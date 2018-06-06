Отмена мобильного рабства: услуга MNP почти на финише

Судебные тяжбы вокруг внедрения услуги сохранения номера при смене оператора наконец-то завершились. Когда ждать ее запуск.

Многострадальный MNP-тендер - неиссякаемый источник невероятных историй. Судебные разбирательства между участниками тендеров, а потом и между заказчиком услуги и исполнителем, которые продолжались уже больше двух лет, похоже, подошли к концу.

Журналист LIGA.net решил выяснить, на каком этапе сейчас находится проект и когда абоненты смогут сохранять свой мобильный номер при переходе к другому оператору.

С чего все начиналось

История со злополучным MNP-тендером тянется еще с начала 2016 года, когда Украинский государственный центр радиочастот объявил его победителя. Им стала компания Диалинк с ценовым предложением 71,8 млн грн. При этом киевский интегратор Эс Ай Центр в партнерстве со словенской IT-компанией Teletech предлагали запустить MNP в Украине за гораздо меньшие деньги - 39,5 млн грн. Начались долгие разбирательства в АМКУ и судах.

Так как спустя некоторое время результаты первого тендера были отменены, был проведен второй, в котором победила компания Эс Ай Центр. Но победитель первого тендера не угомонился и и начал заваливать суды новыми исками.

Лишь в января 2017 года Киевский апелляционный суд признал заключенным договор между УГЦР и Эс Ай Центром

Новый виток судебных тяжб

Но и на этом все не закончилось. Диалинк снова подал жалобу в суд и Фемида отменила решение о заключенном договоре между УГЦР и Эс Ай Центром. Она направила дело на новое рассмотрение. Из-а этого УГЦР решил, что лучше будет провести новый конкурс. Но на него вообще никто не пришел. Тем временем компания Эс Ай Центр поставила заказчику серверную часть. А УГЦР заплатил компании часть денег.

Начался последний виток судебных тяжб. Заказчик начал выяснять отношения с исполнителем. УГЦР подал на Эс Ай Центр иск с требованием признать договор недействительным. В случае выигрыша госпредприятию пришлось бы вернуть поставленное, а Эс Ай Центру - деньги. Эс Ай Центр со своей стороны требовал расторгнуть договор, выплатить долг по осуществленной поставке, в остаток системы поставить в рамках дополнительного соглашения.

Разум победил

Как выяснила редакция, стороны в итоге пошли на мировую. После очередного решения суда, установившего, что УГЦР должен заплатить Эс Ай Центру за поставленные на тот момент услуги. По словам исполнительного директора УГЦР Вадима Гулько, это на 5 млн грн меньше, чем было записано в договоре, так как исполнитель не успел поставить услугу комплексной системы защиты информации (КСЗИ). Все согласились на такие условия.

"Пока был суд, они смонтировали нам все железо и настроили ПО. А затем и суть спора пропала", - рассказывает Гулько.

Эту информацию подтвердил и владелец Эс Ай Центра Дмитрий Захарович.

"Свои обязательства по договору, который был расторгнут, мы полностью выполнили", - отметил он.

По словам Гулько, регулятору осталось закупить услугу КСЗИ.

Сейчас УГЦР ожидает от мобильных операторов информацию по необходимым им срокам для проведения тендеров и построения своих локальных баз данных, где будет храниться информация о перенесенных номерах.

"У нас тоже еще кусок работы. Но тестировать уже готовы", - отмечает Гулько, поясняя, что центральная база УГЦР, которая объединит локальные базы операторов, технически уже готова.

Мяч на поле мобильщиков

Как сообщили в мобильном операторе lifecell, который активнее всех операторов выступал за MNP, его локальная база готова еще с весны 2017 года. Для запуска услуги оператору осталось разработать некоторые бизнес-процессы и интегрировать локальную базу данных с внутренними системами.

В lifecell считают, что запуск услуги будет стимулировать рост рынка.

"MNP положительно влияет на конкурентную среду, стимулируя операторов к активной борьбе за абонента благодаря формированию привлекательных тарифов и повышению качества обслуживания", - отметили в операторе.

В Vodafone также отметили, что поддерживают внедрение MNP и сейчас строят свою локальную базу.

"Мы взаимодействуем с регулятором и администратором базы, в частности, на данном этапе мы согласовываем график внедрения услуги, запросили у администратора техническое задание, информацию о будущей стоимости услуги доступа к центральной базе данных перенесенных номеров", - отметила директор по корпоративному управлению и контролю Vodafone Ольга Дейнега.

Новый дедлайн

Как рассказали в Нацкомиссии по вопросам связи и информатизации (НКРСИ), они ожидают что запустить MNP получится в феврале 2019 года.

Мобильные операторы также ориентируются на этот срок.

"Работа над нашей локальной базой сможет завершится не раньше, чем будет создана центральная база данных. Точные сроки сейчас в процессе проработки, они будут зависеть от эффективной совместной работы всех участников этого процесса. Ожидаем, что это будет в начале 2019 года", - отметила Ольга Дейнега.

В lifecell тоже считают такие сроки реалистичными. В Киевстар на вопросы редакции пока не ответили.