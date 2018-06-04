Снижение учетной ставки НБУ в текущем году маловероятно, - Монетарный комитет НБУ

Монетарный комитет Национального банка считает, что снижение учетной ставки в текущем году маловероятно.

Об этом говорится в дискуссии комитета по монетарной политике об уровне учетной ставки, передают Українські Новини.

"Большинство членов КМП согласились, что вероятность снижения учетной ставки до конца текущего года является низкой. Снижение учетной ставки должно происходить только при появлении признаков устойчивой дезинфляции в соответствии с установленными целями. Члены КМП выразили уверенность, что для сохранения доверия к действиям Национального банка монетарная политика должна оставаться последовательной в стремлении снизить инфляцию, а также избегать любых форм фискального доминирования", - говорится в документе.

Один из членов КМП выразил сомнение в целесообразности сохранения до конца 2018 учетной ставки на уровне 17%, если ситуация будет развиваться в соответствии с базовым сценарием.

По его мнению, в таком случае, ужесточение монетарной политики может быть чрезмерным, поскольку снижение инфляции будет быстрее из-за благоприятного эффекта изменений обменного курса.

"В случае торможения структурных реформ и отсутствия финансовой поддержки со стороны официальных кредиторов ситуация будет развиваться по другому, альтернативному сценарию. По мнению членов КМП, само по себе неполучения траншей от МВФ не является поводом для повышения учетной ставки", - подчеркивается в документе.

Однако, украинская экономика, как и раньше, существенно зависит от ситуации на внешних рынках - как финансовых, так и товарных.

Следовательно, отсутствие финансовой поддержки со стороны официальных кредиторов повышает уязвимость экономики и финансового рынка Украины, особенно в условиях ограниченного доступа на мировые рынки капитала.

Как сообщали Українські Новини, 24 мая Национальный банк сохранил учетную ставку на уровне 17%.

28 октября 2016 НБУ снизил учетную ставку с 15% до 14%, а в декабре 2016 и январе 2017 - сохранил на уровне 14%, в апреле 2017 - снизил до 13%, в мае 2017 - снизил до 12,5%, в октябре - повысил до 13,5%, в декабре 2017 - до 14,5%, в январе - до 16%, в марте 2018 - до 17%.