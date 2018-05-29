Финансовые новости
- |
- 29.05.18
- |
- 18:08
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
ZN: Кабмин забрал у Минфина право "вето" и Фискальную службу
Кабинет министров 23 мая на заседании, во время которого поругались премьер Владимир Гройсман и министр финансов Александр Данилюк, принял несколько одиозных решений, который серьезно пошатнули позиции министерства.
Об этом пишет ZN.ua со ссылкой на собственные источники.
Во-первых, правительство проголосовало за внесение изменений в регламент Кабинета министров, согласно которым Минфин исключили из перечня ведомств, чье согласование обязательно для документов, подающихся на рассмотрение правительства.
"По сути это изменение узаконит "дерибан" госбюджета, превратив Минфин в министерство бухгалтерии и оставив ему лишь головную боль бюджетного планирования и составления формул. Многие министры неоднократно жаловались, что нынешний министр финансов, по их мнению, слишком предвзят к расходам ведомств и бюджетным программам. Просто так деньги у Минфина не получить, и это многим не нравилось", - отмечает издание.
Во-вторых, Кабмин за переподчинение Государственной фискальной службы напрямую Кабмину в обход Минфина, по аналогии с Госаудитслужбой.
"Когда это решение будет юридически оформлено, Гройсман сможет управлять фискалами напрямую, отдельными поручениями, без лишних глаз и контроля. И [и.о. главы ГФС] Продан, безусловно, ему поможет и с потоками управляться, и реформу без реформы провести", - сказано в публикации.
Напомним, что на последнем заседании правительства 23 мая между Александром Данилюком и премьер-министром Владимиром Гройсманом произошла ссора из-за отказа правительства назначать заместителем министра Яну Бугримову. Во время этой перепалки Данилюк сказал, чтобы на него готовили представление об отставке. При этом сам увольняться министр не собирается.
Данилюк был назначен в Кабмин Владимира Гройсмана в апреле 2016 года по квота БПП. Летом прошлого года генеральный прокурор Юрий Луценко обратился к Кабмину с просьбой уволить Данилюка в связи с тем, что государственная фискальная служба провела проверку и подтвердила неуплату министром финансов 700 тыс. гривен налогов. В ответ на что Данилюк потребовал отправить в отставку Луценко якобы за саботаж расследования по "Привабанку".
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Аваков подписал второй этап договора с Францией на поставку вертолетов
|На выборы, а не на улицу. Украинцам одинаково безразличны «бабушки Рабиновича» и «подвиги» С14
|Наступление продолжается: На каких территориях продвигаются ВСУ
|ПА НАТО призвала поддержать Украину и Грузию на пути в альянс
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ
|ZN: Кабмин забрал у Минфина право "вето" и Фискальную службу
|Доллар отступил, неделя на межбанке завершилась незначительным удешевлением американской валюты
|НБУ исключил WebMoney из реестра внутригосударственных платежных систем
|Капинвестиции в Украине в I кв.-2018г возросли на 37,4% - Госстат
|Госдолг Украины в апреле сократился в долларовом выражении на 0,41% - Минфин
|Украинские предприятия в I кв.-2018 увеличили доналоговую прибыль на 29,5%- Госстат
Это интересно
|Qualcomm анонсировала «навороченный» чип для среднебюджетных смартфонов
|Неизвестный похитил более $18 млн в ходе атаки на сеть криптовалюты Bitcoin Gold
|Kia Sportage обновился и стал гибридом
|В IBM создан карманный детектор поддельных товаров
|Apple — снова самый ценный бренд в мире
|Датчане разработали пластырь от смартфонной зависимости
|Tesla Model 3 провалила испытания издания Consumer Reports