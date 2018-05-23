Данилюк повздорил с Гройсманом на заседании Кабмина

Министр финансов Александр Данилюк обратился к премьер-министру Владимиру Гройсману с претензией о неназначении своим заместителем Яны Бугримовой уже в течение двух лет.

Об этом глава Минфина заявил на заседании правительства в среду.

«Владимир Борисович, к сожалению, я не видел в кадровых вопросах назначения заместителем министра финансов Яны Бугримовой. Соответствующее внесение делалось уже четыре раза. Человек три раза прошел спецпроверку. Назначение происходит уже два года. Я считаю это непониманием важности сферы, чем занимается Минфин, особенно сейчас... (на этом трансляция заседания в пресс-центре Кабинета министров для журналистов прервалась - УНИАН)», - сказал Данилюк.

Гройсман в жесткой манере ответил, что не будет этого делать. В отчет на что Данилюк сказал, что пусть в таком случае на него самого готовят представление на отставку. Об этом LB.ua сообщили присутствующие на заседании министры.

По словам источников, со слов Гройсмана можно было понятно, что именно так он и поступит - поставит перед парламентом вопрос об увольнении Данилюка.

"Если хотят, пусть увольняют. Сам я в отставку не пойду - не такой я человек", - заявил Данилюк в эксклюзивном комментарии LB.ua, де факто подтвердив стычку с премьер-министром.

"И все же я настаиваю на том, чтобы Минфин был полностью укомплектован и работал в соответствии с законодательством", - резюмировал министр.

Напомним, Александр Данилюк был назначен в Кабмин Владимира Гройсмана в апреле 2016 года по квота БПП. Летом прошлого года генеральный прокурор Юрий Луценко обратился к Кабмину с просьбой уволить Данилюка в связи с тем, что государственная фискальная служба провела проверку и подтвердила неуплату министром финансов 700 тыс. гривен налогов. В ответ на что Данилюк потребовал отправить в отставку Луценко якобы за саботаж расследования по "Привабанку".