудивительно, что в августе 2016 г. Кабмин возложил на Маркарову обязанности правительственного уполномоченного по вопросам инвестиций. Результатами ее деятельности в этом качестве стали создание офиса привлечения и содействия инвестициям Ukraine-Invest, подбор профессионального директора и команды офиса, начало реализации ряда конкретных инициатив по поддержке имеющихся инвесторов и привлечению новых инвестиций в Украину.
Еще одна сфера ответственности Маркаровой - официальный портал об использовании государственных средств e-Data.gov.ua. Его первый модуль Spending ("Расходы") два года действовал в тестовом режиме, а с 15 сентября 2017 г. работает полноценно. С этого времени все распорядители госсредств обязаны публиковать на портале финансовую отчетность (за исключением финансовой информации СБУ, Минобороны и другой закрытой информации). "С сегодняшнего дня можем наказывать распорядителей государственных средств за невыполнение норм законодательства и нераскрытие информации на нашем портале", - предупредила Маркарова.
29 ноября прошлого года Маркарова представила Open Budget ("Открытый бюджет для общественности") - второй модуль портала e-Data.gov.ua. Он дополнит расходы доходной частью, росписью бюджета по секторам, программам и регионам. С открытием этого раздела общественность получит информацию о сбалансированности государственного и местных бюджетов, об эффективности использования публичных средств. Модуль обеспечит возможность контроля плана и факта в бюджетных процессах.
В рейтинге "Деловой столицы" "Топ-20 влиятельных женщин политиков" в декабре прошлого года Маркарова заняла 11 место.
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