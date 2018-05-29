Кабинет министров 23 мая на заседании, во время которого поругались премьер Владимир Гройсман и министр финансов Александр Данилюк, принял несколько одиозных решений, который серьезно пошатнули позиции министерства.

Об этом пишет ZN.ua со ссылкой на собственные источники.

Во-первых, правительство проголосовало за внесение изменений в регламент Кабинета министров, согласно которым Минфин исключили из перечня ведомств, чье согласование обязательно для документов, подающихся на рассмотрение правительства.

"По сути это изменение узаконит "дерибан" госбюджета, превратив Минфин в министерство бухгалтерии и оставив ему лишь головную боль бюджетного планирования и составления формул. Многие министры неоднократно жаловались, что нынешний министр финансов, по их мнению, слишком предвзят к расходам ведомств и бюджетным программам. Просто так деньги у Минфина не получить, и это многим не нравилось", - отмечает издание.

Во-вторых, Кабмин за переподчинение Государственной фискальной службы напрямую Кабмину в обход Минфина, по аналогии с Госаудитслужбой.

"Когда это решение будет юридически оформлено, Гройсман сможет управлять фискалами напрямую, отдельными поручениями, без лишних глаз и контроля. И [и.о. главы ГФС] Продан, безусловно, ему поможет и с потоками управляться, и реформу без реформы провести", - сказано в публикации.

Напомним, что на последнем заседании правительства 23 мая между Александром Данилюком и премьер-министром Владимиром Гройсманом произошла ссора из-за отказа правительства назначать заместителем министра Яну Бугримову. Во время этой перепалки Данилюк сказал, чтобы на него готовили представление об отставке. При этом сам увольняться министр не собирается.

Данилюк был назначен в Кабмин Владимира Гройсмана в апреле 2016 года по квота БПП. Летом прошлого года генеральный прокурор Юрий Луценко обратился к Кабмину с просьбой уволить Данилюка в связи с тем, что государственная фискальная служба провела проверку и подтвердила неуплату министром финансов 700 тыс. гривен налогов. В ответ на что Данилюк потребовал отправить в отставку Луценко якобы за саботаж расследования по "Привабанку".