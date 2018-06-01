Данилюк пожаловался на Гройсмана G7

Данилюк написал письмо G7 с намерением "избежать двусмысленности и манипуляций" в его конфликте с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом.

Об этом говорится в письме министра финансов к G7, который оказался в распоряжении ЭП.

Данилюк описывает конфликт с премьером и нежелание последнего назначить его заместителем Яну Бугримова.

По его словам, президент пытался назначить человека, которого лоббировали Кононенко/Южанина, - сначала это был Уманский, позже Воробей. Из-за того, что Данилюк эти кандидатуры на должность не согласовывал, уже 2 года он работает без заместителя.

Данилюк также отметил, что действующая власть мешала реформированию ДФС.

"Он (премьер - ЭП) также заблокировал назначение постоянного главы ДФС и его заместителей. Вы знаете, что исполняющий обязанности главы очень близок и лоялен к премьер-министру. Он уже больше года находится на посту в противоречии с законом", - отметил Данилюк.

"Для меня не приемлемо, когда назначение на должность моих заместителей должно согласовываться с президентом или премьер-министром", - отметил он.

Данилюк также отметил, что предложил Гройсману подать в парламент просьбу о его отставке.

Ранее сообщалось, что 23 мая Данилюк на заседании правительства безуспешно пытался добиться назначения своего советника Яны Бугримовой на должность заместителя министра.

Публичная трансляция заседания была прекращена, однако присутствовавшие на Кабмине сообщили, что после короткой перепалки с Гройсманом министру было отказано в его просьбе. В ходе обмена мнениями Данилюк даже допустил подготовку представления о его отставке.

Премьер-министр Владимир Гройсман, комментируя ситуацию с министром финансов Александром Данилюком, допустил, что тот решил сменить место работы и решил это сделать так, чтобы выглядеть жертвой в сложившейся ситуации.

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На последнем заседании правительства 23 мая между Александром Данилюком и премьер-министром Владимиром Гройсманом произошла ссора из-за отказа правительства назначать заместителем министра Яну Бугримову.

