Отставка министра финансов может привести к задержке транша МВФ - банкиры

Отставка министра финансов Украины Александра Данилюка может привести к задержке транша Международного валютного фонда (МВФ), влияние на курс гривни будет нейтральным, считают банкиры, опрошенные агентством "Интерфакс-Украина".

"В краткосрочной перспективе данное увольнение не должно повлиять на курс гривни. В то же время, оно может негативно отразиться в среднесрочной перспективе, поскольку на назначение нового министра и на создание им команды может понадобиться определенное время, так как это влечет за собой создание новой финансовой программы и видения на те или иные процессы в управлении финансами страны, что в свою очередь, может отсрочить выделение транша по программе МВФ", - сказал эксперт отдела продажи казначейских продуктов ОТП Банка Даниил Лысенко.

При этом он добавил, что в настоящее время существуют хорошие условия торговли для Украины, но продолжение сотрудничества Украины с МВФ снижает стоимость долговых заимствований для правительства и помогает застраховаться от ухудшения условий торговли.

Экс-первый заместитель главы правления Проминвестбанка Вячеслав Юткин придерживается аналогичной точки зрения.

"В краткосрочной перспективе это решение (о возможной отставке министра финансов - ИФ) на курсе гривны не отразится. Курс гривни уже длительный период регулируется рынком и, к счастью, зависит в большей степени от других факторов. К основным факторам следует отнести: конъюнктуру на мировых рынках, на которые Украина экспортирует сырье и продукцию; пиковые выплаты по внешнему долгу в текущем и последующие два года; продолжение сотрудничества с МВФ; поддержание уровня золотовалютных резервов; иностранные инвестиции", - сказал эксперт.

При этом он отметил, что увольнение А.Данилюка - это серьезная имиджевая потеря Украины и негативный сигнал как для МВФ, так и для иностранных инвесторов.

"Особый негативный оттенок в глазах иностранных партнеров это увольнение приобретает в связи со стартующей уже осенью предвыборной президентской гонкой, что может быть расценено как стремление определенных кругов внутри страны контролировать и перераспределять бюджетные потоки в предвыборных интересах. Иначе трудно объяснить увольнение министра, который блестяще провел после длительного перерыва размещение трехмиллиардного внешнего займа Украины, что в значительной мере привело к уменьшению долговой нагрузки в текущем периоде и позволило стабилизировать гривню", - добавил он.

Председатель правления РВС Банка Владислав Кравец также полагает, что курс гривни не отреагирует на возможную отставку министра финансов: "Возможная отставка министра финансов не отразится на курсе гривни. Национальный банк получил настоящую институциональную независимость, и курс в гривни в настоящее время формируется рыночными факторами и не зависит от персоналий. Продолжение программы сотрудничества с МВФ в рамках проведения реформ окажет поддержку курсу гривни", - сказал банкир.

Председатель правления Мегабанка Елена Жукова придерживается аналогичной точки зрения.

"На стабильность национальной валюты влияет макроэкономическая ситуация и конъюнктура для продукции украинских производителей на внешних рынках. На данный момент она благоприятна. Если решение об отставке все же будет принято, по-моему мнению, это никак не отразится на курсе гривни в краткосрочной перспективе. В долгосрочной перспективе очень важно выполнение Украиной своих обязательств перед внешними кредиторами, независимо от того кто и на какой должности будет. Прогнозировать кандидатуру следующего министра финансов не берусь, но, думаю, что она также будет согласована с внешними кредиторами", - сказала банкир.

Заместитель председателя правления Укргазбанка Тамара Савощенко также полагает, что кадровые перестановки в Кабинете министров не оказывают влияния на курсообразование.

"Это решение не будет иметь влияния на курс гривни. Как показывает практика, кадровые изменения в Кабмине не оказывают влияния на курсообразование. Колебания курса национальной валюты в Украине имеет четко выраженный сезонный характер. Традиционно весной и летом наблюдается укрепление гривни, так как крупные экспортеры-аграрии заводят валюту для обеспечения гривневой ликвидности под посевную кампанию. Большое влияние на курс оказывают ценовые тенденции на сырьевых рынках, которые на текущий момент остаются благоприятными для отечественного экспорта. Монетарная политика НБУ тоже является ключевым фактором, сдерживающим валютные колебания, и влияет на курс. Не нужно также забывать о теневом валютном рынке, влияние которого в силу значительного объема, сложно спрогнозировать", - сказала она.

Председатель правления банка "Глобус" Сергей Мамедов, в свою очередь, отметил, что на курс гривни оказывает влияние финансовая политика, а не личности.

"Для курса гривни главное значение имеет финансовая политика, а не личности, поэтому курс гривни вряд ли изменится. Хотя важность А.Данилюка как переговорщика с международными организациями и донорами Украины, особенно сейчас, трудно переоценить", - сказал он.

Банкир также добавил, что в краткосрочной перспективе ключевое значение для курса гривни будут иметь: голосование в Раде по Антикоррупционному суду как одному из главных условий для продолжения сотрудничества с МВФ и другими донорами, цены на основные экспортные товары Украины и поведение нерезидентов на рынке ценных бумаг. Кроме того, добавил банкир, необходимо внимательно следить за ситуацией вокруг девальвации валют основных конкурентов Украины на внешних рынках - прежде всего, Турции, России и Аргентины.

В.Юткин полагает, что в случае отставки министра финансов его обязанности будет исполнять первый заместитель Оксана Маркарова. "С высокой долей вероятности можно говорить о том, что обязанности министра будет исполнять первый заместитель Оксана Маркарова. Не приходится сомневаться и в скором появлении в министерстве Игоря Уманского (И.Уманский - экс-первый заместитель министра финансов - ИФ)", - сказал он.

С ним согласен С.Мамедов: "Конечно же, опытной Оксане Маркаровой вполне по силам справиться с такой задачей, но, в любом случае, приставка "и.о." ограничивает возможности должностного лица, чья роль особенно велика в данный момент".

В.Кравец полагает, что новым министром финансов может стать глава парламентского комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина.

